Вся жизнь – в кусочке пластика

Президент Дм. Медведев провел в Москве заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Оно было посвящено вопросам внедрения единой «социальной карты» на основе национальной платежной системы (НПС).

Реализация проекта завершится созданием национального платежного центра и маршрутизатора, через который будут проходить все запросы к международным платежным системам. Контролировать этот клиринговый центр будет специальная госструктура, которая получит право устанавливать все тарифы на безналичные операции по картам. В результате станет возможным не только устанавливать тарифы на обслуживание банковских карт международных платежных систем, но и выпускать карты под собственным брендом, как уже сделано в Китае. Предполагается, что основанная на этой НПС «социальная карта» будет свободно выдаваться всем гражданам РФ. На нее будут скачиваться зарплаты, пенсии и прочие денежные поступления. Она также будет служить платежным средством для выплат по ипотеке, использования материнского капитала и пр. Это позволит банку-эмитенту такой карты содержать на своих счетах и «прокручивать» огромные бюджетные средства.

Помимо чисто финансовой функции такая карта будет выполнять и роль персонального идентификатора личности. На ее чипе будет записана вся существенная информация о владельце: паспортные данные, ИНН, данные о прописке и имуществе, кредитах, другая информация, необходимая государству для оформления любых документов.