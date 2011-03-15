//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Тучи над «Солнышком»

Кому мешает детский сад-школа для слабовидящих детей?

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Тучи над «Солнышком»

«Слепых котят выкинуть хотят!». С таким отчаянным лозунгом на днях вышли митинговать жительницы подмосковной Коломны, обеспокоенные судьбой детсада-школы компенсирующего вида «Солнышко».  Он специализируется на лечении и реабилитации детей от 3 до 11 лет с нарушениями зрения разной тяжести (вплоть до полной слепоты). Для этого в садике есть все: и современная аппаратура, и квалифицированные специалисты-медики. Однако городские власти, одержимые идеей ликвидации очередей в детские сады, собираются превратить «Солнышко» в детсад комбинированного (смешанного) вида.  Уникальное учреждение - единственное в районе и одно из двух на все Подмосковье – оказалось на грани гибели.          

Тревожный сигнал для «Солнышка» раздался в начале 2011 года. Воспитатели сообщили родителям, что с сентября детский сад-школа перестанет считаться учреждением компенсирующего вида и в нем будут открываться группы для обычных детей. Новость прозвучала как гром среди ясного неба. Фактически это означает, что детский сад для «особенных» воспитанников решили превратить в обыкновенный, где, несмотря на уверения властей, наверняка не останется места особому подходу и лечению. Но сильнее всего родителей волнует грядущая ликвидация начальной школы, которая работает с 1993 года. Ее закроют на законных основаниях: понятия «детский сад-школа смешанного вида» в российком законодательстве сегодня нет.

В начальной школе сегодня учится примерно четверть из 196 воспитанников. Параллельно с изучением школьных предметов ребята проходят специальные программы реабилитации. Результаты превосходят все ожидания: огромное количество малышей к окончанию 4 класса полностью выздоравливают. Однако именно нынешние школьные кабинеты – первые в очереди на превращение в группы для здоровых детей.  По словам педагогов, детей собираются перевести в обычные школы. Вопрос, смогут ли полуслепые дети там учиться, чиновников не взволновал.

Медицинские программы сада-школы тоже оказались «на краю пропасти». Дорогостоящее оборудование (которое, к слову, частично покупалось на деньги родителей и спонсоров, собираются передать некому коммерческому центру, который якобы обяжут принимать слабовидящих воспитанников «Солнышка» бесплатно. Есть вероятность, что не пройдут аккредитацию врачи, которые сегодня  занимаются с детьми. Словом, чиновники всячески демонстрируют родителям и педагогам, что специфика детского сада для них – только лишняя головная боль и «нецелевые расходы».

Представителям городского департамента образования, монотонно повторяющим, что нынешние воспитанники ни в коей мере не пострадают, родители и воспитатели не верят. И неспроста. Им прекрасно известно: если в компенсирующем садике особенности ребенка стоят на первом месте, то в любом другом специальные группы традиционно попадают в разряд «бедных родственников». Лечение в таких детсадах вовсе не главное, и групп для здоровых детей по определению должно быть больше. Поэтому от чиновников рано или поздно прозвучат роковые вопросы: почему в детсаду больных детей больше, чем здоровых? Почему учреждение требует дополнительного финансирования и лишних ставок? Мамы слабовидящих детей уверены: ответом на все эти «почему» станет неизбежное исчезновение уникального учреждения. Примеров по стране – хоть отбавляй. Ежегодно в России закрывается более ста(!) школ и детсадов для детей  с особенностями развития. Неужели «Солнышку» суждено пополнить этот печальный список?

//Комментарии 13+

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//Общество

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили, что в этом году последний день декабря будет рабочим, а уже с первого января начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся больше недели.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В Госдуме депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить в стране летние каникулы школьников и студентов до октября. Таким образом Власов предлагает решить проблему с туризмом в стране и дать возможность студентам получить рабочий опыт.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//В мире

В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

В Турции ответили на обвинения в изъятии органов у погибшей российской девушки

Глава Управления здравоохранения Антальи Унал Хюлюр опроверг слухи о том, что у погибшей на курорте 16-летней россиянки во время вскрытия врачи изъяли внутренние органы.

//Новости партнеров

//Здоровье

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Исследователи рассказали о способах борьбы с депрессивным расстройством, не предусматривающих прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, выложенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате".

//Новости СМИ2

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске

Горячий ТОП региональных новостей: Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: кража утюга в Твери, пряники с «сюрпризом» в Новосибирске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Политика

Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин дважды поздравил Лукашенко с днем рождения

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Как сообщила пресс-служба главы РФ Владимира Путина, российский президент поздравил своего коллегу. И сделал это дважды.

//Здоровье

Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

Специалисты рассказали, какие алкогольные напитки наносят наибольший вред человеческому организму. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Политика

Армения отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Армения отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве, отметив, что это - "принципиальный вопрос".

//Политика

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Государственный долг официального Минска снизился до 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил белорусский Минфин. Ведомство отчиталось о состоянии государственного долга и выплатах.

//В мире

Мнение: Картина «Долгая дорога в дюнах» - издевательство над трагедией латвийского народа

Мнение: Картина «Долгая дорога в дюнах» - издевательство над трагедией латвийского народа

Латвийский пастор Гунтис Калме высказал свое мнение о классике советского кино: он считает, что картина «Долгая дорога в дюнах» - прославление оккупационного режима, где изуродованы исторические события.

//Новости партнеров

//Здоровье

Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту

Кузнецова рассказала, что скоро в России появится замена пробе Манту

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в России в скором времени появится альтернатива пробе Манту для выявления туберкулезной инфекции.

//В мире

Личная помощница Трампа была уволена

Личная помощница Трампа была уволена

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. По данным Politico, это связано с тем, что она рассказала журналистам подробности из жизни главы Вашингтона.

//Общество

Укусы обезьян и гастрит: какие травмы получают россияне на отдыхе?

Укусы обезьян и гастрит: какие травмы получают россияне на отдыхе?

Российские страховщики рассказали, с какими травмами россияне чаще всего сталкиваются во время заграничного отдыха. В числе лидеров оказались укусы обезьян.

//Интервью

Актриса Жозиан Баласко: Я никогда не смогу сыграть красивую женщину

Актриса Жозиан Баласко: Я никогда не смогу сыграть красивую женщину

Мадам Баласко пишет и ставит весьма успешные пьесы, но кинематограф узнал ее по роли Коллет в знаменитом фильме Бертрана Блие «Слишком красивая для тебя», где ее партнерами были Кароль Буке и Жерар Депардье.

//Криминал

В Москве-реке обнаружили тело бизнесмена

В Москве-реке обнаружили тело бизнесмена

В Москве-реке обнаружили труп бизнесмена. Сообщается, что тело мужчины вытащили из реки на севере столицы. На месте происшествия работает полиция.

//Общество

Синоптики объяснили аномальные осадки циклоном из Китая

Синоптики объяснили аномальные осадки циклоном из Китая

Глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что паводки и аномальные дожди на территории Сибири и Приморского края вызваны слишком жаркой погодой в Китае. Теплый тропический воздух стал причиной превышения нормы осадков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
5

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры