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На Камчатке скупили все дозиметры

В детсадах готовят «жетоны смертников»

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧУК, фото автора ]

На Камчатке скупили все дозиметры

17 марта на Камчатке ждут радиоактивное облако из Японии. В аптеках смели все йодсодержащие препараты и раскупили все недешевые дозиметры. Командование Восточного военного округа готово эвакуировать военнослужащих и население с Курильских островов и острова Сахалин на материк в случае ухудшения радиационной обстановки. Разместить эвакуированных планируют в свободном жилищном фонде и военных санаториях.

Детские «жетоны смертников»

В Петропавловске-Камчатском, находящемся на расстоянии свыше двух тысяч километров от аварийных японских атомных электростанций, особой паники не наблюдается. Но в аптеках исчезли из продажи препараты йода, а в единственном магазине «Медтехника», торговавшем дозиметрами, раскупили все приборы. При цене около 6 тыс. рублей.

Местные жители знают, что из-за розы ветров практически все циклоны через Японию идут в сторону Камчатки, по пути «полоская» Курилы. В настоящий момент по картам погоды видно, что небольшой циклон из Японии уже цепляет Камчатку. А по прогнозам, основные воздушные массы достигнут полуострова 17 марта. Несмотря на заверения властей, что вся радиация по пути выветрится, люди живут в напряжении.

В продуктовых магазинах обвальный спрос на морскую капусту. После сообщений о взрывах  на японской АЭС это самый ходовой товар. Те, у кого есть родственники в Центральной России, а главное – деньги, скупают авиабилеты. Появились и билетные спекулянты, которые предлагают перерегистрировать билет за две цены.

Некоторые действия местных властей только разжигают панику. Представитель городского управления образования рассказал «АН», что дана команда возобновить в детских садах выдачу «жетонов смертников». Это круглые картонные бирки, на которых фломастером пишут имя и фамилию ребенка, его возраст, адрес и телефон родителей. На шнурке такую бирку вешали на шею ребенку на целый день. Считается, что так будет проще опознать погибшего после разрушения детского садика в случае сильного землетрясения.

Боевая готовность

Командование Восточного военного округа России (ВВО) распорядилось повысить готовность воинских частей на Сахалине и южных островах Курильской гряды для противостояния возможным техногенным авариям в связи с катастрофой в Японии. Военные заявляют, что готовы эвакуировать население на материк в случае ухудшения радиационного фона из-за взрывов на японской АЭС.

Для размещения эвакуированных военнослужащих и членов их семей планируют использовать жилье, построенное для соединений ВВО, и военные санатории в Приморском и Хабаровском краях. На какое размещение может рассчитывать гражданское население, не уточняется.

В Дальневосточном управлении МЧС России заверяют, что «при любом развитии событий эвакуация населения не потребуется». По словам представителя МЧС, «эвакуировать не придется, потому что ветер, по прогнозам, будет дуть в Тихий океан».

Справка «АН»

Сахалинская область – единственный регион России, полностью расположенный на островах: это Сахалин и Курилы. Всего в Сахалинской области живут более 523 тыс. человек, из них на Курильских островах – немногим более 11 тысяч. В Камчатском крае проживают более 340 тыс. человек.

Впервые такие жетоны ввели около 10 лет назад, когда МЧС получило очень неблагоприятный прогноз по возможному землетрясению на Камчатке. Тогда в Петропавловск-Камчатский было доставлено несколько передвижных модульных госпиталей. Они простояли несколько месяцев. Потом их свернули и увезли. Прогноз не оправдался.

Сейчас, как и тогда, с детьми начали проводить учения. Если воспитательница хлопнет три раза в ладоши, все дети должны запрыгнуть под столы. Дети это воспринимали как игру, не представляя, что от этих трех хлопков может повеять смертью. Под столом можно уберечься от падающей мебели, но не от межэтажных перекрытий и бетонных стен. Это вам не Япония.

Похоронная команда МЧС

Камчатское управление МЧС приведено в состояние повышенной готовности. Глава регионального управления МЧС полковник Анатолий Плевако заявил, что при помощи авиации и реагентов они смогут осадить радиоактивное облако, если оно дойдет до Камчатки. Но это похоже на блеф. По словам источника в местном МЧС, в наличии всего 10 мешков специальных реагентов, которых явно не хватит.

Нет денег и на подъем в воздух специальных самолетов. 11 февраля этого года в Охотском море исчез траулер «Аметист» с 23 рыбаками. Региональное управление МЧС тогда заявило, что час полета вертолета стоит около 100 тыс. рублей. Управление не имеет таких средств, чтобы активно искать пропавшее судно. Местные жители возмущены.

В настоящий момент камчатское ГУ МЧС проверяет целостность и комплектность спецмешков для упаковки трупов. Их в запасе, по некоторым данным, от 120 до 150 тыс. штук.

Конструктор «Лего» для жителей

С середины 90-х годов, после землетрясения в сахалинском Нефтегорске и на Камчатке начались работы по усилению домов. Вначале работали югославы, их сменили китайцы и выходцы из бывших республик Средней Азии. В 2008 г. была принята федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмоопасных районах РФ на 2009–2013 годы».

Бывший губернатор Камчатки Алексей Кузьмицкий отчитывался в феврале, что из выделенных 3,5 млрд. рублей из федерального бюджета на мероприятия по сейсмоусилению к концу 2010 г. была освоена только половина средств. Остальные деньги планировалось перевести на год текущий. Сколько домов всего было усилено – неизвестно.

Обычные же дома, а их большинство, на Камчатке называют «братскими могилами». Именно такие пятиэтажки складывались в Нефтегорске в 1995 г., как карточные домики, за секунды превращаясь в огромные груды завалов. Бетонные блоки, панели, межэтажные перекрытия, как кубики, собраны в дом. А поскольку куб – фигура нежесткая, то такие дома рушатся моментально. Особенно при 9-балльном землетрясении.

Все жители краевого центра знают, где у них в квартире несущие стены. В случае опасности рекомендуется быстро покинуть здание и выйти на открытую территорию. А если не успел выбежать или живешь на верхних этажах, то рекомендуется встать у несущей стены. И ждать, развалится дом или не развалится.

Мы такая нация – нам по фиг радиация

А в целом камчадалы, вероятно из-за безысходности, не теряют оптимизма и чувства юмора.

– Сходила в парикмахерскую, подстриглась. А теперь вот думаю, не поторопилась ли? Сами бы волосы и выпали от радиации, – Алла Северцева.

– Меня удивляет – откуда в международных новостях появилась информация об эвакуации десятков тысяч людей с Сахалина? Я думаю, никто такие деньги тратить не стал бы – у нас вообще-то бывают подобные эвакуации? Не так давно было землетрясение в Новой Зеландии, так у знакомой целиком университет развалился – на следующий день уже вся ее группа была размещена в университете в Австралии. Вот это – да, организация. Нам бы так, – житель Петропавловска-Камчатского Игорь.

– Жаль японцев. Но ведут они себя – как и всегда в таких случаях – достойно. Реагируют очень оперативно. У нас бы первым делом стали искать виновных. Создали бы комиссию по ликвидации последствий, создав ее из специалистов по распилу бюджетных денег. А потом с упоением работали бы. Пилили-пилили-пилили... Списывали-списывали-списывали. Или просто беззастенчиво воровали... А виновных назначили бы. Не в первый раз, – камчадал Сергей.

– Проблемы эвакуации каждый для себя решает сам. Мы никому тут не нужны – эвакуировать просто не на чем. Я уехать, к примеру, не могу по тривиальной причине – свою собаку породы дог в сумочку не положишь и не бросишь, потому как друг. К сожалению, у большинства тоже нет возможности уехать. Надежда только на лозунг – прорвемся. Да на любимое родное – пронесет. А паниковать нельзя. В панике такого можно наделать! В принципе люди – живучие существа. Мы в Белоруссии в 86-м продукты ели зараженные и пылью чернобыльской дышали. У нас пели: «Мы такая нация, нам по фиг радиация», – житель Камчатки Моня.

Пока же население полуострова в буквальном смысле слова живет, как на вулкане. В связи с японским событием многие стали вспоминать правила на случай землетрясения: держать документы в одном пакете, который нужно быстро схватить и выбежать из здания при начале толчков. Также рекомендуется иметь фонарики с набором батареек, небольшой запас еды, примусы и другие предметы первой необходимости.

А я вот думаю, что если в случае землетрясения я не стану трупом и не буду упакован в спецмешок, то у меня в гараже стоит «Волга» ГАЗ-21, у которой не сиденья, а большие диваны. На них мы с женой и 7-летней дочерью вполне сможем разместиться. Там еще есть запас сухарей, поскольку черствый хлеб я не выкидываю и по мере его скопления отношу пакеты в гараж.

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