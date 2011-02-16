Что ждет погорелую, обмороженную и обворованную Московскую область

В кремлевском пуле президентских журналистов возоб­новились разговоры о старой идее Ю. Лужкова объединить Москву и Московскую область. Эти разговоры, естественно, транслируются ими из более высоких сфер.

Правда, на сегодня обсуждается более куцый вариант. В состав Москвы как субъекта Федерации могут войти только прилегающие к Окружной кольцевой дороге районы Подмосковья. Это образование может стать отдельным Московским федеральным округом. Остальные районы Московской области прирежут к близлежащим регионам Центрального федерального округа – Рязани, Туле, Калуге и т.д.

Этот план обсуждается на фоне давно ожидаемой отставки Б. Громова с поста главы Московской области. Это может произойти еще до выборов в Государственную думу, чтобы поднять рейтинг партии «Единая Россия» среди жителей Подмосковья. Говорят, что уже составлен предварительный список кандидатов на этот пост из 12 человек. А пока начата война компромата на окружение Б. Громова. Широко рекламируется скандал с крышеванием подмосковными силовиками незаконного игорного бизнеса. Таким способом готовится общественное мнение для ожидаемой отставки.