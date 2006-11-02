Пик смертей придется на новый год
Эпидемия токсического гепатита страшнее СПИДа
№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Заболевание токсическим гепатитом, вызванное отравлением суррогатным алкоголем, крайне трудно поддается лечению. С таким диагнозом сейчас люди лежат уже по два месяца, а состояние не улучшается. При этом специалисты дают совершенно неутешительный прогноз: при таком отравлении печень способна бороться максимум 4 месяца. То есть там, где эпидемия началась два месяца назад, пик смертей придется как раз на Новый год.
По данным МВД РФ, ежегодно из-за отравлений суррогатным алкоголем в России погибают более 42 тысяч человек. Нынешняя эпидемия грозит более чем в три раза перекрыть эту страшную цифру. Медики прогнозируют, что при нынешних темпах распространения токсического гепатита к 1 января 2007 года от этой болезни в России умрет более 120 тысяч мужчин и женщин.
Спирт убивает младенцев
Впрочем, дешевая «паленка» убивает даже детей. Так, в Республике Алтай два младенца скончались в результате алкогольного отравления. Об этом сообщил главный санитарный врач республики, руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Алтай (Роспотребнадзор) Леонид Щучинов.
Одному из них было всего 7 дней. Как установили медики, младенец умер от острого отравления этиловым спиртом. Второму ребенку из села Курай Кош-Агачского района было 9 месяцев, в заключении о смерти сказано, что он умер по причине острого отравления этиловым алкоголем. В его желудке были найдены остатки алкогольной продукции.
- Сейчас этими фактами занимаются правоохранительные органы, - сообщил Леонид Щучинов. - Нужно установить, каким образом алкоголь попал в организм детей. Бывали случаи, когда родители мочили хлеб в водке и давали этот мякиш ребенку, чтобы ребенок им не мешал. А может быть, мать так запивалась, что в груди у нее было не молоко, а спирт.
Леонид Щучинов напомнил, что за 9 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 248 случаев алкогольного отравления, 144 из которых закончились летальным исходом. Неудовлетворительно обстоит дело с профилактикой употребления алкогольных напитков несовершеннолетними - только за три последних года число детей (именно детей, а не подростков, подчеркнул Щучинов) увеличилось в 1,4 раза.
Статистика смертей не верна?
А большие московские начальники успокаивают. В их отчетах все хорошо.
- Количество смертей по причине алкогольных отравлений в целом по России сократилось на 1,8 тыс. случаев по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 6 месяцев в Московской области от отравления алкоголем умерло на 236 человек меньше, чем за тот же период 2005 г., а в Москве - на 45, то есть на 20%, - сказал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он считает это главным положительным результатом введения новых акцизных марок, поставившим заслон нелегальному алкоголю.
Между тем, по сообщениям, например, из Свердловской области, слова Геннадия Онищенко расходятся с реальным положением дел.
Как сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора, за первые полгода количество отравлений алкоголем в регионе выросло почти на 20%.
А ларчик просто открывался...
Водочные доходы встривают в вертикаль власти
Итак, забота о здоровье народа, разумеется, - главная задача Кремля. И его верный глашатай г-н Грызлов уже озвучил в Госдуме план действий. Власть собирается национализировать все спиртоводочное производство, а по возможности взять под полный госконтроль и розничную продажу алкоголя. Разве можно на это что-нибудь возразить? Лишь сожалеть, что почти 15 лет наш народ травят все кому не лень.
Однако наряду с этой глобальной задачей есть и вторая - маленькая, но известная только тем, кто осуществляет в России ВЛАСТЬ. Производство спиртного до сих пор оставалось единственным гигантским источником бесконтрольных денег. Водочные короли теоретически могут без ведома Кремля финансировать все, что угодно: от детских домов до политических партий. Согласитесь, накануне очередных судьбоносных выборов, когда одна элита побаивается, что ее может сменить другая, - это непозволительная роскошь.
И слава богу, что эта, чисто политическая, причина наконец-то сдвинет с места решение воистину катастрофической для России проблемы - поголовной алкоголизации.
Спрашивается, как к этому относятся водочные короли? Скорее всего, самые умные из них уже все поняли. Они успешно встроятся в государственную структуру без потери своего «антереса». Ну а те, кто заупрямится, пожалуйте в Лондон или Краснокаменск.
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