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Пик смертей придется на новый год

Эпидемия токсического гепатита страшнее СПИДа

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Пик смертей придется на новый год
Диагноз: гадость, которую пьют из экономии

Заболевание токсическим гепатитом, вызванное отравлением суррогатным алкоголем, крайне трудно поддается лечению. С таким диагнозом сейчас люди лежат уже по два месяца, а состояние не улучшается. При этом специалисты дают совершенно неутешительный прогноз: при таком отравлении печень способна бороться максимум 4 месяца. То есть там, где эпидемия началась два месяца назад, пик смертей придется как раз на Новый год.

По данным МВД РФ, ежегодно из-за отравлений суррогатным алкоголем в России погибают более 42 тысяч человек. Нынешняя эпидемия грозит более чем в три раза перекрыть эту страшную цифру. Медики прогнозируют, что при нынешних темпах распространения токсического гепатита к 1 января 2007 года от этой болезни в России умрет более 120 тысяч мужчин и женщин.

Спирт убивает младенцев

Впрочем, дешевая «паленка» убивает даже детей. Так, в Республике Алтай два младенца скончались в результате алкогольного отравления. Об этом сообщил главный санитарный врач республики, руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Алтай (Роспотребнадзор) Леонид Щу­чинов.

Одному из них было всего 7 дней. Как установили медики, младенец умер от острого отравления этиловым спиртом. Второму ребенку из села Курай Кош-Агачского района было 9 месяцев, в заключении о смерти сказано, что он умер по причине острого отравления этиловым алкоголем. В его желудке были найдены остатки алкогольной продукции.

- Сейчас этими фактами занимаются правоохранительные органы, - сообщил Леонид Щучинов. - Нужно установить, каким образом алкоголь попал в организм детей. Бывали случаи, когда родители мочили хлеб в водке и давали этот мякиш ребенку, чтобы ребенок им не мешал. А может быть, мать так запивалась, что в груди у нее было не молоко, а спирт.

Леонид Щучинов напомнил, что за 9 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 248 случаев алкогольного отравления, 144 из которых закончились летальным исходом. Неудовлетворительно обстоит дело с профилактикой употребления алкогольных напитков несовершеннолетними - только за три последних года число детей (именно детей, а не подростков, подчеркнул Щучинов) увеличилось в 1,4 раза.

Статистика смертей не верна?

А большие московские начальники успокаивают. В их отчетах все хорошо.

- Количество смертей по причине алкогольных отравлений в целом по России сократилось на 1,8 тыс. случаев по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 6 месяцев в Московской области от отравления алкоголем умерло на 236 человек меньше, чем за тот же период 2005 г., а в Москве - на 45, то есть на 20%, - сказал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он считает это главным положительным результатом введения новых акцизных марок, поставившим заслон нелегальному алкоголю.

Между тем, по сообщениям, например, из Свердлов­­ской области, слова Геннадия Онищенко расходятся с реальным положением дел.
Как сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора, за первые полгода количество отравлений алкоголем в регионе выросло почти на 20%.

А ларчик просто открывался...

Водочные доходы встривают в вертикаль власти

Итак, забота о здоровье народа, разу­меется, - главная задача Кремля. И его верный глашатай г-н Грызлов уже озвучил в Госдуме план действий. Власть собирается национализировать все спиртоводочное производство, а по возможности взять под полный госконтроль и розничную продажу алкоголя. Разве можно на это что-нибудь возразить? Лишь сожалеть, что почти 15 лет наш народ травят все кому не лень.

Однако наряду с этой глобальной задачей есть и вторая - маленькая, но известная только тем, кто осуществляет в России ВЛАСТЬ. Производство спиртного до сих пор оставалось единственным гигант­ским источником бесконтрольных денег. Водочные короли теоретически могут без ведома Кремля финансировать все, что угодно: от детских домов до политических партий. Согласитесь, накануне очередных судьбоносных выборов, когда одна элита побаивается, что ее может сменить другая, - это непозволительная роскошь.

И слава богу, что эта, чисто политическая, причина наконец-то сдвинет с места решение воистину катастрофической для России проблемы - поголовной алкоголизации.

Спрашивается, как к этому относятся водочные короли? Скорее всего, самые умные из них уже все поняли. Они успешно встроятся в государственную структуру без потери своего «антереса». Ну а те, кто заупрямится, пожалуйте в Лондон или Краснокаменск.

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