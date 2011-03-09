Амулет от Шэрон Стоун

Письмо Ольги Кузнецовой, матери 13-летней Лизы, которая проходит лечение в больнице №31 Санкт-Петербурга, всколыхнуло общественность. Скандал уже докатился до звезд Голливуда, которые имели несчастье оказаться на том злополучном концерте, где собирали деньги для детей, больных раком…

Но начнем по порядку. Фонд «Федерация» при ближайшем рассмотрении очень напоминает скандальный ГУП «Кремль», об обитателях которого были написаны десятки газетных материалов. Некоторые сотрудники ГУП «Кремль» после кропотливой работы Интерпола и МВД РФ даже оказались на тюремных нарах. И отмотали срок. Речь идет о пресс-секретаре «Федерации» Ларисе Серебренниковой (она же – Лора Сильвер и Лысая Лариса).

Руководит фондом «Федерация» небезызвестный экс-«землянин» и бывший директор ГУП «Кремль», добрый друг Лоры Сильвер Владимир Кисилев. Именно фонд «Федерация» и организовал благотворительный концерт с участием звезд мировой эстрады 10 декабря прошлого года. Цены за билет в Ледовом дворце на 12 тыс. мест тянули до 100 тыс. рублей. Сумма, близкая к миллиарду рублей. А место за столиком со звездой Голливуда Шэрон Стоун – почти один «лимон» рублей.

Что любопытно. Есть запись пресс-конференции в Интернете от 30 ноября 2010 года, где Кисилев дает интервью журналистам. И обещает рассказать, сколько денег на благотворительные нужды соберет «Федерация»: «Средства будут переданы детским медицинским учреждениям для приобретения необходимой диагностической аппаратуры, инструментов и лекарств».

Тут вспомним вот о чем: в начале 90-х годов г-н Кисилев проходил по делу питерского авторитета Малыша – Александра Малышева (сегодня он находится под следствием в Испании). Он даже был задержан следователем Александром Гусаровым. Оказывается, г-н Малышев был оформлен в фирме Кисилева разнорабочим…

Увы, но именно СМИ помогали фонду «Федерация» раскрутить закрытый благотворительный концерт в пользу больных детей. В город на Неве приехали Шэрон Стоун, Жерар Депардье, Ален Делон, Кевин Костнер, Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Патрик Хеллман. Но героем дня стал председатель правительства В. Путин. Он музицировал на рояле. И солировал с песней «Черничный холм».

Все билеты на концерт распределял фонд «Федерация». Он же подсаживал «дорогих» гостей к знаменитостям. Тут сделаем небольшой экскурс в историю. И вспомним, чем именно в ГУП «Кремль» занималась Лора Сильвер-Серебренникова. Я цитирую свой собственный материал «Лысая Лариса орудует в Кремле»: «Июнь 2002 года. В Москве задержана PR-директор ГУП «Кремль» Управления делами президента Лариса Серебренникова. Она разыскивалась Интерполом с 1997 года за мошенничество в особо крупных размерах. Г-жу Серебренникову задержали в центре Москвы. Правоохранительные органы обвиняют Серебренникову в мошенническом завладении средствами вкладчиков в Литовской Республике (где одно время жила и работала мадам Сильвер) на сумму более 1 миллиона долларов. Оказавшись в ГУП «Кремль» на посту PR-директора, Серебренникова не прекратила махинации. Занимаясь рекламой праздничных мероприятий, она продавала билеты по двум-трем номиналам».

В вильнюсской тюрьме «Лукишки» Лора Сильвер провела почти четыре года. Вернулась в Москву. К Кисилеву, в ГУП «Кремль», который тогда еще работал. Значит, для мошенников такие двери всегда открыты.

Но вернемся к нашим баранам. Письмо Ольги Леонидовны Кузнецовой озвучила радиостанция «Эхо Москвы». Мама Лизы рассказала журналистам, что в палату к Лизе приходила Шэрон Стоун. Она подарила больной девочке амулет. И пожелала скорейшего выздоровления. Это была хорошая новость. Плохая: денег больные дети так и не увидели. Фонд «Федерация» не числится ни в одном списке благотворительных фондов. Он нигде не зарегистрирован. И у него нет сайта.

Ольга Кузнецова сообщила «АН», что еще до недавнего времени родителям говорили о том, что в больницы, где лечатся дети, будет закупаться очень дорогое оборудование. Но сегодня врачи признаются, что ни денег, ни оборудования нет. «И почти одновременно, видимо чего-то испугавшись, пресс-секретарь «Федерации» Л. Серебренникова заявляет журналистам: «Практически сразу после акции на счет фонда стали поступать средства от благотворителей. И эти деньги будут передаваться по мере необходимости в больницы».

Скандал дошел до ушей пресс-секретаря В. Путина Дмитрия Пескова. Он заявил журналистам, что не знает, где деньги: «Мы не занимаемся благотворительностью, этим занимается упомянутый фонд. У фонда и надо спрашивать».

Журналисты попытались узнать правду у В. Кисилева. Он был предельно краток: «Я советую никого не искать. Никто вам ничего не скажет. Сегодня это уже тухлая новость. Не тратьте время».

В своем интервью от 30 ноября В. Кисилев не только обещал рассказать, сколько будет собрано денег, но и признался, что фонд «Федерация» еще не имеет юридической регистрации. Но каким образом этому предприимчивому господину удалось развернуть столь бурную деятельность? Получить сказочный кредит? Разослать приглашения зарубежным кинозвездам? Арендовать Ледовый дворец? И развесить в Питере билборды по 50 тыс. рублей за штуку? Эти вопросы уже есть в письме, отправленном на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина группой журналистов.

Сколько же миллионов было собрано в Ледовом дворце? В чьих карманах они осели? И почему деньги «на помощь больным детям» снова собирают люди с ярким уголовным прошлым?