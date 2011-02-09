За пробки ответят водители

Госдума обсудила и приняла в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

Концептуально инициатива депутатов-единороссов В. Плигина, М. Шаккума и А. Москальца направлена на кардинальную реформу дорожной ситуации. А значит, призвана в числе прочего побороть главную беду российских автотрасс – пробки.

В частности, согласно документу, штраф за выезд на перекресток с образованием затора увеличивается со 100 до 1000 рублей. За парковку во втором ряду как за очевидную причину пробок, образующую скопление общественного транспорта, вводится штраф от 1000 до 1500 рублей. Остановка или стоянка на трамвайных путях и далее первого ряда от края проезжей части будет стоить нарушителю 1500 рублей вместо действующих 300 рублей.

Штрафы за проезд на красный сигнал светофора и на запрещающий жест регулировщика «подорожают» с 300 до 1000 рублей. Также вводится штрафная новация в размере 800 рублей за переезд водителем стоп-линии на асфальте перед красным светом светофора… Штрафом в 1000 рублей будет наказан водитель, оставивший машину на тротуаре или ближе чем на пять метров от пешеходного перехода.

– Штрафы нужно повышать только тогда, когда создаются условия для соблюдения ПДД, – убежден замруководителя фракции «Справедливая Россия» Г. Гудков. – Если условия не созданы, наказывать водителей за то, что мы их вынуждаем двигаться в обстановке транспортного бардака, неправильно. Мы хотим переложить тяжесть проблем, на самих водителей... Это – концептуальная ошибка.