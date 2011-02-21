//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Переплати–поле

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Переплати–поле

Расходы на чемпионат мира по футболу в 2018 г. могут многократно превысить стоимость зимней Олимпиады в Сочи и составить 80–90 млрд. долларов вместо 10 млрд., по прогнозам властей. Пока ни одна крупная компания не объявила о готовности вкладывать деньги в строительство стадионов в России. Даже Роман Абрамович не торопится открывать кошелек, несмотря на прозрачный намек Владимира Путина: мол, у бизнесмена много денег и от миллиарда долларов тот не обеднеет. В начале февраля губернатор Петербурга Валентина Матвиенко официально попросила премьера выделить 10 млрд. рублей на достройку стадиона «Зенита» в Петербурге, ставшего самым дорогим в Европе задолго до окончания работ. И хотя за «Зенитом» стоит «Газпром», просьбу Матвиенко, скорее всего, удовлетворят. Для многих заинтересованных лиц это станет сигналом – распил бюджетных средств «на футбол» пройдет по сочинскому сценарию.

Быстрее, выше, дороже

Стадион на Крестовском острове в Петербурге с рабочим названием «Газпром-арена» – это зеркало, в котором отражается будущее подготовки чемпионата мира в России. Первоначальная программа строительства была утверждена в 2006 г., тогда же начали сносить старый стадион имени Кирова. Предполагалось, что «Зенит» сыграет на новой арене весной 2009 г., а стоимость работ составит 6,7 млрд. рублей. Многие специалисты ахнули: это же самый дорогой в России стадион! Проектировщики объяснили, что львиная часть денег уйдет на уникальный раздвижной купол, оборудование зоны отдыха для болельщиков, а футбольный газон будет «въезжать» в чашу стадиона через специальные ворота. Сегодня не построены даже железобетонные основы трибун, а стоимость строительства определяется уже в 33 млрд. рублей.

Для сравнения: ультрасовременные стадионы в Гамбурге и Гельзенкирхене были возведены высокооплачиваемыми немецкими строителями за 127 и 245 млн. долларов соответственно. Даже 80-тысячный парижский «Стад де Франс», построенный чтобы принять финал чемпионата мира, стоил дешевле петербургского – 900 млн. долларов против 1,1 миллиарда. Однако в феврале 2011 г. объект на Крестовском острове инспектировала комиссия из Москвы и случаев нецелевого использования средств не выявила. Это не удивительно: главными участниками освоения денег были администрация Петербурга, «Газпром» и структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, которые приобрели ценный опыт в Сочи.

Цена питерского монстра надувалась на этапах перепроектировок и смен подрядчиков. Инициатором строительства был клуб «Зенит», спонсором которого является «Газпром». Потом Смольный вышел из финансирования газпромовского «Охта-центра» и взял стадион на себя. Первоначальный подрядчик ООО «Авант» освоил почти весь бюджет проекта на нулевой цикл строительства. Сменивший его «Трансстрой» взялся выполнить основные работы уже за 19 миллиардов. Причем сложнейшая раздвижная крыша стадиона – это уже ответственность другого юрлица. Постоянно менялась конструкция стадиона: то увеличивали число баров-ресторанов, то отказывались от идеи выдвижного поля, то снова к ней возвращались. Потом увеличили вместимость с 62 до 69 тыс. зрителей. Последний писк: пересмотр проектной документации с целью проводить на арене музыкальные концерты.

– Я совсем недолго проработал на строительстве стадиона на Крестовском, – рассказывает строитель из Белоруссии Вадим. – Постоянные задержки с поставками материалов, необходимой техники нет, зарплату задерживают. Рабочим из Средней Азии вообще не платят, постоянно меняя их на новых. Если прийти к начальству и жестко поговорить, то услышишь, что деньги до объекта не доходят, их разворовывают раньше.

Полный мундиаль

Даже если предположить, что 33 млрд. – окончательная сумма, то стадион «Зенита» все равно подорожал в пять раз. К чемпионату мира планируется иметь 16 стадионов, из которых готов всего один – «Лужники», которые тоже надо модернизировать. Спонсоры есть только у двух строящихся арен. Стадион «Спартака» в Северо-Западном округе Москвы строит «ЛУКОЙЛ». Стоимость строительства возросла со 150 млн. евро до 500 миллионов. Если на достройку питерского стадиона будут выделены 10 млрд. рублей из казны, то «ЛУКОЙЛ» получит все основания требовать доплат из бюджета, «чтобы стадион соответствовал уровню чемпионата мира». Столичный стадион «Динамо» закрыт на реконструкцию уже три года, а работы на объекте сдвинулись с места совсем недавно. Финансирует проект ВТБ, ориентировочная стоимость вложений – 400–500 млн. евро. Не исключено, что она также будет расти.

Совершенно непонятно, на какие средства будут строиться другие суперсовременные стадионы. В Сочи арену хотят провести в рамках олимпийского бюджета, в Казани – в рамках бюджета Универсиады. Но это все равно будут казенные деньги. По оценкам ФИФА, на российские стадионы придется потратить 3,8 млрд. долларов, этих денег явно не хватит.

В Саранске, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде нет даже футбольного клуба в премьер-лиге, не говоря уже об опыте возведения столь масштабных проектов. Помимо коррупции инфраструктура – это второй фактор, который может сделать мундиаль разорением для всей страны. Подготовка к Олимпиаде в Сочи обойдется в 12–14 млрд. долларов, из которых 70% – это расходы на дороги и тоннели в небольшом кластере на Черноморском побережье. Мундиаль – это территория от Калининграда до Урала. В отчете ФИФА говорится, что к 2018 г. нужно построить 7,7 тыс. километров автомобильных и 2 тыс. километров железных дорог, что обойдется в 35 млрд. долларов.

Во время последнего футбольного первенства в ЮАР в 2010 г. неожиданно высокими для организаторов стали расходы на безопасность – свыше миллиарда долларов. Сам чемпионат обошелся казне в 4,4 млрд., а восемь новых стадионов – в 1,3 млрд. (по цене одной петербургской арены). Это при том, что уровень коррупции в ЮАР считается высоким.

А самая страшная тайна последнего мундиаля – организаторам не дали на нем заработать. Уличным торговцам нельзя приближаться к стадиону на 800 метров. Продавать можно пиво и мороженое только определенных производителей, даже гостиницы ФИФА рекомендует «своих» сетей. Из 750 тыс. ожидаемых в ЮАР болельщиков приехали вдвое меньше. Саранск будет для них более привлекательным?

По оценке директора Департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, чемпионат мира по футболу обойдется стране в 86,8 млрд. долларов. Если прибавить к мундиалю Олимпиаду, Универсиаду, «Формулу-1» и другие спортивные проекты, то они потянут на 120 миллиардов. Замминистра финансов Сергей Шаталов предрекает, что эти расходы вкупе с ребрендингом милиции и очередной модернизацией армии могут вынудить власти пойти на увеличение налогов, в первую очередь НДС.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключает, что Россия может рассмотреть предложение Запада вернуться в "Большую восьмерку".

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//новости партнеров

//В мире

Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Россия и Украина предварительно договорились по обмену удерживаемых граждан на территории обеих стран. По сведениям РБК, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека.

//Общество

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р". На видео запечатлены пробег аппарата по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадка.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

«Ощадбанк» закрыл счета Киевской патриархии по просьбе главы украинской автокефалии Епифания. В информационное пространство просочилась переписка между раскольниками.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Культура

Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о самочувствии художественного руководителя театра Марка Марка Анатольевича Захарова. Диагноз - лёгкая форма воспаления лёгких. Он пошёл на поправку.

//Новости партнеров

//В мире

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генеральное консульство РФ в Гонконге призвало россиян отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. Новые митинги в Гонконге запланированы на 23-25 августа.

//Общество

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, подозреваемым в изнасиловании задержанной 22-летней девушки. Один из подозреваемых отправлен в СИЗО до 19 октября.

//Новости СМИ2

//В мире

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Эммануэлем Макроном, задрав во время беседы ногу на стол. Биограф премьера Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона "грубым и стыдным".

//Происшествия

Появились очевидцы, как в Москве 19-летний юноша на "Мерседесе" сбил пожилую женщину

Появились очевидцы, как в Москве 19-летний юноша на "Мерседесе" сбил пожилую женщину

В Москве 19-летний юноша на "Мерседес" насмерть сбил пожилую женщину. ДТП произошло 17 августа на Песчаной улице. Аварию зафиксировала камера наблюдения. Свидетель гибели пенсионерки рассказал об инциденте.

//Шоу-бизнес

Алёна Апина перед юбилеем опубликовала смелое фото и попросила простой подарок

Алёна Апина перед юбилеем опубликовала смелое фото и попросила простой подарок

Певица, бывшая участница группы "Комбинация" Алёна Апина перед юбилеем опубликовала обращение к своим поклонникам. 23 августа артистке исполнится 55 лет. Апина выложила в Инстаграм смелое фото.

//Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар

В Петербурге произошел крупный пожар

В четверг, 22 августа, крупный пожар произошел в Петербурге 4-х этажном административно-складском кирпичном здании по адресу Невский район, ул. Складская, д. 6. Локализовать пожар огнеборцам удалось около 19 часов.

//Культура

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России, актрису театра имени Ермоловой Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни.

//В мире

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию с желанием США купить датский остров Гренландия. Он назвал идею Трампа приобрести Гренландию "международным шоппингом".

//Новости партнеров

//В мире

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике считает плохой политикой выставление требований для возвращения России в "Большую восьмерку".

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Продюсер и бизнесвумен, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги. Пользователи сети любят обсуждать фигуры знаменитостей: у кого - талии, у других - ноги.

//Общество

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова умеет танцевать не только "Калинку", но и "Лезгинку". Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" с профессиональным танцором.

//Происшествия

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Злумышленникам предъявлено обвинение.

//Шоу-бизнес

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз Закирова, получившая популярность после успешного выступления в шоу "Голос", сделала объявлении о продолжении своей карьеры без продюсера и своего бывшего наставника Максима Фадеева.

//Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после передачи Крыма Украине.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Шестилетнюю дочь тайно от матери вывез отец из Хабаровска в Южную Корею
2

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
3

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
4

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол
5

В Хабаровском крае статистику несовершеннолетних матерей увеличивают мигранты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры