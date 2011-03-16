Коммунист дал задний ход

Губернатор Оренбургской области Ю. Берг стал героем весьма темной истории.

Сравнительно недавно некий оренбургский депутат написал депутатский запрос в Москву на имя секретаря ЦК КПРФ и депутата Государственной думы тов. Кашина. В запросе он поведал, что у нового губернатора Оренбургской области образовалась довольно крупная недвижимость за очень скромные деньги. Это большой участок земли в элитном месте под Оренбургом, на местной Рублевке. И дом на нем площадью около 2000 кв. метров. Причем дом числится недостроем, чтобы за него не надо было платить налоги.

Г-н Кашин поступил по-коммунистически прямолинейно и направил в Генпрокуратуру уже свой депутатский запрос с просьбой выяснить эту ситуацию. Генпрокуратура спустила запрос в область, где он и должен был «тихо умереть». Но облпрокуратура ответила тов. Кашину, что факты подтвердились. Земля и дом при балансовой стоимости 17 млн. рублей и рыночной стоимости примерно 30 млн. рублей приобретены по цене 1300 рублей за все.

Тов. Кашин огласил этот ответ из прокуратуры Оренбургской области на заседании Госдумы. После чего была дана команда «гасить» скандал. И Кашину пришел уже другой ответ. О том, что уголовное дело действительно заведено, но не в отношении Ю. Берга, а в отношении районной администрации, которая почему-то выставила на продажу указанные участок земли и дом за тысячу триста рублей. А сам Ю. Берг – добросовестный приобретатель, который просто первым узнал о такой цене, которую он и заплатил.

По последним сообщениям местной газеты «Яикъ», приобретателем участка земли и дома является не сам губернатор Ю. Берг, а его супруга. И приобрела она эту недвижимость не за 1300 рубля, а за 1543 – на 243 дороже.

Сам тов. Кашин от каких-либо комментариев отказался. Причем было заметно, что он сильно жалеет о своем неуместном запросе в Генпрокуратуру.