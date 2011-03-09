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У разбитого «Ковша»

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Беседу вел Владимир АЛЕКСАНДРОВ ]

У разбитого «Ковша»

Зерновой бизнес в России с недавних пор стал привлекательным, даже прошлогодняя засуха и неурожай не стали помехой в развитии рынка. Свидетельством чему является конфликт вокруг крупнейшего мукомольного предприятия Ростовской области. Речь идет об инвестициях московской компании «ОПИ Групп», которая опрометчиво решила развивать бизнес на Юге России. Ситуация складывается так, что, вложив два года назад деньги в покупку Ростовского мукомольного комбината «Ковш», инвесторы рискуют потерять не только большие средства, но и способность работать в хлебном регионе. О том, как развивается ситуация на Дону, корреспонденту «АН» Владимиру Александрову рассказали генеральный директор компании Антон ТРЕУШНИКОВ и представитель инвесторов на переговорах с ростовскими партнерами Александр МАЩЕНКО.

- В конце прошлого года, когда «АН» рассказали читателям о злоключениях столичных инвесторов, решивших в 2008 году в самый разгар финансового кризиса вложиться в реализацию инвестпроекта в Ростове, прошло немало времени. На носу посевная и ожидание нового урожая. Ситуация как-то прояснилась?

А.Т.: Чтобы была понятна суть происходящего, напомню, что в октябре 2008 года «ОПИ Групп» получила серьезное, как нам тогда казалось, и экономически обоснованное, предложение выступить инвестором в программе развития Ростовского мукомольного комбината (РМК) «Ковш». Предприятие к тому времени было фактически доведено до банкротства, что говорило о качестве менеджмента, в связи с чем требовало немедленного финансового оздоровления. Кстати, Александр Мащенко один из тех специалистов, кто имеет большой опыт работы на региональном рынке. Заключенное 4 декабря 2008 года в Москве соглашение с владельцами «Ковша» Михаилом Гнутовым и Александром Шершуновым предполагало вложение с нашей стороны инвестиций в размере 160 млн. рублей и покупку 33 процентов акций кипрской компании, являющейся собственником комбината. На самом деле реальными хозяевами офшорной фирмы были наши ростовские партнеры. На том и ударили по рукам.

Все изменилось в январе 2009 года, когда «ОПИ Групп» перевела на счета компаньонов обещанные за акции деньги. Каждый из них тогда получил по 19,2 млн. рублей. При этом Гнутов, получив 23 января 2009 года деньги, менее чем через две недели наотрез отказался передать купленные нами акции, заявив, что расторгает все договоренности и умывает руки. А деньги возвращать отказался. Мы были в полном недоумении от такого поворота событий.

– По версии Гнутова, столичная компания заодно с Шершуновым решила рейдерским образом захватить комбинат. Так ли это?

А.М.: Версия Михаила Гнутова полностью противоречит документально подтвержденным фактам. В своих интервью Михаил Гнутов постоянно и безосновательно привязывает «ОПИ-Групп» к своим финансовым взаимоотношениям с Александром Шершуновым. Мы никогда не брали на себя никаких обязательств по погашению каких-либо долгов А. Шершунова или его компаний перед третьими лицами, включая «Агрокомпанию группы Дон», о чем постоянно утверждает М. Гнутов. Кто из них, кому и за что должен деньги – все эти вопросы к «ОПИ Групп» не имеют никакого отношения. Компания пришла на Юг России не для участия в местных бизнес-конфликтах, а для реализации крупного инвестиционного проекта регионального значения. В тексте заключенного соглашения четко прописаны цели и задачи инвестиционного проекта – уменьшение кредитной нагрузки РМК «Ковш», формирование профессиональной команды менеджеров, строительство причальной стенки с линией отгрузки зерновых на водный транспорт. На этом нужно поставить жирную точку и прекратить спекуляции на тему «недружественного захвата предприятия» и «лавины рейдерских атак». А к тому, что от Гнутова мы не получили ни акций, ни возврата денег, следует добавить, что с марта 2009 года А. Шершунов, второй собственник РМК «Ковш», фактически от участия в управлении комбинатом отстранен.

– Отчего тогда так разволновался Михаил Гнутов?

А.М.: Оттого, что в ходе аудита выявились многочисленные финансовые злоупотребления, допущенные на предприятии. Не надо было гонять виртуальное зерно по фирмам-однодневкам, искусственно создавая кредиторскую задолженность и выводя деньги с комбината. Надо полагать, что Александр Шершунов был в курсе происходившего и проявил естественное недовольство по части незаконного вывода денежных средств. «ОПИ Групп» не могло устроить сложившееся положение вещей. Сейчас выяснением всех нехитрых нюансов вывода средств с предприятия занимаются правоохранительные органы. Вряд ли Гнутову в этом деле помогут былой статус депутата городской Думы и влиятельные друзья в Ростове.

– Ваш оппонент заявляет, что москвичи выкупили долги комбината, стремясь поставить «Ковш» под свой контроль. Разве это не так?

А.М.: Семидесятимиллионный долг РМК «Ковш» у «Соцгорбанка», с которого, по версии М. Гнутова, и начался рейдерский захват предприятия, был выкуплен «ОПИ-Групп» в конце марта 2009 года. Никаких требований о немедленном или досрочном погашении этого долга мы не предъявляли. А процедура банкротства была инициирована «ОПИ-Групп» только спустя год. Это была вынужденная мера обеспечительного порядка, так как переговоры с М. Гнутовым окончательно зашли в тупик и стало известно о распродаже активов предприятия. Так, в частности, был продан земельный участок на берегу Дона, где планировалось строить причал и линию по отгрузке зерна на водный транспорт. То есть РМК «Ковш», как водный элеватор, перестал существовать.

– Выходит, что ваша компания потеряла свои деньги и осталась ни с чем?

А.Т.: Так, наверное, думает и Гнутов. На самом деле мы живем в цивилизованном государстве. Некоторые предприниматели Ростова, похоже, не хотят замечать перемен, произошедших в стране. Однако у правоохранительных органов для таких фигурантов есть свои весомые аргументы в виде Уголовного Кодекса. Во всяком случае, мы успешно отстояли свое право на кипрские акции в ходе судебного разбирательства. Арбитражный суд Ростовской области 13 ноября 2010 года принял решение, вступившее в законную силу, обязать Гнутова вернуть нам кипрские акции, за которые он получил деньги. Кстати, в сведениях о доходах за 2009 год бывший кандидат в депутаты городской Думы не указал, что на своем счету в Сбербанке имеет те самые 19,2 млн. рублей, полученные от «ОПИ Групп».

– А, может, денег на счете действительно нет?

А.Т.: Если так, тогда возникает справедливый вопрос: куда они делись? Ведь сам Гнутов заявляет, что нашими деньгами не пользовался. Если же судить по сведениям о доходах экс-депутата, то получается, что он вообще бедный человек, проживающий в квартире площадью 29 квадратных метров. А на банковских счетах у него всего 250 тысяч рублей, при том что весь годовой доход составил весьма скромные для успешного, как он себя позиционирует, предпринимателя 624 тысячи рублей. Спрашивается: на какие деньги бизнесмен покупал и содержал собственное предприятие? Ведь купленный бизнес по закону облагается налогом. Напрашивается вывод, что кандидат в депутаты скрывает свои доходы и не платит налоги.

– Так что же происходит с самим комбинатом?

А.Т.: В январе 2011 года на предприятии, которым последние два года управляет единолично Михаил Гнутов, введено конкурсное управление, при этом основным кредитором предприятия признан Николай Гнутов, родственник Михаила Гнутова. Вот вам по ходу дела и рейдерство в чистом виде. А далее начали происходить любопытные вещи. Конкурсным управляющим почему-то был назначен Александр Радионов, проживающий в городе Ейске Краснодарского края. По нашей информации, его рекомендовали предприниматели из Кущевского района того же Краснодарского края, которые давно и успешно сотрудничают с Михаилом Гнутовым. Например, в 2006–2007 годах в Юго-Западном Банке СБ РФ ООО «Русь-Агро» был получен кредит в размере 100 млн. рублей, поручителем по которому выступал один из скандально известных фигурантов кущевской трагедии Вячеслав Цеповяз. А конечным получателем денежных средств оказалось ООО «АгроПолтавческое» (Кущевский район), фактическим владельцем которого являлся Гнутов. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется ряд уголовных дел в ГСУ ГУВД по Краснодарскому краю.

– Вы намерены оспорить правомерность введенной процедуры банкротства?

А.М.: В настоящее время на мощностях комбината с разрешения конкурсного управляющего Радионова работает подконтрольная Гнутову компания. Сокращенное название этой компании тоже «РМК «Ковш», однако расшифровывается иначе – Ростовская мукомольная компания «Ковш». Такие действия способны ввести в заблуждение как потребителей продукции, так и контрагентов комбината. По этому факту в феврале 2011 года было возбуждено дело о незаконном предпринимательстве. Мы продолжаем рассчитывать, что конкурсный управляющий все-таки обратится в правоохранительные органы по факту преднамеренного банкротства «Ковша» и возврату активов предприятия. Кроме того, Радионов должен в судебном порядке обжаловать кредиторскую задолженность комбината, искусственно созданную Гнутовым. Если в ближайшее время Радионов не предпримет никаких шагов к оздоровлению ситуации вокруг «Ковша», мы будем вынуждены обратиться в дисциплинарный комитет саморегулируемой организации (СРО) Профессиональных Арбитражных Управляющих с требованием об его исключении из числа членов СРО.

– Не будет ли проще отказаться от ростовского проекта?

А.Т.: Ни в коем случае. Наши действия абсолютно законны, и «ОПИ Групп» обязательно доведет разбирательство до логического конца. Нам важна репутация компании, способной отстаивать свои законные интересы. Надеемся на помощь ростовских властей, заинтересованных в повышении инвестиционной привлекательности региона.

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