Взрыв в «Домодедове» – разборки бизнес-элит?

Следственная группа, расследующая январский теракт в «Домодедове», разрабатывает только версию «кавказского следа». Между тем некоторые аналитики российских спецслужб считают, что заказчиков и организаторов взрыва надо искать совершенно в другом месте.

Лидер запрещенного в России «Имарата Кавказ» Доку Умаров взял на себя ответственность за подготовку терактов. Он разместил на одном из экстремистских сайтов видеоролик и пообещал направить в российские города новых смертников. Рядом с ним находился и предположительный смертник – Сейфуллах. Однако запись не датирована, и время съемки неизвестно.

Некоторые сотрудники российских спецслужб считают, что исполнители теракта действительно могли быть из северокавказских республик. Но цель заказчиков – не джихад или месть России за политику на Кавказе.

– Умаров уже ничего не решает. Уровень подготовки его помощников не позволяет провести диверсионную акцию на таком уровне. Почерк, состав самодельного взрывного устройства – чисто кавказские. Но кто сказал, что заказ пришел из бандподполья? Весной этого года «Домодедово» планировало выйти на рынок первичного размещения акций. Объем возможных привлеченных средств – 1 млрд. долларов. Но тут у аэропорта в декабре «падает свет», а потом теракт. Капитализация компании резко снизилась. Между тем следственная группа отмахивается от наших выводов, – рассказал «АН» аналитик одной из силовых структур.

В бизнес-элите ходят упорные слухи, что некий крупный предприниматель пытается создать единый холдинг «Аэропорты России». И «Домодедово» – слишком лакомый кусок пирога, чтобы пройти мимо. Нежелание следственной группы проверять версию бизнес-заказа теракта выглядит странно.

Также странно выглядят и представители парламентского большинства в Государственной думе, которые отклонили предложение фракции «Справедливая Россия» провести в открытом режиме «правительственный час» с участием руководителей силовых структур.