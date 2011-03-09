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Аферисты экономили на сиротах

В Волгограде щедро позаботились о ничейных детях

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Аферисты экономили на сиротах

В Красноармейском районе города-героя  придумали, как обеспечить  жильем  десятки  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого «умные» головы из двухкомнатных квартир сделали  по…  две однокомнатных. С помощью гипсокартонных перегородок. И продали  это чудо-жилье на аукционе по весьма «веселой» цене. Сегодня следствие  называет имена аферистов.

 В итоге сироты, которое долгое время стояли в очереди на жилье, получили не квартиры, а закутки. Об этом «АН»  рассказали в пресс-службе ОБЭП ГУВД Волгоградской области:

- Изначально это были двухкомнатные квартиры. Однако незадолго до аукциона  из двухкомнатного варианта  мошенники  виртуозно сделали по  два однокомнатных. Для этого в  одной половинке  квартиры пристроили ванную с туалетом за счёт коридора. И  отгородили одну комнату от другой. Но в половинке квартиры  газа не оказалось, поэтому в ту часть, которую было решено сделать кухней, поставили электрические  плиты.

Но из-за этих переделок система отопления в «распиленных» квар­тирах оказалась нарушенной. И шапки-ушанки, как и шубы- валенки в этих квартирах дети  не снимают. И еще  новые  жильцы постоянно включают обогреватели. Иначе можно дать дуба!  А если учесть, что и готовят новоселы на электрических плитах, то можно представить, какие фантастические  счета за  электричество им приносят почтальоны…

В Волгограде  с проверкой побывал уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Он  считает, что фактам продажи некачественного жилья  ( да еще по завышенным ценам) должна быть дана правовая оценка. Астахов лично осмотрел «распиленные» квартиры.

-Законодательство гарантирует, что каждый ребенок-сирота должен получить квартиру. Но не закуток, не конуру, а квартиру, пригодную для проживания, - рассказал Павел Астахов журналистам. - Из девяти квартир сделали 18. И продали каждую по цене в 1 миллион 600 тыс. рублей. И убеждать меня в том, что одна батарея на всю эту так называемую квартиру, - это  достаточно, а ванна не отапливается, потому что так лучше мыться - это бесполезно.

Между прочим, средства, потраченные на такое жилье, были выделены Волгоградской  области из федерального бюджета.

П.Астахов  лично обратился к прокурору Волгоградской области, председателю областного суда и  руководителю следственного комитета. И попросил,  чтобы они взяли на личный контроль расследование этого дела по «распиленным» квартирам. И его услышали. У правоохранителей, ведущих расследование,  первый вопрос был такой: а  кто дал разрешение на столь чудовищную перепланировку, наплевав на  интересы сирот? К слову, в общем списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  только в Волгограде сегодня находится 371 ребенок. Но куда теперь  будут переселять тех, кто оказался в закутках «распиленного» жилья?

 В городе-герое полным ходом  идет следствие. И  уже появился первый подозреваемый. Это начальник Управления жилищной политики администрации  Волгограда Игорь Максимчук. Именно  он  нарушил порядок определения цены квартир, которые были  приобретены на аукционе. Г-н  Максимчук  нынче  находится под подпиской о невыезде. Но эту аферу  с квартирами  для детей-сирот проворачивал не один  Максимчук. В ближайшее время мы узнаем новые фамилии «благодетелей».

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