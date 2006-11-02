Пальто. Образ осени

Материалы



Трикотаж - он неожиданно ворвался в эту осень, потеснив традиционные пальтовые ткани. Длинные толстые шерстяные кардиганы или короткие

куртки, и те и другие - объемные, уютные. Это может быть грубая рельефная вязка: всевозможные косы, ажуры, узоры (высокотехнологичная имитация «бабушкиной кофты»), и пестрая меланжевая нить, и гладкое плотное полотно машинной вязки. Модный кардиган непременно имеет или широкий мягкий пояс, или крупные пуговицы (или и то и другое вместе) и большой воротник - шалькой или отложной. Воротник может быть связан иной фактурой - к примеру, имитировать какой-нибудь непонятный, нагло лохматый мех.

Прогресс не стоит на месте, и некоторые фирмы уже предлагают обработанный особым образом кашемир: пальто из него, совершенно невесомое, оказывается теплее тяжелой шубы.

Зато в непогоду вы точно не промокнете в пальто-баллоне из плащевки (его иногда называют пальто-тюльпан).

Вообще материалы в этом сезоне устроили настоящую чехарду. Трикотаж мало того что солирует в половине коллекций, так еще и норовит выступить дуэтом. К классическому кашемиру, шерсти или твиду добавляют подвязы (вязаные резинкой воротники, манжеты), отделывают карманы трикотажным кантом. Не отстает и мех - он присутствует не на привычном месте воротника, а на подоле, куда настрачивается полоска гладкого или стриженого меха, как на костюме Снегурочки. Такие выразительные детали очень актуальны. Конечно же остается и кожа (в том числе и лаковая), и бархат и парча - но это уже для выходов в свет.

Темы

Не хотят сдавать своих позиций тренчи - они умудряются вписываться чуть ли не в каждый сезон. Такие строгие двубортные плащи особенно любит английская люксовая марка «Берберри». Тренч - это непременно прямой силуэт, с отложным воротником, под пояс или без, с карманами-клапанами. Но в них всегда чувст­вуется высочайший класс.

В этом году в коллекциях много военной тематики - отголоски того, что в мире все далеко не мирно, проникли даже в моду. Дизайнеры пытаются соблазнить модниц пальто в гусарском стиле, имитациями бушлата или парадного мундира. Главное действующее лицо здесь - двубортная застежка, крупные выразительные пуговицы (допустимы не только костяные или пластмассовые, но и золотые или серебряные). И конечно же все детали, присущие военному костюму: галуны или их имитация, погончики, всевозможные клапаны, накладные карманы со встречными складками, пелеринка, вышивка в виде звездочек на погонах. Длина - до середины бедра.

Для поклонниц классики - аристократизм и роскошь. Им предлагают или довольно длинные пальто-«карандаши»: узкие, с разрезами по бокам, с очень высокой, практически от спины начинающейся шлицей сзади. Или небольшие пальто (длиной до колен) с широким подолом, большим отложным воротником и поясом, подчеркивающим талию.

Многослойность - это привет из 90-х любительницам поэкспериментировать. Один из возможных вариантов: брюки, поверх них - длинный свитер и сверху - короткая кофта.

Дутые пальто и куртки в этом сезоне еще больше надулись и стали похожи на воздушные шарики. Получается очень трогательный образ - женщина-бутон.

Цвета

Все оттенки серого, фиолетового и золотого. Или всевозможная клетка, классическая шотландка. А леопардовый принт - для тех, кто любит выделиться из толпы. Он может присутствовать и как основной рисунок, и как детали отделки - выглядывать, как чертик из табакерки, на нижнем воротнике, на отворачивающихся манжетах или внутренней подкладке.

Акценты

Объемный верх: широкий шарф, завязанный каким-нибудь сложным узлом или красиво задрапированный, пелерина, капюшон. Но не скромный утилитарный капюшончик, который при необходимости защитит от ветра или снега, а огромный капюшонище.

Мужской мир

Здесь тон задает классика: прямой покрой, однобортная застежка, достаточно узкий воротник. Подобная модель идет практически всем, и респект со стороны окружающих обеспечен. Расцветка - все та же клетка и шотландка, гладкая шерсть и твидовая «елочка». Своеобразная «фига в кармане» - цветная подкладка, меховые воротники и подолы. И немного милитари, как в конце ХХ века, - куртки хаки, высокие ботинки, имитации бушлатов и мундиров.