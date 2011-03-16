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Дорогая марка

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ  ]

Дорогая марка

Ни один товар в мире, включая нефть, не дорожает сегодня быстрее, чем почтовые марки советского периода. Бывалые филателисты констатируют и вовсе фантастическую вещь: цена на наши же марки в России выше, чем в США и Европе. Это, однако, не значит, что можно найти на полке альбом с марками, собранными в подростковом возрасте, продать и никогда больше не работать. Невозможно продать сразу всю коллекцию, а, чтобы понять ценность каждой марки, нужно изрядно попотеть. Даже марки одной серии могут отличаться по цене на порядок.

Клад внутри альбома

В брежневские времена издали пару марок с эрмитажными картинами – Тициана и Дюрера. Случилось так, что в хранилище прорвало трубу, тираж с Дюрером почти полностью погиб. В итоге Тициан сегодня стоит сто рублей, а его «напарник» – сто тысяч. Или ничем не примечательная пятикопеечная марка 1973 года с Собиновым, на которой он обозначен как «народный артист СССР». А певец тогда был лишь народным артистом республики. Марка сегодня стоит тысячу евро.

– Только не нужно думать, что цена марки построена на таких случайностях, – рассказывает петербургский коллекционер Николай Свиридов. – Как правило, за ценой стоит история государства. Главный дефицит – «сталинские» марки 1932–1937-х годов, которые печатались с оригинальных рисунков и являлись шедеврами полиграфии. Но коллекционеров было немного, тиражи маленькие, и сохранились крупицы. Марки военных лет значительно дешевле, потому что писем писалось море и люди часто сохраняли конверты. Но едва началась холодная война, как начиная с 1948 года марки перестали попадать на Запад. И среди коллекционеров возник дефицит.

Говоря об ажиотажном спросе на советскую филателию, коллекционеры кивают на марки брежневского периода – уж этого-то добра навалом, вывозить не возбранялось, а тиражи расходились на 200 тыс. советских филателистов. Однако любая серия Московской Олимпиады стоит сегодня не менее пяти тысяч рублей. А например, марка к 60-летию Чечено-Ингушской АССР – 10 тысяч. Причем продавцу даже не нужно вывозить это добро из страны.

– Появились таможенные барьеры, из-за которых марки сложно ввезти в Россию, – говорит коллекционер Игорь Орешкин. – А в страну вернулась мода на филателию. Есть богатеющий средний класс с высоким уровнем образования. Есть традиции и детская привязанность к филателии. Есть возможность на этом зарабатывать, потому что большинство россиян не в курсе, какие деньги лежат у них в шкафу.

Мечта филателиста

Несколько лет назад английская компания Stanley Gibbols попробовала создать собственный биржевой индекс цен на марки. Одновременно была составлена «золотая сотня» самых дорогих марок мира, куда ни одна российская или советская марка не вошла. Зато весь мир увидел, что стоимость «золотой сотни» выросла за пять лет на семьдесят процентов. К тому же филателистического рынка не коснулись ни азиатский кризис 1998 года, ни биржевой обвал 2000-го, ни последний экономический катаклизм.

– Существуют причины, по которым марки не будут дешеветь в кризис, – говорит финансовый директор одной из компаний Андрей Близнец. – В мире огромное количество дешевых кредитов. Сто лет назад это вызвало бы гиперинфляцию, но сегодня рост цен сдерживает дешевизна производства в азиатских странах, а развитие информационных технологий не дает подняться ценам на услуги. В итоге дорожает все то, что не могут произвести в Тайване и Вьетнаме: антиквариат, живопись, старые марки.

По этой логике дорожать должны любые коллекции: спичечные коробки, пивные банки и пакетики с сахаром. Дело в масштабе. Марки собирают 30 млн. человек во всем мире, создавая рынок емкостью в 12 млрд. долларов. Это рынок глубоко исследованный, каталогизированный и традиционный. Все-таки Британский музей собирает марки, а не пивные банки.

Несмотря на то что марок российского происхождения нет в «золотой сотне», именно они вызвали главные аукционные сенсации последних лет. «Тифлисская уника» 1857 г., выпущенная в Тбилиси (Тифлисе), в 2008 г. была продана на аукционе Дэвида Фелдмана за 700 тыс. долларов. Раритет появился по инициативе управляющего почтовым округом на Кавказе Н.С. Коханова, когда до Грузии еще не дошли стандартные имперские марки и конверты. Сегодня сохранились всего три экземпляра.

С виду убогая марка Нолинской земской почты 1867 г. номиналом в 2 копейки ушла на аукционе «Раританстампс» за 26,5 тыс. долларов. На интернет-аукционе E-bay Мелитопольская земская марка была продана за 14 тыс. долларов при стартовой цене в 7 тысяч. Хотя обычно на аукционе марка вырастает в цене на 10–20% от старта.

В случаях с земскими марками ажиотаж хотя бы отчасти объясняется тем, что раритету полтора века и в мире известно не более 30 экземпляров. Но кто бы мог подумать, что советский блок, посвященный 25-летию со дня смерти Ленина, может быть продан на том же E-bay за 2,2 тыс. долларов. Такой экземпляр может запросто найтись в альбоме, который собирал любой советский школьник.

Правда, коллекционеры предостерегают: вкладывать капитал в дорогие марки рискованно.Неизвестно, что будет с ценами завтра, ведь средний возраст коллекционера марок в России и в мире примерно одинаков – 63–65 лет. Не факт, что нынешняя молодежь, постарев, захочет тратить на марки миллиарды.

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