Секреты послевкусия

Путь к мировому признанию, как правило, чрезвычайно сложен. Преодолевающие его сталкиваются с несметным количеством сложностей. На каждом шагу – сомнения, поиски наилучших вариантов и так далее, и тому подобное.

Победа искупает все страдания, однако миг ее краток – останавливаться нельзя. Необходимо двигаться дальше, а вот это – уже сложнее…

Данные нехитрые тезисы работают практически во всех сферах человеческой деятельности. А, например, сфера производства крепких напитков – одна из тех, где они проявляются, пожалуй, наиболее ярко.

Не все они – одинаковые

ПРОДЭКСПО-2011 уже который год подряд не оставляет без гран-при продукцию ТМ «Хортица». Казалось бы, ну водка, она водка и есть. Ну что тут можно выдумать, что изобрести, что усовершенствовать? Соблюдай пропорцию и будь доволен. Примерно столько же граждан исповедуют максимум в стиле «все водки одинаковы».

– Вот это и есть огромное заблуждение, – утверждает наш собеседник Алексей ЗАЙЦЕВ, директор дегустационного конкурса Международной ярмарки ПРОДЭКСПО, – не одинаковы они и очень даже не одинаковы. На нынешней ярмарке нам пришлось опробовать более 180 образцов, представленных соискателями…

– Как работает дегустатор крепких напитков?

– Дегустационная «доза» напитка – 1 грамм. Первое, что делает дегустатор, – именно нюхает представленный образец. Если водка идет по категории «чистые», то она должна иметь совершенно особый, специфический водочный – а не спиртовой! – аромат. Если по категории «особые», помимо него явственно должны различаться иные, заявленные в рецептуре ароматы. Если говорить о «семействе» ТМ «Хортица», то все перечисленные мной требования им, «семейством», неукоснительно выполняются.

…И светлая утром голова

…Небольшое отступление. Ошибочно думать, что для приготовления водки достаточно просто смешать в определенном соотношении спирт с водой.

Крайне и исключительно важно, чтобы они правильно провзаимодействовали. Иными словами, спирт и вода должны образовать связи такого порядка, когда ни одна из составляющих не подавляет другую. Это сложно объяснить словами, но даже самый неискушенный язык в принципе может более или менее уловить правильность такого взаимодействия…

– Далее дегустатор проводит исследуемый грамм по всему языку – от начала до конца. Так раскрывают вкус, – продолжает свой рассказ Алексей Зайцев, – он должен быть ненавязчивым, а когда дегустируются особые водки, то ароматические добавки, обнаруженные обонянием дегустатора, обязаны совпасть со «списком», который предъявляют ему вкусовые рецепторы языка. Любое несовпадение – минус качеству.

…Кстати, согласно жестким правилам конкурса, ароматические добавки в особых водках должны быть только натуральными. Никаких «идентичных натуральным», а уж тем более «искусственным» места нет…

– А потом мы получаем ответ на вопрос – будет ли болеть после этой водки голова или нет, – говорит Зайцев, – и кроется этот ответ в послевкусии. Или, скажем так, – во впечатлении вашего организма, оставленном напитком. Малейший дисбаланс сразу чувствуется. И это крайне важно. Допустим, в целях придания мягкости вкусу в напиток добавлен сахар. Вкус он обманет, а вот послевкусие – ни за что! Именно послевкусие сигнализирует нам – соблюдена ли технология при изготовлении продукции или где-то вкрались нарушения.

Важно чувствовать и глобальные тенденции. Применительно к вышеупомянутым особым водкам, например, ранее существовавшие ГОСТы требовали явно выраженного аромата заявленной в названии добавки. Рынок, однако, корректирует тенденцию: потребитель все-таки отдает предпочтение более легким, более мягким ароматическим ощущениям. И в этом есть своя «сермяжная правда». Если кто забыл – водка это не напиток ради «пития». Водка – напиток для еды. Главная задача водки – так обработать ваши вкусовые рецепторы, чтобы после нее вы гораздо лучше и ярче ощущали вкус пищи, что в свою очередь ведет к лучшему усвоению. А явно выраженный аромат водки, подходящий, ну, допустим, к горячим закускам, отнюдь не совсем подходит к закускам холодным. И такое наблюдается практически по каждой категории еды. Вот и получается: стол «требует» 3–5 и т. д. сортов водки при «явно выраженном» аромате, при мягком же – достаточно одного.

Структура решает все

Важную роль во всем вышеперечисленном играет вода, ее качество. Это в принципе известно всем, тем не менее и здесь не обходится без тонкостей, способных либо прославить водку, либо поставить на ней крест.

– Упрощенно говоря, – считает Алексей Зайцев, – производитель качественного напитка должен придерживаться на первый взгляд нехитрого правила: каждому спирту – свою воду. Фактор некоей унификации здесь не работает. Ведь спирт взаимодействует с разной водой по-разному. К примеру, шведские производители в качестве козыря выдвигают то, что их напиток сделан на дистиллированной, высшей степени очистки, воде. Вроде бы – очень хорошо. Однако спиртовая составляющая с такой водой стыкуется отнюдь не качественно. На выходе получается весьма средний, в частности, по органолептике, продукт.

В «Хортице» такого рода нюансы строго учитывают с научной точки зрения. Последняя инновация – использование структурированной воды.

Попробуем разобраться. Со школьной скамьи нам известна незамысловатая формула – H 2 O. То есть молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного – кислорода.

Но, как выясняется, только структурированная вода полностью соответствует воде, находящейся в человеческом теле. Отличительной особенностью структурированной воды является то, что в ней имеется большое число упорядоченных групп молекул.

– Вся жидкость организма человека является структурированной водой, то есть водой с определенными информационно-структурными свойствами, – объясняет профессор Института экологии человека (город Киев) Михаил КУРИК. – Поэтому для того, чтобы усвоить воду извне, нашему организму нужно потратить некоторое количество своей упорядоченности для придания необходимых качеств поступающей жидкости. Таким образом, чем более упорядочена структура воды, тем меньше затрат энергии будет у человека при ее усвоении.

Попадая в человеческий организм, структурированная вода восстанавливает энергетическую систему человека и нормализует обмен веществ. Следовательно, ее употребление улучшает работу всех клеток организма, а в конечном итоге весьма способствует увеличению продолжительности жизни.

Инновационный подход «Хортицы» более чем оправдан. Да, контроль качества и тщательное выдерживание технологии, упомянутая уже подгонка воды под «требования» спирта и прочее – не самое дешевое удовольствие. Но именно в этом и состоит залог дальнейшего движения и совершенствования. Немало брендов, удачно стартовав, затем начинали увлекаться снижением издержек – и где они? В жилу, как говорится, подобный подход при явно обозначившемся глобальном «консумеризме».

– Сегодня, – утверждает Алексей Зайцев, – в мире, пусть не с космической скоростью, но неуклонно повышается потребление водки. При всех прочих равных она является самым легкоусвояемым и – что главное – быстро выводимым из организма крепким напитком. Естественно, если речь идет о настоящей… Можно ли считать таковым продукт, получивший гран-при на авторитетнейшей международной ярмарке (заметьте, золотая медаль здесь – ступенькой ниже), то есть прошедший горнило одной из самых придирчивых и независимых экзаменационных комиссий? Скорее всего, все-таки – да…