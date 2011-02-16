В АП усилили контроль

После теракта в аэропорту «Домодедово» ужесточен режим прохода в здания Администрации Президента России. Теперь не только посетители «с улицы», но и работники АП должны проверять ручную кладь на просвечивающей аппаратуре. Причем не только при входе, но и при выходе.

Неофициально до работников доведено, что это сделано не только для усиления режима безо­пасности, но и для возможного обнаружения крупных сумм денег. То есть для борьбы со взяточничеством. О том, что взятки в АП действительно носили, говорил еще один из первых руководителей АП г-н Филатов.

Но это не все. Еще с прошлой весны в отношении абсолютно всех работников АП действует некая должностная инструкция. Следуя ей, выезжающий за рубеж работник АП пишет заявление, в котором подробно описывает, куда, на сколько дней, с какой целью и по какому маршруту он едет.

Хотя неизвестно, касается ли эта инструкция самого высшего звена. Поскольку всегда есть риск скандалов. Таких, например, как с руководителем Управления делами президента г-на Кожина. Пару лет назад он нарушил рекомендации Дм. Медведева и провел новогодние каникулы в курорте для миллионеров Куршевеле. За что и получил выговор и только грамоту вместо ордена в связи с грядущим тогда пятидесятилетием.