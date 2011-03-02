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Предотвратят ли арабский сценарий «борцы» с порнографией?

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ШАКУРОВ ]

Предотвратят ли арабский сценарий «борцы» с порнографией?
Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций

Президент России Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что «арабский сценарий» (имеется в виду сценарий развития последних событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки. – ред.) в России не пройдет.

Сеть в целебном презервативе

Президент, как и подобает главе государства, играет на опережение. Ставит подчиненным стратегическую задачу. А будучи продвинутым пользователем, прекрасно понимает роль Интернета, сыгравшего не последнюю роль в упомянутых событиях.

И на этом фоне открываются презабавнейшие обстоятельства. Не успел президент озвучить свои тезисы, как группа особо активных исполнителей уже тут как тут. В лице свежеорганизованной Лиги безопасного Интернета.

Задачи у лиги – наиблагороднейшие: бороться в мировой сети с детской порнографией и экстремизмом. Причем – на прочном фундаменте некоммерческого партнерства, то есть даром. Виртуальный бюджет, правда, по словам самих же создателей, исчисляется десятками миллионов долларов, но поскольку глава сего начинания – православный бизнесмен Константин Малофеев, основатель фонда Marshall Capital Partners, то никаких проблем быть не должно. Правда, в каком-то хитром преломлении. То есть реальные деньги-то нужны, но господин Малофеев, ничтоже сумняшеся, настоятельно предлагает скинуться на благое дело сетевым провайдерам, а равно операторам мобильной связи.

Как все должно работать? Да очень просто. Волонтеры чистки Интернета сидят себе и чистят, выявляя экстремистов и педофилов. Как только выявят – сразу заявляют  куда надо. Ну, например, в уже давно действующее управление «К». Интересно, нужна ли им такая помощь?

Возникает ряд вопросов, причем весьма неприятных.

Первый – и более чем показательный – был задан прямо на пресс-конференции, торжественно созванной в честь пользительного начинания. Малофееву поднесли для обзора сайт, структурно относящийся… к бизнесу самого Константина. На страницах данного сайта  — каталог платных фото- и видеоматериалов с разделами «Русские девочки», «Лесбияночки», «С игрушками» и так далее в том же стиле. Простой поиск в интернете дает понять, что контент-провайдеры Nikita и Solvo, входящие в группу Marshall Capital Partners, щедро поставляют подобную «клубничку» не только в России, но и в странах СНГ, мало задумываясь о том, что мобильными телефонами пользуются дети.

Вполне вероятно, что основатель Лиги  просто не  в курсе, что конкретно творится в его мобильных активах. Но незадолго до этого недоброго подноса он прилюдно заявил – за чистоту своих ресурсов отвечаю! А когда ему протягивают открытую на телефоне страницу с «девочками», то блюститель нравственной чистоты почему-то закрывает экран ладонью. И обещает разобраться. Правда, попозже. Хотя, с другой стороны, Лига‑то безопасного Интернета, а не безопасного мобильного телефона! Было ли известно министру Щеголеву – кстати, присутствовавшему на парадной пресс-конференции, – об этом?

Ну, допустим… Разберется… Идем дальше. Зачем нужна Лига при наличии специальных подразделений? Не справляются? Тогда к чему эта схема «нашел – сообщи»? Во-вторых, с чего бы в столь добровольном деле понадобился административный ресурс в лице министра связи Игоря Щеголева? По странному стечению обстоятельств его бывший зам Алексей Солдатов отнюдь не чужд сетевой «клубничке».

А цензоры кто?

На наш взгляд, эту срежиссированную кутерьму близко к истине объясняет версия депутата Государственной думы Александра Хинштейна (он же – член специальной комиссии при координационном центре национального домена сети Интернет). Хинштейн обратил внимание на тот факт, что Лига начала интенсивно создаваться аккурат сразу после скандала, связанного с кириллической доменной зоной «рф». Комиссия пришла к выводу, что главным нарушителем правил регистрации в зоне «рф» является крупнейший регистратор RU-Center, его действия расцениваются как киберсквоттерство. В скандале оказался замешан и тот самый Алексей Солдатов, который, как считает комиссия, оказывал «общее покровительство» RU-Center. «Как господин Солдатов будет бороться с порнографией в сети, если аффилированные с ним лица (а родная сестра Солдатова является акционером RU-Center) зарегистрировали массу доменов порнографического содержания? Например, «Старые бл..и.рф», – заявил  депутат Хинштейн.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. Возникает глубокое подозрение – все затеи с Лигой, фанфарами и прочими публичными мероприятиями и выставлением напоказ различных медиафигур (типа засветившихся на открытии Лиги чрезмерно публичного Астахова и  публичного по штатному расписанию Петра Толстого) ставят своей задачей отнюдь не бескомпромиссную борьбу с порнухой и экстремизмом. Задача, увы, менее благородная – установить фильтр, который просто отделит «свои» порнографию и эсктремизм от «не своих». Этакая цензура-«лайт», собирающая значительные средства с бизнеса, который по определенным причинам просто не может не дать на «спасение русской демократии», фарисейски осуждающая страсти и одновременно зарабатывающая на них же. То есть при всем вышеупомянутом некоммерческом подходе денег намоют – в Википедию не заходи...

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