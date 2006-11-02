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Меню для здоровой кожи

№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Меню для здоровой кожи

Час, потраченный на красоту

Главная проблема деловой женщины - где найти свободное время. Но если речь идет о красоте, то хотя бы по 10-15 минут в день выкраивать придется. За неделю набежит час, который мы потратим на умывания, протирания лосьонами и тониками, накладывание дневного и ночного кремов, омолаживающих сывороток, питательных масок. Час для красоты - это же совсем немного.

Больше всего времени, как правило, отнимают маски. Но без них никак не обойтись, если хочешь максимально оттянуть момент знакомства с пластическими хирургами.

Осенью все еще не так плохо - сохранились остатки летнего загара, и обмен веществ пока не нарушен температурным режимом, и на носу и щеках не проступили еще сеточки красных сосудиков, которые появляются в мороз. Поэтому первое правило осени - не увлекаться жесткими пилингами, содержащими частички косточек, соли и пр. Такой жесткий пилинг снимает не только грязь, но и загар. Пока можно обойтись гоммажем (пленка, которая не так сильно снимает верхние загорелые клетки) или пилингом с полиэтиленовыми сферками, которые щадяще удаляют ороговевший слой. И все жесткие пилинги оставим до конца зимы.

За лето кожа привыкла к солнцу, а значит, к постоянному выделению витамина D под воздействием солнечных лучей. Но солнца в наших широтах становится все меньше, поэтому в «рацион красивой кожи» надо включить питательные маски. Лучше покупать уже готовые витаминные комплексы (они продаются в ампулах в виде концентрированных растворов).  И одновременно с этим начать пить витамины.

Где найти правильное яблоко

К сожалению, готовить витаминные маски из овощей и фруктов, которые приносили бы реальную пользу, становится все сложнее. Было бы прекрасно взбить в кашицу спелую грушу... Вот только найти ее, действительно спелую, практически нереально. Использовать можно, пожалуй, лишь яблоки - они естественным образом созревают в наших садах, и специальной химической обработке их не подвергают. Единственное «но»: в яблоках много уксусной кислоты, которая может «растворить» загар. Если вы готовы примириться с отбеливающим эффектом яблочной маски, - действуйте. Особенно хорошо такие маски действуют на жирную кожу - нежно очищают ее, сужают уровень кожного сала. Взбитую в кашицу мякоть яблока накладывают на крылья носа, лоб, подбородок. Такая процедура усиливает прилив крови, и оливковый цвет жирной кожи сменяется на здоровый розовый.

А для сухой кожи подойдут дрожжи. Только покупать надо не пакетированные, в которых много химических добавок, а настоящие, «живые» - в брикетиках или брусочках. Их надо развести с водой, дать им «взойти», и образовавшуюся пену нанести на лицо - в такой маске содержится множество витаминов и минеральных микроэлементов.

Есть большое искушение сэкономить время и, пока маска на лице, заняться какими-нибудь хлопотами по дому. Удержитесь. За эти десять минут много вы все равно не сделаете, а эффект от правильной процедуры - когда вы лежите, расслабившись, а кожа в это время «пирует», будет гораздо сильнее.

Правильный уход

Три вопроса про тональный крем

Осенью и зимой тональный крем в макияже должен присутствовать обязательно. Но как его лучше накладывать - руками, губочкой?

- Существуют четыре способа нанесения тонального крема: пальцами, сухой губочкой-спонжем, влажным спонжем и плоской жесткой кисточкой. Я как визажист советую использовать влажный спонж. Во-первых, это более гигиенично, во-вторых, крем будет ложиться более равномерно и более тонким слоем, в-третьих, ощущение от влажной губочки намного приятнее, чем от измазанных в креме пальцев или жесткой кисточки. Некоторые фирмы сейчас выпускают тональный крем в спрее. Это очень удобно, но требует определенных навыков.

Как правильно подобрать тональный крем, чтобы он улучшил, а не испортил цвет лица?

- Покупая тональный крем, лучше брать сразу два тюбика. Первый - на полтона светлее твоей кожи или подходящий к ней тон в тон. Второй - обязательно этой же текстуры, но более темный, с эффектом загара. Хочется же иметь здоровый цвет лица. Но его не приобретешь, если использовать тональный крем только одного оттенка, - лицо получится плоское, нефактурное. Фактурность можно добавить, положив более темный тон на щеки, крылья носа, переносицу, височные впадины.

Отличается ли тональный крем для дневного и вечернего макияжа?

- Нет. Тональный крем другой фактуры нужно использовать только в разное время года или в моменты гормональных всплесков в организме (обычно это происходит накануне критических дней). Кожа в это время становится более жирной, блестящей, и ей нужен более легкий тональный крем.

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