Узбекская юпка – это многослойная (до 12 слоев!) лепешка из пресного теста с мясо-луковой начинкой. А по сути, чем не блин с припеком или блинчатый пирог? На Востоке это праздничное блюдо выпекают в казанах – котлах с полусферическим дном. При подаче делят на порции, подобно торту.

Из муки воды и соли замесить простое пресное тесто, как для пельменей или вареников. Дать расстояться час, а затем нарезать на 10–12 кусочков и каждый раскатать в тонкую лепешку. Мясо пропустить через мясорубку и вместе с мелко нарезанным луком обжарить в разогретом масле. Фарш посолить и поперчить по вкусу. Раскаленный казан (подойдут чугунный вок или неглубокая кастрюля с толстыми стенками) смазать маслом, опустить в него одну лепешку, обжарить с обеих сторон, вынуть. Затем положить вторую и обжарить ее лишь с одной стороны, перевернуть, оставить в котле. Выложить тонкий слой подготовленной мясной начинки, накрыть первой лепешкой. Сверху опять положить фарш, накрыть сырой лепешкой и перевернуть вместе с нею всю юпку, чтобы сырое тесто оказалось на дне котла, а поджаренная лепешка вновь была сверху. На нее снова уложить слой начинки и опять закрыть сырой лепешкой и перевернуть. И так до тех пор, пока все раскатанные лепешки не кончатся. Выпекать на очень слабом огне, постоянно смазывая котел маслом. Готовую юпку сдобрить маслом, положить в глубокую тарелку, закрыть салфеткой и оставить пропитаться минут на десять.