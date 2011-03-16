Этнические новости от 17 марта

Республика Калмыкия



В Элисте отметили праздник весны Цаган Сар. Перед национальным музеем установили кибитки, в которых разместились экспозиции, посвященные традиционному укладу жизни калмыков. Желающих обучали изготовлению маля – кожаных плеток и приготовлению борцогов – обжаренных в масле кусочков теста. В празднике приняли участие национально-культурные центры республики и представители калмыцких диаспор Китая, Монголии и Киргизии.



Ямало-Ненецкий АО



В Надыме завершились ежегодные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Состязания включали лыжную эстафету, тройной национальный прыжок, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальную борьбу, гонки на оленьих упряжках. Кубок губернатора завоевала команда Ямальского района.



Республика Башкортостан



Сотрудники Башкирского историко-культурного центра «Темясово» провели творческий вечер «Моя бабушка – сокровище моей жизни». Бабушек из фольклорного ансамбля «Гильмияза» чествовали музыкальными номерами, приготовили для них конкурсы загадок, башкирских пословиц, поговорок и песен. Особый почет был оказан самой старшей участнице коллектива – 82-летней Гульнур Мустафиной, сохранившей для потомков многие старинные башкирские песни.



Санкт-Петербург



В Российском этнографическом музее открылась выставка «Оружие Кавказа в частных коллекциях прошлого и настоящего». Ее ключевым экспонатом стала тифлисская шашка – редкий образец холодного оружия – подарок музею от частного коллекционера. В экспозиции представлено оружие разного происхождения: кавказское; сделанное в Санкт-Петербурге по кавказскому образцу, в кавказском стиле; уставное, использовавшееся на Кавказе, и казачье.

Республика Карелия



Сразу на двух наречиях карельского языка вышел в свет первый номер журнала «Искорка». На одной половине «журнала-перевертыша» читатель может познакомиться с рубриками, рассказами, сказками, стихотворениями на ливвиковском наречии, а перевернув его – с материалами на собственно карельском наречии. Издание адресовано ребятам, изучающим карельский язык. Выходить карельская «Искорка» будет на 32 страницах четыре раза в год.