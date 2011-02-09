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Синекурам на смех

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Синекурам на смех

Государство в очередной раз пообещало отсечь от себя лишнее. А именно – за три ближайших года сократить 93 тыс. федеральных чиновников. Такое постановление в начале февраля подписал премьер-министр В. Путин. Он сделал то, о чем давно на два голоса сетуют президент и министр финансов – поголовье бюрократов разрослось неимоверно, пора урезать. В ответ госаппарат кивает и продолжает разбухать на глазах.

Тяга к власти

Во всех странах госаппарат всегда разрастается по известному принципу. В отделе, где вчера сидели два бюрократа, сейчас их три, а завтра будет пять. Россия – не исключение. В 1994 г. у нас было 485 тыс. госслужащих. Ныне – 846 тыс. человек.

Но это – только число федеральных чиновников. Всего же поголовье разнообразных работников органов госвласти, включая муниципальных служащих (без милиции, армии, МЧС и т.д.), достигло 2,884 млн. человек. Выходит, под государево крыло пристроился каждый 30-й взрослый гражданин (в РФ – 90 млн. человек трудоспособного возраста).

Социологи без труда объясняют эту тягу к власти. Чиновничество в РФ давно образовало особую, привилегированную касту. Попасть в нее охота многим. Это в начале 1990-х гг. на госслужбу людей нельзя было заманить ни за какие коврижки. Сегодня времена изменились: неспроста недавно сотрудники Генпрокуратуры поймали преподавателя факультета госуправления МГУ при получении взятки в 1 млн. рублей. Это – за поступление на платное отделение.

Даже за такие деньги – спрос превышает предложение. Согласно многочисленным опросам, молодежь давно считает самой желанной работу не космонавта, летчика или ученого, а бюрократа. Еще бы! Даже официально это ремесло  кормит неплохо.

В январе 2011 г. средняя зарплата всех чиновников в РФ достигла 35,2 тыс. рублей. Это на 70% выше типичного дохода в стране. У федеральных, которым платят лучше, средний доход достиг 50,3 тыс. руб. в месяц. Если отвлечься от средней температуры по больнице, выяснится следующее.

Вот самые свежие данные Росстата. В аппарате правительства чиновникам в среднем платят 93 тыс. руб. в месяц, в Администрации Президента РФ – 86,9 тыс. руб., в Минздравсоцразвития – 57,4 тыс. руб., в Минфине – 63 тыс. руб., в Минпромторге – 43,8 тыс. рублей. Но это – ерунда по сравнению с доходами чиновников Ненецкого АО. Они зарабатывают 109,8 тыс. руб. в месяц. А вот в Кабардино-Балкарии платят только 17 тыс. рублей.

Самые бедные среди федералов – сотрудники миграционной службы (ФМС), сидящие на окладе 33,5 тыс. рублей. Неважно платят в Росстате, где средний доход – 35,6 тыс. руб., плохи дела в Агентстве по управлению госимуществом – 34,7 тыс. рублей. Правда, все эти суммы – только «начисленная зарплата». То есть не включая премии.

Закон размножения чиновников

Кормить такую высокооплачиваемую прорву ртов – дорого. Содержание госаппарата обходится бюджету в 809 млрд. рублей. Каждый год! За такие деньги можно отправить экспедицию на Луну, построить тысячи километров скоростных дорог или заказать у российских авиастроителей более 500 новых реактивных пассажирских лайнеров Ту-204.

«На чиновников тратится слишком много. Это очень большая статья госрасходов. За последние пару лет зарплата среднего регионального чиновника выросла на 50%. Разве они стали лучше работать?» – говорит гендиректор группы «ФинЭкспертиза» А. Микаелян.

В общем, многим хотелось бы сэкономить. Локомотив идеи бюрократического сокращения – министр финансов А. Кудрин. С начала кризиса он много раз требовал резкого усекновения числа федералов. Сначала – на 120 тыс. человек, потом снизил планку до 110 тыс., в итоге сошлись на 93 тысячах.

Идея резануть число чиновников явно запала в душу президенту Дм. Медведеву. Он даже озвучил ее в послании Совету Федерации. Правда, пока антибюрократический тандем из министра и президента грозил бюрократам, те процветали. Подсчитано: с 2008 г. количество федеральных чиновников выросло на 20 тыс. человек, региональных – на 60 тыс., муниципальных – на 50 тысяч.

Такое в РФ происходит сплошь и рядом. На всех уровнях власти. Осведомленные источники рассказывают любопытную историю. Еще в 2004 г., когда началась административная реформа, в Кремле решили провести сокращение штатов. Количество сотрудников администрации Президента РФ урезали с 1,5 до 1,2 тыс. человек. Когда грянул кризис, новый глава президентской администрации Сергей Нарышкин решил, что опять настало время резать штаты. Что выяснилось? Г-н Нарышкин с немалым удивлением узнал, что за прошедшие четыре года число персонала администрации тихой сапой опять вернулось к отметке 1,5 тыс. человек.

Ту же судьбу аналитики предсказывают и нынешней волне сокращений. «В итоге бюрократический аппарат все равно вырастет на те же 20%. Напомню, в ходе административной реформы 2003–2004 гг. попытки сократить количество замминистров и других больших начальников буквально через год привели к увеличению их числа в 2–3 раза», – уверен гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Во всех странах знают об этой особенности – ползучих реваншах бюрократии. Поэтому стараются, чтобы периоды безу­держного роста госаппарата каждый раз сменялись бескомпромис­сным обстриганием лишних должностей. К примеру, в США в 1990 г. было 5,3 млн. человек, получающих зарплату от государства. Сейчас осталось 3,8 миллиона. В Британии число госслужащих с 2004 г. целенаправленно сократили с 540 до 450 тыс. человек. В деле урезания бюджетных кормушек преуспели также немцы и японцы. России надо бы действовать еще решительнее. Но, как показывает практика, в том, что касается чиновничьих расходов, другие страны нам точно не указ.

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