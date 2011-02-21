Потрошители олигархов

Арест яхт и картин, принадлежащих Борису Березовскому, подчеркнул то, что российские правоохранители перешли к активной фазе борьбы с «врагами Отечества».

Впрочем, как считают в Центре политической информации, нестабильным положением «олигархов» пользуется не только российское руководство.

Израильский фонд «Таглит» спонсирует вояжи российских (и не только) евреев на землю обетованную. Их проезд, проживание, накладные расходы. Официально фонд спонсируется правительством государства Израиль.

На самом деле вклад государства весьма незначителен – основные средства, в частности, предоставляет беглый российский олигарх Леонид Невзлин. Видимо, в обмен на невыдачу России, где он осужден за убийство, его и «поставили на счетчик».