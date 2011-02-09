Биопаспорт по наследству

На прошлой неделе ответственным за систему биопаспортов был назначен глава МВД РФ Рашид Нургалиев. Он заменил на должности руководителя межведомственной рабочей группы (МРГ) по подготовке введения в России паспортно-визовых документов нового образца экс-министра связи и бывшего советника президента РФ Леонида Реймана, чьим заместителем в рабочей группе Нургалиев являлся ранее.

Это назначение экспертное сообщество восприняло в целом позитивно. Эксперты считают, что Нургалиев обладает всеми ресурсами и возможностями для успешной координации деятельности ведомств, имеющих отношение к внедрению биометрических паспортов. Видимо, поэтому некоторые СМИ поспешили заявить, что глава МВД теперь откроет «окно в Европу». В действительности новому куратору «паспортного» госпроекта, по сути, досталось неплохое наследство: система производства и выдачи индивидуальных документов нового образца была отлажена еще до ухода Реймана с государственной службы.

Нельзя не отметить также, что идея введения загранпаспортов по аналогии с распространенными в ряде развитых стран документами, оснащенными системой защиты личных данных, исходила от Владимира Путина. Микрочипы, встроенные в паспорта нового типа, обеспечивают более высокий уровень защиты документов от подделок и ускоряют прохождение паспортного контроля. Кроме того, в высокотехнологичных решениях, которые позволяют получить наиболее полную информацию о владельце, нуждаются правоохранительные органы. В 2005 г. Президент РФ подписал указ «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, содержащих электронные носители информации». Создание системы биопаспортов было поручено Министерству информационных технологий и связи РФ, которое тогда возглавлял Леонид Рейман. Государственный заказ на разработку системы паспортно-визовых документов нового поколения выиграл ФГУП «Научно-исследовательский институт «Восход» – старейший и опытнейший НИИ страны.

Менее чем за два года, с января 2006-го по декабрь 2007 г., чиновники Мининформсвязи добились завершения проектных работ и разработок типовых технических решений и наладили опытную эксплуатацию системы в четырех специально оборудованных «пилотных зонах» – в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Калининградской области. Технические характеристики системы были таковы, что уже на старте она позволяла производить свыше 5 млн. паспортов ежегодно. В первый год к ней подключились более 550 ведомственных объектов.

Благодаря своевременному оснащению подразделений ФМС и Минобороны, консульских учреждений МИД необходимыми программно-техническими средствами к 2009 г. загранпаспорта нового поколения уже выдавались на всей территории страны. Чуть позже началось активное внедрение биопаспортов, рассчитанных на 10 лет, хотя на этапе тестирования системы период их действия ограничивался традиционной пятилеткой.

Безусловно, в нашей стране создание столь сложной системы в сжатые сроки было бы невозможным без слаженного взаимодействия всех участвующих в ней госорганов. Координировала процесс межведомственная рабочая группа, образованная еще на начальном этапе госпроекта по распоряжению президента. В нее вошли представители президентской администрации, Минфина, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэкономразвития, Гознака. В 2008‑м указом главы государства руководителем МРГ был назначен Леонид Рейман. Объединение усилий различных министерств и ведомств позволило более эффективно координировать деятельность по развитию и внедрению системы, которая сегодня соответствует всем международным стандартам надежности и защищенности, а сами паспорта признаны Международной ассоциацией гражданской авиации.

Россияне успели по достоинству оценить преимущества как десятилетнего срока действия документов нового поколения – больше не нужно обменивать старый паспорт на новый каждые пять лет, – так и самих биопаспортов. В 2010 г. ФМС России приняла около 3,3 млн. заявлений на выдачу документов нового образца. Наличие такого документа значительно облегчает получение виз, к примеру в Великобританию и США. Еще один несомненный плюс паспортов XXI века – используемая в них техническая архитектура позволяет без дополнительных затрат вносить изменения в информацию, содержащуюся на микрочипе. Практически неограниченное расширение биометрических данных открывает огромные возможности для модернизации системы и внедрения иных документов нового поколения, таких как российские визы для иностранцев, вид на жительство, проездной документ беженца.

Теперь курировать направление и продолжать начатое будет Рашид Нургалиев, которому, по сути, осталось лишь поддерживать отлаженную систему в работоспособном состоянии и способствовать расширению ее возможностей. Так что если на высоком уровне ко всему прочему будет принято решение о внедрении чипов с личными данными во внутренние гражданские паспорта, можно быть уверенным, что этот процесс пройдет так же оперативно и безболезненно.