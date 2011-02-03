Нужымо паренге пельмень (картофельные пельмени)
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 4(245) от 03.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Картофель для марийского народа – прямо-таки второй хлеб, и по количеству блюд из этого корнеплода марийская кухня уступает, пожалуй, только белорусской. Попробуйте сытные марийские картофельные пельмени.
Для фарша свиное сало нарезать мелкими кубиками, добавить мелко нашинкованный репчатый лук, специи и тщательно перемешать.
Сырой картофель очистить, натереть на терке, слегка отжать и смешать с мукой, яйцом, солью. Массу разделать на круглые лепешки и на середину каждой выложить фарш. Лепешки сложить пополам, придавая форму полумесяца, и обжарить во фритюре. Подать картофельные пельмени можно со сметаной.
Нужно: Картофеля – 500 г, муки пшеничной или овсяной – 50 г, яйцо, репчатый лук – 1 шт., сало свиное – 100 г, растительное масло для фритюра – около 300 мл, сметана – 3–5 ст. л., соль, перец по вкусу.
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