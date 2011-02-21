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Церковь пошла в народы

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Церковь пошла в народы

РПЦ фонтанирует предложениями о том, как обустроить Россию. К примеру, она всерьез собирается обратить в православие чукчей, эвенков и другие малые народы. Также церковь собирается развивать спорт, но одновременно предлагает запретить мини-юбки и тренировочные штаны.

Часть предложений РПЦ – вполне полезные. К примеру, церковь объявила войну наркотикам. В декабре 2010 г. патриархия подписала соглашение с Госнаркоконтролем. Теперь при каждой епархии появится отдел по борьбе с наркоманией. В крупных городах под эгидой РПЦ начнут работать медицинские кабинеты, а при храмах и приходах станут активнее открывать центры реабилитации наркоманов.

Заработала программа церковной благотворительности. В частности, в ближайшее время при РПЦ откроются центры по адаптации мигрантов. Церковь создает их совместно с Федеральной миграционной службой. В этих центрах приезжих будут консультировать юристы – например, по российскому трудовому праву. Кроме того, в них откроются курсы русского языка.

Увы, этими нововведениями дело не ограничилось. Иерархи фонтанируют и другими предложениями.

Во-первых, церковь бойкотирует внедрение единых социальных карт. Это электронные карты, которые заменят медполис, пенсионное удостоверение, банковскую карту и проездной. Выдавать их начнут с конца 2011 года. Вместо того чтобы поддержать нововведение, РПЦ объявила социальную карту «средством тотального контроля» и, по сути, призвала православных от нее отказаться.

Во-вторых, патриархия объявила монастырский призыв. На февральском Архиерейском соборе патриарх Кирилл лично объявил о планах сделать монастыри «привлекательными для молодежи». Если в 1990-е и 2000-е гг. РПЦ затрудняла юношам и девушкам доступ в монастыри, теперь их, наоборот, начнут туда зазывать.

Чтобы молодых монахов становилось больше, священники начнут активно обращать в православие детей и подростков. Для этого при каждом храме появятся соцработник и педагог, а при епархиях создадут молодежные объединения и советы.

Божества по выбору

В начале февраля Московская патриархия разрешила священникам избираться в органы власти. Пока – только в особых случаях и с одобрения Священного синода. Но процесс, как говорится, пошел. Православный священник из Орловской и Ливенской епархий тут же заявил, что собирается избираться в парламент Республики Адыгея. Еще один служитель церкви иеромонах Антоний решил баллотироваться в мэры города Нерехта Костромской области.

Вслед за РПЦ спохватились и представители других религий. К примеру, муфтий Дальневосточного округа имам Абдула объявил, что мусульманские организации будут участвовать в выборах в Заксобрание Приморского края. Если так пойдет дальше, скоро в России появятся министры-муфтии, губернаторы-ламы и полпреды-кардиналы. А там, глядишь, президентом страны станет главный раввин России. Ну или Святейший патриарх.

«Приходы должны держать в зоне внимания близлежащие учебные заведения любого типа: университет, техникум, профессиональный колледж, школу», – скомандовал патриарх на Архиерейском соборе. Причем привлекать детей в храмы предписывается всеми возможными способами – вплоть до организации спортивных соревнований.

Наконец, самая громкая инициатива последних месяцев – предложение ввести общероссийский дресс-код. То есть запретить женщинам носить мини-юбки, а мужчинам – разгуливать по улицам в трениках. Эта затея пришла на ум главе Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоирею Всеволоду Чаплину.

Старшие товарищи из патриархии тут же поправили коллегу. Дескать, дресс-код должен оставаться неписаным законом. Но неутомимый Всеволод Чаплин немедленно выдал на-гора еще одно предложение – создать специальные православные дружины, которые будут следить за общественным порядком. Видимо, заодно им поручат отлавливать тех, кто не соблюдает неписаный дресс-код.

В принципе любая религия стремится обложить людей кучей абсурдных правил и ограничений. К примеру, правоверный иудей может бриться только электробритвой, потому что запрещено прикасаться острыми лезвиями к лицу. Мусульманину не разрешается спать на животе – эта норма прописана в Коране.

Но если исламские муфтии устанавливают порядки в отдельных регионах, у РПЦ вполне хватает сил, чтобы по ее законам жила вся страна. Свидетельство тому – последние успехи в сотрудничестве патриархии и Минобрнауки. РПЦ не только добилась преподавания курса «Основы православной культуры» в школах, но и вытребовала для духовных академий право выдавать дипломы гособразца.

В общем, видно – при новом патриархе РПЦ старается стать ближе и понятнее современному обществу. Но ее полезные предложения тонут в ретроградстве. одновременно церковь усиливает линию на сближение с государством. Тут еще немало неосвоенных полян и неокученных ведомств.

Например, почему бы не запустить совместный проект с РЖД? Тем более – глава монополии В. Якунин известен повышенной религиозностью. Он награжден орденами св. благоверного князя Даниила Московского, преподобного Андрея Рублева и св. преподобного Серафима Саровского. Что мешает пустить по стране православные поезда и приставить попа к каждому составу?

Также напрашивается договор с Министерством природных ресурсов и Минэкономразвития. Особенно – учитывая, что ведомство Э. Набиуллиной подготовило закон о реституции (бесплатной передаче) церковной собственности. В том числе – земель и зданий оценочной стоимостью более 2 трлн. рублей. Тут, кстати, церкви не помешает помощь Казначейства. Таким богатствам нужен счет.

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