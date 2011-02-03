Шорский прародитель

Согласно древним шорским легендам, представительницы этого сибирского народа не только до самозабвения преданны, но и горды до окаменения – в смысле, с места не сойдут и уж тем паче не побегут за любимым, если тот вдруг предпочел ратный долг семье и любви. А для шорцев-мужчин характерна неимоверная страсть к малой родине, несопоставимая ни с каким другим чувством! Ни прелести молодых красавиц, ни сытая жизнь не способны удержать шорца вдали от родного Кузбасса.

Вот и Ольгудек – богатырь – прародитель шор, оказавшись в плену, и, надо отметить, неплохо для пленника устроившись, тоже очень стремился домой. По преданиям, этот славный молодец в юности имел аж две «резиденции». Летом жил на реке Кылдаш, затерянной в таежных лесах. А зимой перебирался поближе к сородичам на берег Кондомы. Знатный охотник пускал стрелу с такой силой, что могла она и камень разбить. Жил Ольгудек вольно, ни от кого не зависел и никому не служил. Даже вероломные захватчики этих земель – кыргызы (древний воинственный тюркский народ), в одночасье пленившие всех кузнецких татар, долго не могли справиться с ловким парнем. Только мощному отряду неприятеля, снаряженному к пещере, в которой укрывался богатырь, удалось пленить Ольгудека.

На чужбине с героем случилось многое. Он и силой, и удалью успел подивить своих ворогов и заслужить уважение и почет, и жениться на красавице ойротке, которая, не мешкая, родила шорскому богатырю наследника. Все бы хорошо, только мучила Ольгудека тоска по родным местам, по многоводной и рыбной Кондоме, по тайге, богатой пушниной. И, баюкая маленького сына, пел Ольгудек печальные песни. Кыргызы сжалились над ним, отпустили на родину вместе с семьей. Но не добрался до любимых таежных берегов доблестный богатырь, умер в дороге.

Затем история петляет и туманится: то ли сын Ольгудека вырос и женился на кондомской шорочке, то ли вдова богатыря осталась жить на родине легендарного мужа, нашла утешение в новом союзе и родила еще нескольких детей. Как бы то ни было, но именно Ольгудека считают своим прародителем таштагольские шорцы. И в его честь устраивают праздник –соревнование родов в ловкости, меткости и сплоченности – Ольгудек-пайрам.