//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Накормить на 5 звезд

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Накормить на 5 звезд

Совсем недавно «АН» писали про вполне успешный агрохолдинг из Кировской области в репортаже «Мясисто-молочная Вятка». Но рассказ получился неполным – в холдинге «Дороничи» развивают еще одно чрезвычайно интересное направление. Компания сделала следующий шаг и теперь претендует на роль главного кормильца школьников, студентов, пациентов больниц и сотрудников крупных организаций.

Против мировых тенденций

 Сейчас считается, что настали времена узкой специализации во всех областях деятельности. Ученые с энциклопедическими знаниями, физики-лирики отправлены за борт современными реалиями. Даже систему образования наши реформаторы пытаются подогнать под эти представления. А уж про агробизнес и говорить нечего – или коров дои, или свеклу сажай. И не лезь в зерноводство, а переработка продукции – дело специально обученных профессионалов.

Молодые и энергичные владельцы агрохолдинга так не считают – и правильно делают. Земля есть, значит, стоит развивать собственную кормовую базу. Свинокомплексы вывели хозяйство на 15-е место в России по производству свинины. Переработка на двух собственных мясокомбинатах заставила развивать розничную торговую сеть – прилавки забиты мясными деликатесами, для жителей Кирова фирменные магазины агрохолдинга давно стали обыденным элементом городского пейзажа в зоне шаговой доступности. Начинали с полутонны колбасы в сутки, сейчас 30 тонн ежедневно. Молочное направление тоже достойно представлено, в недалеком будущем будет собственное производство сыров и масла. Овощи и зелень свои круглый год. База для их хранения есть. Казалось, все, дальше идти некуда, уперлись в конечную точку. Осталось наращивать объемы и приглядываться к рынкам отдаленных от Кировской губернии регионов – агрохолдинг окончательно утвердился как многопрофильная компания. Разве только электроэнергию для собственных нужд не вырабатывают и солярку для тракторов не производят. Но тут руководители компании вспомнили студенческие столовки с гастритным меню «эконом-класса» и поняли, что здесь, как, впрочем, в больницах, школах и других заведениях, везде, где кормят людей в массовом порядке, полным-полно неохваченных ртов.

Справка «АН»

Мишленовский путеводитель по самым «вкусным» заведениям мира является самой авторитетной книгой для всех гурманов. За мишленовскую «звездочку» одержимые высокой кухней рестораторы готовы продать душу дьяволу.

Неохваченные рты

 Генеральный директор агрохолдинга Константин Гозман рассказывает, как они почти случайно обратили внимание на организацию системы общественного питания в Западной Европе. Стали разбираться – и оказалось, что наши, немодные нынче, фабрики-кухни советского образца там в почете. Принцип работы такой же – еда готовится в одном месте, централизованно, потом ее развозят по потребителям. На месте остается только разогреть. Но есть и существенное отличие от продукции советских фабрик-кухонь – это качество блюд, приготовленных на потоке. Оно вызывает восхищение гурманов и обильное слюноотделение у проголодавшихся. Не может быть? Может. На главную сцену вышла французская технология sous-vide, что в переводе означает «под вакуумом». Она применима как для систем общественного питания, так и для элитных ресторанов. Французам доверять стоит – их справедливо считают законодателями мировой гастрономической моды.

Преимущества sous-vide очевидны – продукты не увариваются и не ужариваются, следовательно, сокращаются расходы на порцию. Готовые блюда могут быть сразу поданы на стол, а могут отправиться к потребителю «до востребования» – технология предусматривает возможность их достаточно длительного хранения. И никаких консервантов – этот способ приготовления полностью соответствует понятию «здоровое питание». Отсюда напрашивается вывод – главный выигрыш технологии sous-vide сулит хорошую прибыль при организации общественного питания. И это хорошо поняли продвинутые вятские аграрии.

«АН» предупреждают

Cамодеятельность опасна

Это только кажется, что тут ничего сложного, все легко повторить самостоятельно дома, на кухне. Взять большую кастрюлю, наполнить водой и поставить на плиту. Вооружиться термометром и засечь время… Но, как выяснилось, для этого требуются специальное оборудование, способное с точностью до градуса выдерживать температуру, и многократно проверенные, отточенные поварами-профессионалами рецепты. Да и гарантированно обеспечить отсутствие кислорода из воздуха внутри пакета с продуктами тоже непросто. До появления в конце двадцатого века точных знаний о способах и условиях развития микроорганизмов и болезнетворных бактерий такая технология (низкотемпературная обработка!) была смертельно опасна. Упустить температурный режим или недодержать по времени – то же, что подать впоследствии на стол заранее испорченную еду. Неприятных, как минимум, последствий от употребления внутрь такого «тухляка» избежать не выйдет. А готовка при повышенной «на всякий случай» температуре сведет на нет все плюсы хитрой технологии. Но пусть помешанные на вкусной и здоровой пище хозяйки не отчаиваются – они могут поискать и купить специальную технику даже для индивидуального пользования.

Вкусные подушки

Вятичи нашли партнера в Бельгии – крупнейшего производителя готовых обедов в стиле sous-vide. Заручились его авторскими рецептами для общественного питания. В результате агрохолдинг занят сегодня несвойственным для себя делом – например, кормит врачей из клиник Кировской области. Как знатные рестораторы, грузят готовые обеды в машины и везут в соседние регионы. На днях делегация во главе с генеральным вернулась из Ижевска – демонстрацию возможностей высокотехнологичной и, если хотите, инновационной европейской кулинарии поставили на поток. Но приходится на каждом шагу объяснять преимущества новой системы: «Вы получаете готовый, полноценный, разнообразный и к тому же невероятно вкусный рацион для своей столовой. Вам не нужны десятки работников на кухне, вы экономите энергию и деньги. Контроль качества гарантируем».

А мне Константин Гозман в качестве аргумента привел следующее:

– Возьмем, к примеру, центр микро- и наноэлектроники «Имек» в бельгийском городе Левен. Ежедневно столовая центра кормит около 5 тысяч человек. Там собрались ученые со всего мира, и в меню присутствуют блюда разных национальных кухонь. А на кухне заняты всего 8 человек! Они управляют мойкой, следят за пароконвектоматами для разогрева, работают в цехе по производству бутербродов. И трижды в неделю получают готовые блюда от поставщика.

В столовой одного из крупнейших университетов Бельгии в городе Хасселт с «откормом» 2 тыс. студентов и преподавателей справляются шесть сотрудников. Продукты привозят туда примерно раз в неделю. А кулинарные изыски берет на себя «фабрика-кухня».

Понятно, что агрохолдингу сам бог велел накормить больницы, дома престарелых, институты, крупные предприятия и школы. Тем самым достичь пика в своей «многопрофильности». А «Аргументы неделi» посмотрят, что из этого получится, – известно, что бюджетные «конторы» очень неохотно идут на снижение затрат. Но если у вятских получится, то и остальным придется признать: революция в системе общепита страны неизбежна.

О sous-vide поподробнее

Впервые метод был экспериментально опробован в середине 60-х годов прошлого века во Франции и США. Позже, в 1974 году, его начал использовать шеф-повар руанского ресторана «Тойсгройс» Джордж Пралус для приготовления паштета из гусиной печенки. Эффект превзошел ожидания, и сегодня Пралус продвигает технологию sous-vide во всемирно известной академии кулинарного искусства Алана Дюкасса, шеф-повара и рекордсмена справочника «Мишлен» по количеству звезд.

Революционная технология на первый взгляд элементарная. Продукт упаковывают в герметичный пакет, откачивают воздух и помещают в водную печку. Это может быть все что угодно – от свинины или говядины до картофеля и фруктовых десертов. Готовят при температуре от 50 до 65 градусов по Цельсию – зависит от кулинарного рецепта. Без добавления жира и прочих малополезных для здоровья ингредиентов. Специи – по вкусу. Сохраняются все соки, натуральный вкус и концентрация ароматов, практически отсутствует потеря массы продукта. Белки, как при высокотемпературной обработке, не склеиваются, витамины по большей части не пропадают зря. А для получения аппетитной хрустящей корочки, например на стейках или цыплятах, мясо непосредственно перед употреблением можно подрумянить на гриле или в духовке.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

//Новости партнеров

//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//Новости партнеров

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры