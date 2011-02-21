Переплати–поле

Расходы на чемпионат мира по футболу в 2018 г. могут многократно превысить стоимость зимней Олимпиады в Сочи и составить 80–90 млрд. долларов вместо 10 млрд., по прогнозам властей. Пока ни одна крупная компания не объявила о готовности вкладывать деньги в строительство стадионов в России. Даже Роман Абрамович не торопится открывать кошелек, несмотря на прозрачный намек Владимира Путина: мол, у бизнесмена много денег и от миллиарда долларов тот не обеднеет. В начале февраля губернатор Петербурга Валентина Матвиенко официально попросила премьера выделить 10 млрд. рублей на достройку стадиона «Зенита» в Петербурге, ставшего самым дорогим в Европе задолго до окончания работ. И хотя за «Зенитом» стоит «Газпром», просьбу Матвиенко, скорее всего, удовлетворят. Для многих заинтересованных лиц это станет сигналом – распил бюджетных средств «на футбол» пройдет по сочинскому сценарию.

Быстрее, выше, дороже

Стадион на Крестовском острове в Петербурге с рабочим названием «Газпром-арена» – это зеркало, в котором отражается будущее подготовки чемпионата мира в России. Первоначальная программа строительства была утверждена в 2006 г., тогда же начали сносить старый стадион имени Кирова. Предполагалось, что «Зенит» сыграет на новой арене весной 2009 г., а стоимость работ составит 6,7 млрд. рублей. Многие специалисты ахнули: это же самый дорогой в России стадион! Проектировщики объяснили, что львиная часть денег уйдет на уникальный раздвижной купол, оборудование зоны отдыха для болельщиков, а футбольный газон будет «въезжать» в чашу стадиона через специальные ворота. Сегодня не построены даже железобетонные основы трибун, а стоимость строительства определяется уже в 33 млрд. рублей.

Для сравнения: ультрасовременные стадионы в Гамбурге и Гельзенкирхене были возведены высокооплачиваемыми немецкими строителями за 127 и 245 млн. долларов соответственно. Даже 80-тысячный парижский «Стад де Франс», построенный чтобы принять финал чемпионата мира, стоил дешевле петербургского – 900 млн. долларов против 1,1 миллиарда. Однако в феврале 2011 г. объект на Крестовском острове инспектировала комиссия из Москвы и случаев нецелевого использования средств не выявила. Это не удивительно: главными участниками освоения денег были администрация Петербурга, «Газпром» и структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, которые приобрели ценный опыт в Сочи.

Цена питерского монстра надувалась на этапах перепроектировок и смен подрядчиков. Инициатором строительства был клуб «Зенит», спонсором которого является «Газпром». Потом Смольный вышел из финансирования газпромовского «Охта-центра» и взял стадион на себя. Первоначальный подрядчик ООО «Авант» освоил почти весь бюджет проекта на нулевой цикл строительства. Сменивший его «Трансстрой» взялся выполнить основные работы уже за 19 миллиардов. Причем сложнейшая раздвижная крыша стадиона – это уже ответственность другого юрлица. Постоянно менялась конструкция стадиона: то увеличивали число баров-ресторанов, то отказывались от идеи выдвижного поля, то снова к ней возвращались. Потом увеличили вместимость с 62 до 69 тыс. зрителей. Последний писк: пересмотр проектной документации с целью проводить на арене музыкальные концерты.

– Я совсем недолго проработал на строительстве стадиона на Крестовском, – рассказывает строитель из Белоруссии Вадим. – Постоянные задержки с поставками материалов, необходимой техники нет, зарплату задерживают. Рабочим из Средней Азии вообще не платят, постоянно меняя их на новых. Если прийти к начальству и жестко поговорить, то услышишь, что деньги до объекта не доходят, их разворовывают раньше.

Полный мундиаль

Даже если предположить, что 33 млрд. – окончательная сумма, то стадион «Зенита» все равно подорожал в пять раз. К чемпионату мира планируется иметь 16 стадионов, из которых готов всего один – «Лужники», которые тоже надо модернизировать. Спонсоры есть только у двух строящихся арен. Стадион «Спартака» в Северо-Западном округе Москвы строит «ЛУКОЙЛ». Стоимость строительства возросла со 150 млн. евро до 500 миллионов. Если на достройку питерского стадиона будут выделены 10 млрд. рублей из казны, то «ЛУКОЙЛ» получит все основания требовать доплат из бюджета, «чтобы стадион соответствовал уровню чемпионата мира». Столичный стадион «Динамо» закрыт на реконструкцию уже три года, а работы на объекте сдвинулись с места совсем недавно. Финансирует проект ВТБ, ориентировочная стоимость вложений – 400–500 млн. евро. Не исключено, что она также будет расти.

Совершенно непонятно, на какие средства будут строиться другие суперсовременные стадионы. В Сочи арену хотят провести в рамках олимпийского бюджета, в Казани – в рамках бюджета Универсиады. Но это все равно будут казенные деньги. По оценкам ФИФА, на российские стадионы придется потратить 3,8 млрд. долларов, этих денег явно не хватит.

В Саранске, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде нет даже футбольного клуба в премьер-лиге, не говоря уже об опыте возведения столь масштабных проектов. Помимо коррупции инфраструктура – это второй фактор, который может сделать мундиаль разорением для всей страны. Подготовка к Олимпиаде в Сочи обойдется в 12–14 млрд. долларов, из которых 70% – это расходы на дороги и тоннели в небольшом кластере на Черноморском побережье. Мундиаль – это территория от Калининграда до Урала. В отчете ФИФА говорится, что к 2018 г. нужно построить 7,7 тыс. километров автомобильных и 2 тыс. километров железных дорог, что обойдется в 35 млрд. долларов.

Во время последнего футбольного первенства в ЮАР в 2010 г. неожиданно высокими для организаторов стали расходы на безопасность – свыше миллиарда долларов. Сам чемпионат обошелся казне в 4,4 млрд., а восемь новых стадионов – в 1,3 млрд. (по цене одной петербургской арены). Это при том, что уровень коррупции в ЮАР считается высоким.

А самая страшная тайна последнего мундиаля – организаторам не дали на нем заработать. Уличным торговцам нельзя приближаться к стадиону на 800 метров. Продавать можно пиво и мороженое только определенных производителей, даже гостиницы ФИФА рекомендует «своих» сетей. Из 750 тыс. ожидаемых в ЮАР болельщиков приехали вдвое меньше. Саранск будет для них более привлекательным?

По оценке директора Департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, чемпионат мира по футболу обойдется стране в 86,8 млрд. долларов. Если прибавить к мундиалю Олимпиаду, Универсиаду, «Формулу-1» и другие спортивные проекты, то они потянут на 120 миллиардов. Замминистра финансов Сергей Шаталов предрекает, что эти расходы вкупе с ребрендингом милиции и очередной модернизацией армии могут вынудить власти пойти на увеличение налогов, в первую очередь НДС.