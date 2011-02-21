В стране продолжаются поиски альтернативных источников получения энергии. Стало известно, что губернатор Архангельской области И. Михальчук якобы активно продвигает проект под названием «Энергия Белого моря».

Проект готовится к реализации под лозунгом «Экология и чистая энергия». Он предусматривает строительство на побережье Белого моря приливных и ветряных электростанций. Странно то, что уже сейчас, еще до строительства экологически чистых электростанций, в компанию, ведущую проект, «прописываются» уже существующие «грязные» электростанции – ГЭС и ТЭЦ. Их акции принадлежат администрации области. При этом о реальном строительстве новых станций пока ничего не известно.

Между тем для строительства «чистых» электростанций в одном из банков Чехии планируется взять кредит размером в 1 млрд. евро. Его обеспечением со стороны областной администрации будут как раз акции реально существующих «грязных» электростанций. Причем размер кредита соразмерен годовому бюджету Архангельской области.

Известно и то, что срок полномочий И. Михальчука истекает в феврале 2012 года. Так что при известных способностях российских чиновников все «распиливать», выплачивать долги придется новой администрации области. И если расплатиться деньгами по кредиту будет нереально, то банк, выдавший кредит, сможет претендовать на акции «загнанных» в проект ГЭС и ТЭЦ, принадлежащих полностью или частично области.

Говорят, что на март запланирована встреча г-на Михальчука с Президентом России Дм. Медведевым. На ней участники проекта хотят «отпиариться» и получить благословение президента. Кроме того, окружение г-на Михальчука утверждает, что проект пользуется поддержкой вице-премьера правительства России И. Сечина. Так что использование этого грозного имени пока «обороняет» проект от внимания областных управлений ФСБ и МВД России.