Нужымо паренге пельмень (картофельные пельмени)

Картофель для марийского народа – прямо-таки второй хлеб, и по количеству блюд из этого корнеплода марийская кухня уступает, пожалуй, только белорусской. Попробуйте сытные марийские картофельные пельмени.

Для фарша свиное сало нарезать мелкими кубиками, добавить мелко нашинкованный репчатый лук, специи и тщательно перемешать.

Сырой картофель очистить, натереть на терке, слегка отжать и смешать с мукой, яйцом, солью. Массу разделать на круглые лепешки и на середину каждой выложить фарш. Лепешки сложить пополам, придавая форму полумесяца, и обжарить во фритюре. Подать картофельные пельмени можно со сметаной.