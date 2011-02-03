Вскрывание невесты

На Вологодчине всегда жили на широкую ногу, праздники отмечали шумно, весело, и диковинных обрядов да игр вокруг них массу напридумывали, чтобы жизнь была еще интереснее.

Был, например, такой: на свадьбе после венчания молодых из храма привозили домой. На невесте был еще подвенечный головной убор. Лицо красавицы завешивали платками. Не два-три, а все, что были в семье, на невесту набрасывали. Вокруг собирались гости и начинали дразнить жениха: «Да уж, наверное, невеста у тебя худенькая, маленькая, и глазоньки у нее какие-нибудь косенькие да кривенькие». Жених, естественно, не соглашался. Суженую свою защищал, нахваливал. Споря с гостями, начинал вскрывать молодую. Другими словами, снимать с нее постепенно все платки. Снимет один и хвалит свою суженую-ряженую. Мол, и глаза-то у нее красивые, как самоцветы, и носик совсем не картоха, а очень даже аккуратненький, и бровки изгиба дивного. А гости продолжали сомневаться: а бородавки нет ли на щеке? А уши не топырятся ли? И только когда, наконец, последний платок с лица снимали, оказывалось, что и вправду хороша Маша и теперь уже и наша.