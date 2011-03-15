Тучи над «Солнышком»

«Слепых котят выкинуть хотят!». С таким отчаянным лозунгом на днях вышли митинговать жительницы подмосковной Коломны, обеспокоенные судьбой детсада-школы компенсирующего вида «Солнышко». Он специализируется на лечении и реабилитации детей от 3 до 11 лет с нарушениями зрения разной тяжести (вплоть до полной слепоты). Для этого в садике есть все: и современная аппаратура, и квалифицированные специалисты-медики. Однако городские власти, одержимые идеей ликвидации очередей в детские сады, собираются превратить «Солнышко» в детсад комбинированного (смешанного) вида. Уникальное учреждение - единственное в районе и одно из двух на все Подмосковье – оказалось на грани гибели.

Тревожный сигнал для «Солнышка» раздался в начале 2011 года. Воспитатели сообщили родителям, что с сентября детский сад-школа перестанет считаться учреждением компенсирующего вида и в нем будут открываться группы для обычных детей. Новость прозвучала как гром среди ясного неба. Фактически это означает, что детский сад для «особенных» воспитанников решили превратить в обыкновенный, где, несмотря на уверения властей, наверняка не останется места особому подходу и лечению. Но сильнее всего родителей волнует грядущая ликвидация начальной школы, которая работает с 1993 года. Ее закроют на законных основаниях: понятия «детский сад-школа смешанного вида» в российком законодательстве сегодня нет.

В начальной школе сегодня учится примерно четверть из 196 воспитанников. Параллельно с изучением школьных предметов ребята проходят специальные программы реабилитации. Результаты превосходят все ожидания: огромное количество малышей к окончанию 4 класса полностью выздоравливают. Однако именно нынешние школьные кабинеты – первые в очереди на превращение в группы для здоровых детей. По словам педагогов, детей собираются перевести в обычные школы. Вопрос, смогут ли полуслепые дети там учиться, чиновников не взволновал.

Медицинские программы сада-школы тоже оказались «на краю пропасти». Дорогостоящее оборудование (которое, к слову, частично покупалось на деньги родителей и спонсоров, собираются передать некому коммерческому центру, который якобы обяжут принимать слабовидящих воспитанников «Солнышка» бесплатно. Есть вероятность, что не пройдут аккредитацию врачи, которые сегодня занимаются с детьми. Словом, чиновники всячески демонстрируют родителям и педагогам, что специфика детского сада для них – только лишняя головная боль и «нецелевые расходы».

Представителям городского департамента образования, монотонно повторяющим, что нынешние воспитанники ни в коей мере не пострадают, родители и воспитатели не верят. И неспроста. Им прекрасно известно: если в компенсирующем садике особенности ребенка стоят на первом месте, то в любом другом специальные группы традиционно попадают в разряд «бедных родственников». Лечение в таких детсадах вовсе не главное, и групп для здоровых детей по определению должно быть больше. Поэтому от чиновников рано или поздно прозвучат роковые вопросы: почему в детсаду больных детей больше, чем здоровых? Почему учреждение требует дополнительного финансирования и лишних ставок? Мамы слабовидящих детей уверены: ответом на все эти «почему» станет неизбежное исчезновение уникального учреждения. Примеров по стране – хоть отбавляй. Ежегодно в России закрывается более ста(!) школ и детсадов для детей с особенностями развития. Неужели «Солнышку» суждено пополнить этот печальный список?