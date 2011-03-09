Как сделать организму вкусно и без последствий

Благополучно отошедшая в прошлое масленичная неделя в мягком сочетании со вторым по сроку гендерным праздником – 8 Марта – оказалась прекрасным поводом к размышлениям о вкусе.

Сложности определения

В частности, о водочном. Забегая вперед, скажу – несмотря на умеренное, но не микроскопическое употребление данного крепкого напитка, на работу я выдвинулся бодрым, без малейших признаков головной боли и неприятных ощущений во рту и прочих жизненных органах.

Причина этого в двух секретах. Первый – мне посчастливилось праздновать в компании НАСТОЯЩЕГО водочного вкуса. Второй – раскрою позже.

Специалисты-дегустаторы определяют упомянутый вкус безошибочно. На то они и эксперты. Но вот когда к ним начинаешь приставать с расспросами, просишь четко сформулировать в нескольких словах суть явления, то даже самые красноречивые сталкиваются с трудностями.

С одной стороны – их понять можно. Попробуйте выразить на русском или ином языке глубину чистого неба. Или загнать в рамки краткой формулировки впечатление от любого произведения искусства. Такое даже гениальным поэтам не всегда под силу, тем более рядовому потребителю. И все-таки разобраться надо. Хотя бы для того, чтобы безошибочно отделять хорошее от плохого.

Немного физики и химии

Итак, мы с вами понимаем – водку делает водкой неповторимый водочный вкус. Как он рождается?

Для выяснения обстоятельств есть смысл обратиться – не бойтесь – всего лишь к школьному курсу физики и химии.

Исходя из менее поэтических определений, водка есть продукт смешения спирта и воды в соответствующей пропорции. То есть формально достаточно точно выдержать эту самую пропорцию, и вы добьетесь искомого результата.

Верно, и тем не менее не до конца.

Помните, как было в школе? В кабинетах, необходимых нам для понимания строгих, но естественных наук, всегда присутствовали симпатичные макеты. Изображение молекул и атомов из ярких шариков разных величины и цвета.

Нам понадобятся модели атомов кислорода, водорода, углерода. Всего того, из чего состоят спирт и вода.

Представим их движение. Сначала оно хаотично. Однако по мере завершения процесса смешивания молекулы спирта и воды начинают выстраиваться в определенном порядке.

Когда все устаканивается (пока еще не в буквальном смысле), мы можем наблюдать завораживающую картину. Молекулярные цепи образуют стройные, хорошо структурированные порядки. Ни один атом не торчит, выбиваясь из строя. Соотношения водных и спиртовых рядов выдержаны таким образом, что ни один не довлеет над другим. Вот так НАГЛЯДНО можно представить суть настоящего водочного вкуса. Если технология изготовления напитка налажена производителем безупречно, то описанная нами стройность присутствует. Если нет – получаем неудобоваримый хаос.

Теперь попробуем смоделировать процесс пития.

Наше водно-спиртовое соединение начинает соприкасаться с шарами розового цвета – живыми вкусовыми рецепторами языка. Присутствие достигнутого между водой и спиртом равенства приводит к следующему – реакция у языковых рецепторов правильная. Они сжимаются и распрямляются синхронно. Сохраняют такую же живость и бодрость как «до», так и «после»…

Такая упорядоченность действия рецепторов определяет правильную, здоровую, естественную реакцию на водку и пищевода, и желудка, и мозга. Именно в этой упорядоченности – иными словами – в истинном водочном вкусе, и кроется отсутствие того, что принято называть «похмельным синдромом».

Итак, первая тайна разгадана. Водочный вкус появляется только при одном условии – когда вода и спирт правильно провзаимодействовали. Тогда структура напитка такова, что воздействие его на нас гарантированно защищает от неприятностей на всех стадиях потребления.

Разгадываю обещанную вторую тайну – пил я «Хортицу».

За связь без брака

Однако объяснение и разгадка не были бы полными вот без таких важных пояснений. Как добиваются правильного описанного выше благотворного взаимодействия? Технологи и дегустаторы дают такой ответ.

Дело в том, что каждому спирту требуется своя, «лично» ему подходящая, вода. Да-да, именно так. Поиски жениху-спирту невесты-воды – очень трудоемкая, тонкая вещь. Здесь нет каких-то универсальных готовых решений. Удачный союз складывается в результате множества опытов, через пробы и ошибки.

Кстати, отнюдь не многие производители утруждают себя такими поисками. Но дело даже не в этом. Иные, вполне маститые и известные, ограничиваются малым количеством экспериментов, а порою и просто встают на ложный путь.

Увы, многие бренды, прилично стартовав, начинают снижать издержки за счет времени поиска повышенного качества. Результат сказывается довольно быстро. В нашем случае главное, что «отцы» и «матери» предпочитаемого мною напитка понимают тупиковость такой «экономии». Поиски оптимального решения не означают рост убытков. Оно, как показывает жизнь, окупается сторицей, поощряя и развивая лояльность потребителя, который чувствует настоящую заботу о себе.

«А что ж вы строем не ходите?»

Важнейшую роль в создании настоящего водочного вкуса играют инновации. В нашем случае вот какая.

Общеизвестно – мы сами на много процентов состоим из воды. Но та вода, что пьем, и та, из которой «состоим», – две вещи, не то чтобы несовместные, но разные.

Ученые предположили – если структуру воды, потребляемой человеком извне, привести в соответствие со структурой воды, находящейся внутри него, то можно добиться положительного воздействия на организм в целом. Исследования специалистов Института экологии человека (г. Киев) экспериментально подтвердили правильность этого предположения. Потребляя структурированную «под нас» воду, мы, в частности, снижаем собственные энергозатраты на усвоение жидкости. В свою очередь, попадая в наш организм, структурированная вода восстанавливает его энергетическую систему, нормализует обмен веществ и совершает еще целый ряд полезных действий.

Производители не замедлили взять на вооружение эту полезную инновацию и не напрасно. Описанный выше процесс «подгонки» воды под «требования» спирта оптимизировался, что способствовало в первую очередь повышению качества.

…Международное признание всех «энергозатрат» и усилий в поисках оптимальных решений производителей «Хортицы» – очередное (и далеко не первое) Гран-при на ярмарке ПРОД­ЭКСПО‑2011. Там же – как и подобает конкурсам мирового уровня – все «по гамбургскому счету». На старте никто из экспертов-дегустаторов не знает, что за «марка» укладывается на его сверхчувствительный к нюансам язык, а потому оценки их беспристрастны. И когда настает пора «срывания масок» – все есть так, как оно должно быть. Золото наград – тяжело. Но «Хортица» уже много лет несет его с достоинством. Рискнем предположить – понесет и впредь.