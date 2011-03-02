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Этнические новости от 3 февраля

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Гильдия межэтнической журналистики, ИЦ «Финноугория», Тайга.инфо ]

Этнические новости от 3 февраля

Республика Карелия

 В Петрозаводске в Лекционно-выставочном комплексе музея «Кижи» открылась выставка «Ткачество Олонецкой губернии. Конец XIX – начало XX века». Экспозиция посвящена одному из самых древних женских рукоделий. Посетителей познакомят с историей ткачества, устройством ткацкого станка, с последовательностью процесса изготовления полотна. Любой желающий сможет попробовать сплести пояс и поткать в технике ремизного ткачества на ткацком станке.

Москва

6 марта на Васильевском спуске покажут, подскажут и научат правильно отмечать Широкую Масленицу. Лучшие фольклорные ансамбли столицы – «Казачий кругъ», «Народный праздник», «Терем», «Дербеневка», «Калинушка», Студия сибирской песни, «Оберег», «Веретенце», «Петров Вал», «Ромода», «Белый камень», театр «Петрушки» – исполнят народные песни, сыграют в традиционные игры, заведут хороводы. Гостей встретят и повеселят традиционные масленичные ряженые, будут водить «медведя» и «коня». Организатор праздника – Российский фольклорный союз – уверен: будет весело, вкусно, широко и душевно, ведь как Масленицу проводишь, так весь год проживешь.

Республика Хакасия

Уникальное издание «Культура и быт народов Хакасии: хакасский традиционный костюм» поступило на днях в фонд Республиканской специальной библиотеки для слепых. Книгу выпустил Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова в двух форматах — электронном и тактильном, прилагается также и аудиоверсия. Слабовидящие люди могут прочитать книгу (в публикации использован крупный шрифт), потрогать (использованы шрифт Брайля и рельефные изображения) и послушать. Листая книгу, познакомиться с праздничным и повседневным, мужским и женским вариантами одежды, традиционными национальными украшениями. В оформлении костюмов использованы мех, бархат, шелк и парча.

Камчатский край

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках начнется в этом году 6 марта. Праздник открытия «Берингии-2011» пройдет на главной площади п. Эссо в воскресенье, на следующий день упряжки выйдут на старт. Планируется, что в п. Оссора гонка финиширует тоже в понедельник – 21 марта. На сей раз в ней примут участие не только российские спортсмены. Уроженка Фрайбурга (Германия) немка Лиза Штреккер тоже подала заявку в оргкомитет. Сейчас вместе с другими каюрами «Берингии» она тренируется в Эссо. Недавно Штреккер заняла второе место среди женщин в Быстринском спринте – 45-километровой гонке на упряжке из 6 собак – с результатом 4 часа 45 минут. Однако в предстоящей супергонке на 950 километров нет разделения на мужскую и женскую команды. Помимо Штреккер на старт выйдет всего одна камчатская женщина-каюр Маргарита Байшуакова из Оссоры. Остальные 14 участников – мужчины. Причем с огромным опытом прохождения непростой трассы.

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