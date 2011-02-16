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Не сдаваться!

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий ГРИНЕВ ]

Не сдаваться!
экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев

Мы снова возвращаемся к судьбе бывшего члена Совета Федерации от Башкирии Игоря Изместьева, за перипетиями которой следим уже два года. Напомним, что прошедший с многочисленными процессуальными нарушениями суд приговорил его к пожизненному заключению за якобы совершенные им многочисленные тяжкие преступления.

Казалось бы, такое циничное решение Мосгорсуда недвусмысленно дает понять многочисленным сторонникам и защитникам экс-сенатора – смиритесь, все уже решено без вас, и шансов у вас нет ни малейших. Но этот суд уже неоднократно просчитывался в своих предположениях.

Думали, что в тюремной камере Изместьев быстро сломается и подпишет все, что ему подложат, – включая убийство Джона Кеннеди и ограбление Деда Мороза. Изместьев оказался крепким орешком и ни на какие сделки со следствием не шел. Да и мог ли он доверять ТАКОМУ следствию?

Уже 30 июля 2010 г. в Уфе состоялся пикет и начался сбор подписей в защиту бывшего сенатора Изместьева. За короткое время было собрано около 14 тыс. подписей. Многие подписавшиеся говорили, что если уж решили судить Изместьева, то скамья подсудимых должна бы быть гораздо длиннее, намекая, что там должны сидеть высшие чины республики.

В августе 2010 г. подобный пикет с требованиями обеспечить открытый суд был организован в Москве. Жители столицы, давно привыкшие к разным митингам, на этот раз не остались равнодушными. Судебный произвол хорошо им знаком, и на примере Изместьева они отчетливо увидели, что может грозить каждому из них. Москвичи оставили немало подписей в защиту Игоря Изместьева.

28 декабря еще один пикет стоял перед зданием Мосгорсуда. Люди требовали открытого и справедливого суда. Не дождались. Служители Фемиды решили по-своему, и в тот же день вынесли приговор Игорю Изместьеву – пожизненный срок заключения. Думали – посадят сенатора, и дело с концом. С глаз долой – из сердца вон. Но...

В родной для Изместьева Башкирии народ не желает смириться с судебным беспределом.

29 января уфимцы вышли на пикет перед городской мэрией с требованиями остановить судебный беспредел.

30 января 2011 г. во Дворце железнодорожников Уфы прошло собрание общественности республики в защиту конституционных прав бывшего сенатора. С разных концов республики прибыли делегаты. Заместитель председателя Комитета «За гражданские права» Валерий Габисов с волнением рассказал собравшимся о том, что происходит вокруг фигуры Изместьева. По его словам, это был не суд, а сплошное издевательство над правосудием, заказное, коррупционное и антиконституционное. Ни одно из обвинений не было действительно доказано, а все они строились исключительно на словах бандита и убийцы Финагина.

На прошедшей пресс-конференции было отмечено, что до сих пор не последовало никакой реакции башкирских СМИ на это громкое дело. Никто этому не удивляется. Люди уверены – это показатель того, что бывший президент республики М. Рахимов до сих пор оказывает влияние на происходящее в Башкирии. А СМИ не рискуют с ним ссориться.

Перед собравшимися было зачитано обращение Изместьева к жителям Башкирии, в котором он говорит: 

«Самое страшное – это даже не то, что я несправедливо, по заказу семьи Рахимовых, осужден фактически на смерть. А то, что из-за такой работы нашей насквозь коррумпированной судебной системы реальные преступники, настоящие заказчики убийств и других тяжких преступлений остаются на свободе. Значит, очередные убийства и взрывы могут случиться и в будущем. Поэтому, не только в моих интересах, но и в интересах всех жителей Башкирии, всей России, чтобы повторное, справедливое, открытое рассмотрение этого дела состоялось в Верховном суде России, а если понадобится – и в Страсбургском суде.

Я благодарен моим землякам, жителям моей родной республики, которые выходят на улицы Уфы с требованием «справедливого суда над Изместьевым». Это нужно всем нам. Это нужно, чтобы истинные преступники, защищенные от правосудия своими связями, огромными деньгами, от которых пахнет кровью и взрывчаткой, понесли заслуженное наказание. Я невиновен!»

Участники собрания общественности единогласно приняли обращение к Президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой проконтролировать рассмотрение этого дела в Верховном суде России, чтобы оно было беспристрастным, открытым и с соблюдением всех процессуальных норм.

И это было не первое обращение к президенту. Жители Башкирии ждут от него реальных действий. Речь идет о жизни человека!

Судьба этого человека взволновала и известных российских правозащитников. 1 февраля Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при Президенте России провел заседание в Екатеринбурге. На заседании присутствовал Дмитрий Медведев. Одной из главных тем заседания стали проблемы судебной системы.

Прискорбно, что при строительстве правового общества мы продвинулись так «далеко», что за справедливостью люди вынуждены обращаться не к Закону, а к «доброму царю», который один может остановить «законников», разошедшихся не на шутку. Но уж что построили, то построили.

Члены совета Кирилл Кабанов и Людмила Алексеева передали обращение, в котором изложили суть претензий к делу Игоря Изместьева. Это письмо вошло в папку доклада о судебной системе, которую президенту передал глава совета Михаил Федотов.

В обращении содержится анализ судебного разбирательства.

«По нашему убеждению, о законности, объективности и справедливости приговора Изместьеву невозможно говорить без досконального изучения процесса приватизации госсобственности в Башкирии и коррупционных проявлений, ее сопровождающих, поскольку они сыграли центральную роль в тех событиях, которые стали предметом судебного рассмотрения», – приходят к выводу авторы обращения. 

«Поэтому мы просим вас, не оказывая давления на суд, взять дело Изместьева под особый контроль, поручить Генеральной прокуратуре РФ проверить обоснованность позиции гособвинения в ходе процесса и по результатам проверки выйти с надзорным представлением», – говорится в тексте правозащитников.

Реакция президента пока неизвестна. Но члены Хельсинкской группы ждут – ведь речь идет о судебной системе в России.

Что же стало действительной причиной гонений на экс-сенатора Изместьева? Вот как комментирует отдельные эпизоды из дела Игоря Изместьева известный башкирский правозащитник Ильдар Исангулов.

– Почему Игоря Изместьева обвиняют в терроризме?

– На мой взгляд, статья «терроризм» в деле появилась не случайно. Во-первых, чтобы придать делу большую значимость. Во-вторых, чтобы не дать Изместьеву возможности нормально строить свою защиту и лишить его права на суд присяжных. Ведь в ходе судебного процесса не было найдено ни одного подтверждения о подготовке акта терроризма. Обвиняемые по делу Финагин и Иванов утверждали, что в Уфе действовали в интересах Урала Рахимова. Они с его ведома имитировали угрозу покушения на него, по его же просьбе. При этом сделали все, чтобы исключить возможность даже случайной гибели людей. В суде достоверно установлено, что оставить на длительный срок летом – осенью 2003 года подозрительный автомобиль напротив ворот на территории тщательно охраняемой резиденции Урала Рахимова было невозможно.

– Следствие и суд намеренно выгораживали Урала Рахимова?

– У меня складывается такое впечатление. Иначе почему осужденные Финагин, Иванов и другие прямо заявили, что в августе 2003 года подожгли типографию с оппозиционными изданиями по прямому указанию сына президента Рахимова, при этом к уголовной ответственности его никто не собирается привлекать.

– Так кому было выгодно представить ситуацию именно в этом свете?

– Только не Изместьеву. В тот период времени он не противопоставлял себя действовавшей в Башкирии власти или лично президенту Рахимову. Наоборот, в 2003 году Игорь Изместьев был членом Совета Федерации от Башкирии. Как никто другой был заинтересован в стабильности власти в республике, в отсутствии в ней потрясений и политических катаклизмов, в спокойствии и безопасности ее граждан.

Он всегда был очень внимателен к судьбам людей, даже если они были в оппозиции той власти. Сегодня об этом можно говорить. Нашумевшие на весь мир события в Благовещенске в декабре 2004 года привлекли внимание многих честных людей в России. Среди тех, кто не остался в стороне, был и сенатор Игорь Изместьев. Он оказывал помощь пострадавшим, оплачивал расходы на юристов, поддерживал людей, приехавших в столицу, чтобы донести свои чаяния до чиновников в Генеральной прокуратуре и МВД России. Он оплатил расходы, связанные с поездкой большой группы избитых благовещенцев в Москву.

Этот тяжелый, циничный приговор открыл глаза на истинное положение российской судебной системы. Сам Игорь Изместьев, его защитники, друзья, коллеги и общественность полны решимости бороться за справедливый суд, чего и ждут от Верховного суда.

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