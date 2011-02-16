Армянские коньяки Great Valley завоевали Гран-при «Продэкспо-2011»

Армянские коньяки Great Valley триумфально выступили на авторитетном дегустационном конкурсе крупнейшей международной выставки «Продэкспо-2011».

На прошлой неделе в Москве состоялась крупнейшая международная выставка «Продэкспо-2011», собрав более 50 тыс. человек.

В рамках выставки проходит самый авторитетный дегустационный конкурс России и СНГ, в котором ежегодно принимают участие более двухсот ведущих производителей алкогольной продукции.

Качество продукции оценивает экспертная комиссия, состоящая из профессионалов отрасли с опытом судейства на мировых конкурсах. Оценка происходит методом «слепой дегустации», то есть жюри не знает имен производителей и названий напитков.

Триумфом «Продэкспо» в этом году стали армянские коньяки Great Valley, завоевав высшую награду конкурса – Гран-при. Марочные и ординарные коньяки Great Valley были награждены двумя «Звездами Продэкспо» и семью золотыми медалями.

Надо отметить, что Great Valley на протяжении более десяти лет участвует в конкурсе и за это время стал одним из лидеров по количеству наград, среди которых пять Гран-при.

Такой успех Great Valley обеспечили вековая традиция коньячного дела в Армении, использование коллекции исключительных спиртов, возраст которых превышает 40 лет, произведенных из местных сортов винограда, выдержка в бочках из кавказского дуба, чистейшая родниковая вода и талант главного коньячного мастера Роберта Азаряна – без преувеличения живого классика. С конца XIX века в Армении было всего лишь четверо коньячных мастеров с непререкаемым авторитетом, передававших знания своим преемникам. Пятым мастером, сохранившим традицию, стал Роберт Азарян, самый титулованный и уважаемый специалист в Армении.

«Сегодня многие производители пытаются уйти от классической рецептуры армянского коньяка в сторону французской и получают гораздо более жесткие по вкусу коньяки, – говорит Александр Зайцев, председатель дегустационной комиссии выставки «Прод­экспо». – В отличие от них главной особенностью коньяков Great Valley является мягкость, свойственная настоящему армянскому коньяку».