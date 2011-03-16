Открытое письмо

Председателю правительства российской федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени всех православных христиан, и в особенности от лица сотен тысяч греков постсоветского пространства, выражаю искреннюю благодарность Вам лично, Министерству иностранных дел России и Русской православной церкви за понимание, помощь и содействие в организации столь значимой для православного мира литургии в монастыре «Панагия Сумела».

Впервые за 88 лет в стенах монастыря, являющегося одним из основных духовных символов восточного христианства и находящегося ныне на территории современной Турции (г. Трабзон), состоялось Патриаршее православное богослужение с участием Русской и Элладской православных церквей.

Более семи тысяч верующих из разных стран мира стали непосредственными свидетелями этого исторического события.

Очевидно, что без Вашей политической воли, без содействия со стороны российского внешнеполитического ведомства и всецелой поддержки Московского Патриархата проведение литургии вряд ли стало бы возможным.

Российская сторона, выступив одним из основных инициаторов и организаторов этого беспрецедентного события, открыла новую страницу в истории взаимодействия государств, представляющих разные направления мировых религий, что дает надежду на то, что основными принципами развития современного мирового сообщества станут толерантность и добрососедство.

Ваш отклик на нашу просьбу и содействие в организации православной литургии на территории Турции говорит о том, что одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства является всемерная поддержка прав и свобод человека и гражданина через диалог культур и конфессий, поиск компромиссов и новых решений, ведущих к духовно-нравственному укреплению человека, а значит – предотвращению проявлений нетерпимости и экстремизма в обществе.

К сожалению, события, происходящие в последнее время в мире, показывают, как девальвируются основные морально-нравственные ценности и насколько агрессивным может быть поведение человека. Поэтому именно сегодня люди разных религий и культур должны осознать, что время грубой силы и религиозных войн прошло, настало время переосмысления основных принципов сосуществования народов в рамках единого мирового пространства.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мое письмо – это знак общей искренней благодарности тысяч верующих людей за Вашу политическую волю, за принципиальность и боголюбие, за верность православным традициям и заботу о мирном будущем человечества.

Убежден, что за последнее столетие более значимой позитивной «эмоциональной инъекции» в души миллионов православных людей не было.

Да хранит Вас Господь во благо России и российского народа для свершения подобных богоугодных дел.