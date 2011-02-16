Этнические новости от 17 февраля

Самарская область

В Самаре отметили корейский национальный праздник «Сольналь» – Новый год по восточному календарю. На праздник у корейцев принято накрывать большой общий стол, а в Самаре уже давно сложилась традиция приглашать на него как можно больше друзей. Представители местной корейской диаспоры считают, что такие мероприятия помогают им поддерживать национальные традиции, приобщать к ним подрастающее поколение и укреплять сплоченность общины.

Костромская область

В костромской сельхозакадемии открылась выставка, посвященная культуре и традициям казачества. В масштабную экспозицию вошли военная форма казаков и праздничные костюмы казачек, старинное оружие, предметы быта – прялки, серпы, топоры и даже домашние заготовки. Сегодня на костромской земле живут 645 казачьих семей. Все они соблюдают традиции своих предков. Воспитывают в детях почитание старших и верность своему отечеству.

Красноярский край

В поселке Новорыбная сельского поселения Хатанга состоялось открытие кочевой малокомплектной школы – детского сада. Это уже третья кочевая школа на Таймыре. Первые две работают на территории сельского поселения Караул. Оставаясь рядом с родителями, дети могут учиться по общеобразовательной программе и одновременно овладевать традиционными знаниями своего народа, сохраняющего кочевой уклад. Пока в школе занимаются пятеро учеников – двое дошколят, два третьеклассника и одна ученица четвертого класса. Обучает детей молодой специалист, выпускница Таймырского педагогического колледжа Нелли Чарду. Ранее девушка прошла трехнедельную практику в уже действующей школе подобного типа в сельском поселении Караул. Молодому педагогу предоставлен отдельный жилой балок.

Кировская область

27 февраля в городе Вятские Поляны пройдет День марийской культуры. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по вокалу и хореографии, круглый стол «О роли национальных культур в гармонизации межнациональных отношений», концерт оркестра народных инструментов «Марий кундем» и солистов марийской эстрады. Завершится праздник этнодискотекой.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Национальный калейдоскоп – 2011». В программу вошли творческие выступления исполнителей и коллективов художественной самодеятельности, выставка книг об истории и культуре народов Нижегородского края и выставка предметов национального декоративно-прикладного искусства.