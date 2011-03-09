Аферисты экономили на сиротах

В Красноармейском районе города-героя придумали, как обеспечить жильем десятки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого «умные» головы из двухкомнатных квартир сделали по… две однокомнатных. С помощью гипсокартонных перегородок. И продали это чудо-жилье на аукционе по весьма «веселой» цене. Сегодня следствие называет имена аферистов.

В итоге сироты, которое долгое время стояли в очереди на жилье, получили не квартиры, а закутки. Об этом «АН» рассказали в пресс-службе ОБЭП ГУВД Волгоградской области:

- Изначально это были двухкомнатные квартиры. Однако незадолго до аукциона из двухкомнатного варианта мошенники виртуозно сделали по два однокомнатных. Для этого в одной половинке квартиры пристроили ванную с туалетом за счёт коридора. И отгородили одну комнату от другой. Но в половинке квартиры газа не оказалось, поэтому в ту часть, которую было решено сделать кухней, поставили электрические плиты.

Но из-за этих переделок система отопления в «распиленных» квар­тирах оказалась нарушенной. И шапки-ушанки, как и шубы- валенки в этих квартирах дети не снимают. И еще новые жильцы постоянно включают обогреватели. Иначе можно дать дуба! А если учесть, что и готовят новоселы на электрических плитах, то можно представить, какие фантастические счета за электричество им приносят почтальоны…

В Волгограде с проверкой побывал уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Он считает, что фактам продажи некачественного жилья ( да еще по завышенным ценам) должна быть дана правовая оценка. Астахов лично осмотрел «распиленные» квартиры.

-Законодательство гарантирует, что каждый ребенок-сирота должен получить квартиру. Но не закуток, не конуру, а квартиру, пригодную для проживания, - рассказал Павел Астахов журналистам. - Из девяти квартир сделали 18. И продали каждую по цене в 1 миллион 600 тыс. рублей. И убеждать меня в том, что одна батарея на всю эту так называемую квартиру, - это достаточно, а ванна не отапливается, потому что так лучше мыться - это бесполезно.

Между прочим, средства, потраченные на такое жилье, были выделены Волгоградской области из федерального бюджета.

П.Астахов лично обратился к прокурору Волгоградской области, председателю областного суда и руководителю следственного комитета. И попросил, чтобы они взяли на личный контроль расследование этого дела по «распиленным» квартирам. И его услышали. У правоохранителей, ведущих расследование, первый вопрос был такой: а кто дал разрешение на столь чудовищную перепланировку, наплевав на интересы сирот? К слову, в общем списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей только в Волгограде сегодня находится 371 ребенок. Но куда теперь будут переселять тех, кто оказался в закутках «распиленного» жилья?

В городе-герое полным ходом идет следствие. И уже появился первый подозреваемый. Это начальник Управления жилищной политики администрации Волгограда Игорь Максимчук. Именно он нарушил порядок определения цены квартир, которые были приобретены на аукционе. Г-н Максимчук нынче находится под подпиской о невыезде. Но эту аферу с квартирами для детей-сирот проворачивал не один Максимчук. В ближайшее время мы узнаем новые фамилии «благодетелей».