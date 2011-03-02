Вокруг Соловецкого монастыря сгущаются деньги

Во все времена отношение к Соловецкому монастырю граждан России было трепетным и в чем-то даже мистическим. В суровых краях Архангельской области монастырь жил и сохранял устои православной веры. Даже Сталин не посмел его разрушить. Но время неумолимо. Монастырю требуется ремонт.

Этой проблематике была посвящена одна из поездок патриарха в Архангельскую область и Соловецкий монастырь. В нем и прошло совещание по вопросам развития монастыря и всего Соловецкого архипелага. Присутствовали государственные чиновники как областного, так и федерального уровня.

Как говорят, они и «выкатили» патриарху смету проекта реконструкции самого Соловецкого архипелага, а также на развитие паломничества и туризма размером 1 млрд. 300 млн. долларов США. Патриарх Кирилл, по словам очевидцев, едва не подпрыгнул в кресле и воскликнул: «Откуда у вас такая сумма получилась? Мои мне дали цифру в районе 100 миллионов, и не долларов, а рублей. Ну я понимаю, что где-то что-то можно усложнить и прибавить, может быть, и на сто миллионов долларов тогда набежит. Но откуда 1 миллиард и 300 миллионов, я этого не понимаю!»

Тогда один из тех, кто представлял проект, ответил примерно так: «Ваше Святейшество! Здесь же должно быть все самое лучшее. Это же будет памятник вам в глазах будущих поколений!» Он заявил, что к проекту привлекут самых лучших в мире итальянских архитекторов, завезут самые лучшие в мире материалы, что будут работать самые лучшие в мире мастера и рабочие...

Патриарх, несмотря на все это, уехал с совещания напряженный. Как потом обсуждали эту историю некоторые участники совещания, на патриарха Кирилла могло снизойти озарение, что такой бюджет может быть банально разворован, а ответственность ляжет на него. В том числе перед будущими поколениями.