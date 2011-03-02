Наследники царей, стража королей

В результате русско-кавказской войны, прогремевшей несколько веков назад, представители одной из кавказских народностей – адыги – сейчас разбросаны по всему миру. Как и чем живут наши бывшие соотечественники за рубежом и как они относятся к России, «НА» рассказал первый вице-президент Международной черкесской ассоциации, главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Мухаммед ХАФИЦЕ.

- Мухаммед, напомните нашим читателям, кого объединяет понятие «адыги»?

– Черкесов, адыгейцев и кабардинцев. По сути, кабардинцы и черкесы – один народ. Они говорят на одном языке, одном диалекте. А вот адыгейцы к кабардинцам и черкесам относятся примерно так же, как русские к украинцам. На сегодня в мире проживают примерно 7,5 миллионов черкесов – адыгов, они живут на Кавказе, в странах Ближнего Востока, Турции, Австралии, США и Канаде, Франции, Англии, Израиле и других странах. В Кабардино-Балкарии их чуть больше полумиллиона человек. В Карачаево-Черкессии – 50 тысяч. В Адыгее – около 100 тысяч.

– Что заставило черкесов так перемещаться по миру? Они большие охотники до переездов?

– В 1557 году мы связали свою судьбу с Россией, выдав дочь нашего народа замуж за Ивана Грозного. Со всеми остальными русскими царями вплоть до Екатерины II мы были в очень хороших отношениях. Но Екатерина захотела взять Кавказ силой, началась кавказская война. Она длилась 101 год – с 1763 по 1864 год. Многие адыги тогда погибли, многие – ушли за границу. Их потомков мы называем «черкесским зарубежьем». Сегодня в Турции проживают почти 6,5 миллионов черкесов. Большая колония – две деревни – имеется в Израиле. В Иордании – 80 тысяч, в Америке – около 7 тысяч, в Германии – 32 тысячи. В Англии и Франции колония насчитывает около 2 тысяч. Примерно столько же – в Голландии. В итоге адыги – самая большая диаспора в мире после русской.

– Эти люди сохранили что-нибудь из традиций и культуры, кроме черкесских фамилий?

– Я занимаюсь черкесским зарубежьем 42 года. И десятки раз бывал в тех странах, где живут адыги. Могу даже сказать, что своих соотечественников за рубежом знаю лучше, чем братьев и сестер в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Карачаево-Черкессии. В целом адыги за границей на сегодняшний день знают и помнят родной язык, правда, не во всех странах. Вот возьмем, к примеру, Иорданию. Не будет преувеличением сказать, что Хашимитское королевство вместе с Абдаллой I создавали черкесы.

– Охрана короля Иордании уже многие годы состоит исключительно из черкесов. Это связано с тем, что правители берут себе в охрану инородцев, чтобы они не были замешаны в каких-либо политических интригах и не претендовали на власть?

– Все немного иначе. Дело в том, что, когда в 1921 году создавали Трансиорданский эмират, в первую очередь с территории нынешней Саудовской Аравии привезли будущего короля Абдаллу I. Этот человек в течение нескольких первых лет жил в Омане, который тогда был небольшой деревней. Там проживали около 5 тысяч человек и ни одного араба. Будущий король Иордании сделал своими помощниками черкесов. Он же учредил королевскую гвардию из черкесов. И до сих пор эта традиция остается неизменной. Все иорданские черкесы сохранили ту или иную связь со своей Родиной, знают язык, многие учились в России.

В Иордании уже 30 лет работает черкесская общеобразовательная средняя школа, в которой преподают одновременно адыгейский и кабардино-черкесский языки. Там около 10 человек преподавателей, в том числе моя дочь. Она вышла замуж за иорданского черкеса и живет там вместе с моей внучкой.

– В других государствах, где живут черкесы, дела с сохранением родного языка обстоят так же хорошо?

– По-разному. Например, в Израиле живут всего лишь около 4 тысяч черкесов, и все они как на подбор знают родной язык. Дело в том, что до недавнего прошлого черкесы там жили обособленно в двух деревнях. Они отказывались жениться на арабках и еврейках. По сути дела, почти все стали родственниками. Но потом, когда король Иордании и премьер Израиля открыли границы, черкесы начали завозить невест из Иордании, Турции и России.

А вот в США и Турции родной язык черкесы знают не очень хорошо. В первом случае из-за того, что там живут в основном репатрианты, которые переехали с Ближнего Востока, а не из России. Во втором, «благодаря» государственной политике страны. До недавнего времени в Турции запрещалось черкесам говорить на родном языке прилюдно. Сейчас разрешили преподавать черкесский факультативно в благотворительных обществах. В Турции черкесов минимум 5,5 миллионов, причем многие занимают видное положение в обществе. Среди них очень много писателей, ученых, военачальников, спортсменов.

– А что происходит с европейскими черкесами?

– Европейские черкесы – это те же самые ближневосточные адыги, которые переехали в Европу лет 30–40 назад в поисках работы. В Германии сейчас уже больше 30 тысяч наших соотечественников. Местные воспринимают их как турков, мало кто различает эти национальности. Но при этом в Германии существуют семь общественных черкесских организаций. Они объединены в одну центральную, которая состоит в Международной черкесской ассоциации.

– Для чего создана эта организация? Какова ее конечная цель? Создание независимого государства?

– Международная черкесская ассоциация была создана с одной лишь целью. Познакомить всех черкесов, которые разбросаны по миру. Черкесы испокон веков шли с русскими рука об руку. Они участвовали во всех мыслимых и немыслимых походах русских. Даже адмирал Ушаков заявлял в своей биографии, что он в 7-м колене является черкесом. Идея создания Великой Черкессии витала только в умах людей недалеких. Может быть, у кого-то в подсознании подобные невероятные идеи и сейчас сидят, но, чтобы осуществить эти планы, мы должны уйти из Российской Федерации. А этого никогда не случится. Мы связали свою судьбу с Россией еще на заре XVI века, и если бы не Екатерина II, которая решила взять Кавказ силой, и войны бы никакой не было.

– Сейчас у представителей черкесского зарубежья не возникает идеи вернуться на родину, подобно тому, как евреи возвращаются в Израиль?

– Во времена кровавых событий в Косово из этой автономии вернулись в Россию около 130 косовских черкесов. Но их вынудила сняться с места война. Мы не хотим, чтобы наши соотечественники вот так же вынуждены были возвращаться из стран Ближнего Востока. Мы хотим, чтобы они это делали по любви и из патриотических чувств. Но где бы ни жили черкесы, на каком бы языке они ни говорили, их взгляды всегда направлены в сторону России – своей исторической Родины. Другого отношения к России и быть не может.