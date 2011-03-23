Борьба с варварством захватила всех

Открытая «Аргументами неделi» кампания в защиту системы творческого образования в России стремительно набирает обороты. Деятели культуры, поддержавшие Обращение, признаются, что не ожидали такого резонанса.

По словам руководителя Союза композиторов Владислава Казенина, его в прямом смысле слова атаковали вопросами из самых высоких инстанций, включая Администрацию Президента РФ. «Каждый раз я отвечаю, что от своих слов отказываться не собираюсь и готов оказывать «Аргументам неделi» всевозможную поддержку», – сообщил Владислав Игоревич корреспонденту «АН». «Письмо получилось довольно резким, но я считаю, что действовать надо именно так», – поделился с «АН» маэстро Владимир Спиваков.

Число подписей под открытым письмом, размещенным на сайте, превысило две тысячи и растет с каждым часом. Обращение поддерживают целые коллективы преподавателей художественных, хореографических, музыкальных школ со всей страны – от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. В день подписания номера в редакцию «АН» привезли наше обращение, под которым поставили подписи все преподаватели Государственного музыкального колледжа им. Гнесиных. Администрация училища по собственной инициативе разослала просьбы о поддержке письма коллегам из других городов. Ожидается, что они присоединятся к нам в ближайшее время. Наше дело стало по-настоящему народным!

Сейчас письмо доставлено адресатам – Президенту России, премьер-министру, в Министерство культуры, в Общественную палату, а также в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. В соответствии с законом ждем официального ответа в течение 30 дней. Мы благодарим всех, кто нас поддерживает.

Сбор подписей на сайте будет продолжаться. Обещаем держать наших читателей в курсе.