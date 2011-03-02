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Как победить в третьей мировой

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Как победить в третьей мировой

Аналитики и футурологи предсказывают – если третья мировая война и разразится, то главным завоеванием победителей будут продовольствие и земля для его воспроизводства.

Революции «натощак»

Как забыть пустые прилавки конца 80-х – начала 90-х и спасительные «ножки Буша»? Голодные животы подтолкнули страну принять Беловежскую Пущу. А из более ранней истории можно вспомнить февральский переворот 1917 года – в Санкт-Петербург не пришли вовремя эшелоны с хлебом. Всего-то!

Сегодня история повторяется – требование людей обеспечить их продовольствием оказалось неразрешимой задачей для многих развивающихся государств. Пример тому – сегодняшний арабский кризис. Дело не в Мубараке или Каддафи, а в том, что основная масса жителей Египта и Ливии хочет есть и пить «по-человечески».

– Все, что произошло в Тунисе, Египте, – будет повторено в других местах. Продовольственный вопрос станет острейшей гуманитарной проблемой, – считает эксперт и журналист-аграрник Григорий Леонтьев.

Грех такими возможностями не воспользоваться. «Кормилец» мирового масштаба всегда будет наиболее влиятельной фигурой в мировой политике. Но России с 40% мировых черноземов и огромными просторами необработанных земель до этой почетной должности очень далеко. По очень простой причине – государство и современная агронаука не желают задуматься об истинных причинах неурожаев.

Правда о зерне

Намолот зерна в прошлом году заявлен в объеме 61 млн. тонн. Все свалили на засушливый год. «На самом деле зерна еще меньше», – утверждает Григорий Леонтьев.

– Минсельхоз показал бункерный вес, «потемкинский» – с сорняками, неполноценным поврежденным зерном. Следовательно, после очистки товарного зерна будет не более 55 миллионов тонн. Если учесть низкое содержание клейковины в том зерне, то прав тот египтянин, когда кричал в телекамеру, что «фуражную пшеницу из России выдают за продовольственную».

Григорий Леонтьев уверен, что вовсе не требуется искать жуликов-экспортеров, проблема носит системный характер – хорошего зерна у нас становится все меньше.

– Уже в 60–80-е годы пшеница с полей СССР по сравнению с той, что собирали крестьяне в первой трети ХХ столетия, упала по своему качеству. Содержание клейковины – это растительный белок, протеины в ней снизилось на треть. А клейковина – основной показатель.

Был замечательный полевод Терентий Мальцев. Его теория опиралась на классическую агрономическую науку конца XIX – начала XX века: восстановления и повышения почвенного плодородия биологическими методами. Когда после 1954 года его теорию стали осваивать на полях Курганской области, урожайность зерновых с 7 центнеров поднялась к 1968 году до 19,7 центнера с гектара. Но тут директивно стали внедрять химизацию. В итоге к 1989 году урожайность опустилась до 6,9 ц/га. И, как было принято, во всем винили засуху. Этот аргумент не менее популярен у сегодняшних вождей агропрома, чем они подтверждают свое агроневежество.

Россия должна вернуть былое первенство в качестве пшеницы и других зерновых культур. И взяться за количество: надо получать не менее 140–150 млн.
тонн зерна в год. Чтобы это стало явью, президент не должен повторять доводы невежд о неурожаях из-за небывалой засухи.

В августе прошлого года «АН» опубликовали материал с говорящим само за себя названием – «Засуха – оправдание для неучей». Григорий Леонтьев подтверждает – на то существуют агротехнологии, чтобы накапливать влагу в почве и уметь сохранять ее для получения урожая:

– В моей копилке есть опыт работы волгоградского фермера Виктора Парчака. Он работает в зоне, где годовое количество осадков – 200–240 мм. И в условиях, можно сказать, полупустыни фермер как-то намолотил по 34 центнера яровой пшеницы с гектара, тогда как по району средний намолот составил всего лишь три центнера. В прошлом, действительно засушливом, году Виктор Парчак собрал по 17 центнеров яровой пшеницы высочайшего качества без применения «химии» и без полива.

Но академическая наука его опыт не изучает, как не изучает и опыт агрохозяйства «Пугачевское» в Пензенской области, где в прошлом году, в условиях жесточайшей засухи, пожаров и суховеев собран урожай по 22,4 центнера с гектара. Это хозяйство пока единственное в России, получившее международный сертификат на производимую экологически чистую зерновую продукцию. И у руководителя хозяйства Анатолия Шугурова наука легко получила бы ответ, как организовать сельское хозяйство страны.

Аргумент аграриев

Из чего состоит урожай в «Пугачевском»

– Безотвальная обработка земли специальными сеялками-плоскорезами – лучшая защита почвы от переувлажнения и засухи. Плуг в хозяйстве под запретом.

– После уборки урожая человек забирает только зерно. Все остальное оставляет земле.

– Ни грамма минеральных удобрений.

– Химикаты для борьбы с сорняками и вредителями также не нужны – сильная пшеница способна сама себя защитить и подавить сорняки.

Почва – живой организм. В каждом грамме плодородного слоя земли обитают миллионы микроорганизмов, если, конечно, их не убивать плугом и химией. Они‑то и есть авторы плодородия.

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