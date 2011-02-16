Из партии в партию перелетая

В 2010 г. гендиректор ОАО «Омскнефтехимпроект» Игорь Зуга баллотировался в мэры Омска. Причем был соперником своего однопартийца-единоросса Виктора Шрейдера. Коллеги уговаривали Зугу не создавать прецедента ненужной внутрипартийной конкуренции, которая играла только на руку соперникам. Увы, амбиции возобладали – предприниматель не внял доводам своих товарищей.

По итогам внутрипартийного голосования И. Зуга набрал всего 26,8% голосов партийцев. Тем не менее за попытку внесения раскола и желание противостоять официальному кандидату от своей партии на пост мэра Зуге не был объявлен даже выговор. Однопартийцы нарушителя дисциплины пожалели. И, судя по всему, теперь за это расплачиваются.

Смена политического вектора

Впереди новые выборы, на этот раз в Госдуму – они должны пройти в декабре нынешнего года. И тут выяснилось, что предприниматель готов на куда более радикальный шаг – вовсе сменить парториентацию и баллотироваться по списку политических конкурентов – на этот раз «Справедливой России». Что заставило его переметнуться в лагерь соперников?

По мнению местных аналитиков, демарш Игоря Зуги нельзя назвать импульсивным. Скорее это хорошо обдуманный шаг. В начале года Зуга клятвенно обещал на пресс-конференциях, что «убеждений не меняет» и «Единой России» не изменит никогда. Теперь понятно, что это были пустые слова.

О возможной смене политического вектора в поведении Игоря Зуги наблюдатели заговорили пару месяцев назад, когда ОАО «Омскнефтехимпроект», которое он возглавляет, предложило за свой счет отремонтировать апартаменты омского отделения «Справедливой России» в региональном центре по связям с общественностью. Однако к выгодному «политконтракту», в конце концов, была допущена совсем другая фирма. Но готовность единоросса Игоря Зуги «к сотрудничеству» справедливороссы запомнили. Спустя некоторое время ему было доверено финансирование партийной газеты «Справедливой России», которая, по оценкам экспертов, уже обошлась предпринимателю в несколько сот тысяч рублей. Просто так прагматичный Зуга никогда подарков не делал, тем более политическим противникам. Тогда же заговорили о возможной подстраховке на случай, если его кандидатуру не утвердят в партийном списке ЕдРа на предстоящих выборах в Госдуму (поведение Зуги уже тогда давало достаточно оснований предполагать, что такой сценарий – исключение из списков – возможен).

Последнее время все чаще говорят о необходимости чистки рядов партии. Не исключено, что начнется она именно с Омска.

Удар по имиджу

«После того как стало понятно, что депутатского кресла в Госдуме по спискам «Единой России» ему не видать, он бросился к справедливороссам. Благо, почва уже была им подготовлена. Те ему, видимо, и пообещали депутатский мандат», – считает омский политолог Павел Водягин. Источник в омском отделении «Справедливой России» также подтвердил информацию о переговорах с Зугой относительно его участия в выборах в Госдуму по списку «Справедливой России».

Вообще ситуация в Омске сейчас куда как непростая – как социально-экономическая, так и межпартийная.









Мэр города Виктор Шрейдер обвиняется в незаконной продаже муниципальной собственности, неисполнении решения судов. 29 декабря региональное отделение ЕР объявило ему партийное взыскание за целый букет упущений по работе, вызвавших бурные протесты населения. Партия дала Шрейдеру три месяца на исправления, из которых больше половины уже истекло.

Нерешительность и откровенная мягкотелость с оппортунистом Зугой – дополнительный удар по имиджу правящей партии в глазах избирателей. Более того, оно вполне может вызвать серьезную обеспокоенность старших товарищей – единороссов из Москвы, которые в последнее время все чаще говорят о необходимости чистки рядов партии. Возможно, она таки начнется. И не исключено, что начнется именно с Омска. Благо, тут и повод серьезный есть. И фигуранты достойные тоже.