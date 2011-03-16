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Этнические новости от 17 марта

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », ИА REGNUM, ИА «Башинформ», Гильдия межэтнической журналистики, gov.karelia.ru ]

Этнические новости от 17 марта

Республика Калмыкия

В Элисте отметили праздник весны Цаган Сар. Перед национальным музеем установили кибитки, в которых разместились экспозиции, посвященные традиционному укладу жизни калмыков. Желающих обучали изготовлению маля – кожаных плеток и приготовлению борцогов – обжаренных в масле кусочков теста. В празднике приняли участие национально-культурные центры республики и  представители калмыцких диаспор Китая, Монголии и Киргизии.

Ямало-Ненецкий АО

В Надыме  завершились ежегодные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Состязания включали лыжную эстафету, тройной национальный прыжок, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальную борьбу, гонки на оленьих упряжках. Кубок губернатора завоевала команда Ямальского района.

Республика Башкортостан

Сотрудники Башкирского историко-культурного центра «Темясово» провели творческий вечер «Моя бабушка – сокровище моей жизни». Бабушек из фольклорного ансамбля «Гильмияза» чествовали  музыкальными номерами, приготовили для них конкурсы загадок, башкирских пословиц, поговорок и песен. Особый почет был оказан самой старшей участнице коллектива – 82-летней Гульнур Мустафиной, сохранившей для потомков многие старинные башкирские песни.

Санкт-Петербург

В Российском этнографическом музее открылась выставка «Оружие Кавказа в частных коллекциях прошлого и настоящего». Ее ключевым экспонатом стала тифлисская шашка – редкий образец холодного оружия – подарок музею от частного коллекционера. В экспозиции представлено оружие разного происхождения: кавказское; сделанное в Санкт-Петербурге по кавказскому образцу, в кавказском стиле; уставное, использовавшееся на Кавказе, и казачье.

Республика Карелия

Сразу на двух наречиях карельского языка вышел в свет первый номер журнала «Искорка». На одной половине «журнала-перевертыша» читатель может познакомиться с рубриками, рассказами, сказками, стихотворениями на ливвиковском наречии, а перевернув его – с материалами на собственно карельском наречии. Издание адресовано ребятам, изучающим карельский язык. Выходить карельская «Искорка» будет на 32 страницах четыре раза в год.

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«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

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Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

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Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Меркель собирается вернуться в науку

Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством. Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель -выпускница физического факультета Лейпцигского университета.

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Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

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Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

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Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

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Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет.

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«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

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Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

«Я провел это лето у себя дома, в Балтэзерсе. Занимался хозяйственными делами. Это нормально. Почему надо ничего не делать? Если у тебя есть дом, сад, территория, то надо с этим что-то делать», - сказал Паулс.

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Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Владимир Путин спросил чеченского лидера о недавно открывшейся в республике новой мечети. Кадыров ответил, что мечеть в Шали самая большая, но и и самая красивая в мире.

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Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939-го, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик Гунарс Кутрис.

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Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

Актриса, многодетная мама Мария Кожевникова опубликовала редкое семейное фото. Кожевникова и Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Они живу вместе шесть лет, но официально брак не заключили.

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Валерий Баринов: Любое очко для «Локомотива» в этой группе Лиги чемпионов – большая удача

Валерий Баринов: Любое очко для «Локомотива» в этой группе Лиги чемпионов – большая удача

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» оценил, насколько удачной оказалась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов для этого клуба.

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Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

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Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа

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Гендиректор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

В ночь на субботу, 31 августа, скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев. Гендиректору туристической компании было 46 лет. У него осталась жена и двое детей.

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В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина

В Москве в субботу, 31 августа, движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена было было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Поезда стояли на участке от "Нагорной" до "Пражской".

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Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

Киевский суд огласил приговор женщине, которая намеренно оставила дома годовалого сына и трёхлетнюю дочь на 11 дней. Она заблокировав дверь полотенцем, чтобы они не могли выйти и попросить помощи у соседей

//Авторы АН

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