//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Шорский прародитель

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Наталья СТРЕБНЕВА, «Радио России» специально для «НА» ]

Шорский прародитель

Согласно древним шорским легендам, представительницы этого сибирского народа не только до самозабвения преданны, но и горды до окаменения – в смысле, с места не сойдут и уж тем паче не побегут за любимым, если тот вдруг предпочел ратный долг семье и любви. А для шорцев-мужчин характерна неимоверная страсть к малой родине, несопоставимая ни с каким другим чувством! Ни прелести молодых красавиц, ни сытая жизнь не способны удержать шорца вдали от родного Кузбасса.

Вот и Ольгудек – богатырь – прародитель шор, оказавшись в плену, и, надо отметить, неплохо для пленника устроившись, тоже очень стремился домой. По преданиям, этот славный молодец в юности имел аж две «резиденции». Летом жил на реке Кылдаш, затерянной в таежных лесах. А зимой перебирался поближе к сородичам на берег Кондомы. Знатный охотник пускал стрелу с такой силой, что могла она и камень разбить. Жил Ольгудек вольно, ни от кого не зависел и никому не служил. Даже вероломные захватчики этих земель – кыргызы (древний воинственный тюркский народ), в одночасье пленившие всех кузнецких татар, долго не могли справиться с ловким парнем. Только мощному отряду неприятеля, снаряженному к пещере, в которой укрывался богатырь, удалось пленить Ольгудека.

На чужбине с героем случилось многое. Он и силой, и удалью успел подивить своих ворогов и заслужить уважение и почет, и жениться на красавице ойротке, которая, не мешкая, родила шорскому богатырю наследника. Все бы хорошо, только мучила Ольгудека тоска по родным местам, по многоводной и рыбной Кондоме, по тайге, богатой пушниной. И, баюкая маленького сына, пел Ольгудек печальные песни. Кыргызы сжалились над ним, отпустили на родину вместе с семьей. Но не добрался до любимых таежных берегов доблестный богатырь, умер в дороге.

Затем история петляет и туманится: то ли сын Ольгудека вырос и женился на кондомской шорочке, то ли вдова богатыря осталась жить на родине легендарного мужа, нашла утешение в новом союзе и родила еще нескольких детей. Как бы то ни было, но именно Ольгудека считают своим прародителем таштагольские шорцы. И в его честь устраивают праздник –соревнование родов в ловкости, меткости и сплоченности – Ольгудек-пайрам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

Кто мне тут должен? Всем прощаю!

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что «немытая Россия» раздает свои кровные доллары направо и налево. Всего, мол, нам должны 27 миллиардов этих самых долларов. Больше всех, естественно, набрал батька Лукашенко - 7,55 миллиарда. На втором месте «братский» Киев – 3,7. На третьем Венесуэла – 3,5 млрд.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Финансовые рынки 19 августа бурно росли. При этом исключением стал российский рубль, попытки вырасти которого остались неуспешными из-за действий «таинственного покупателя».

//Новости партнеров

//Спорт

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) часть спартаковских болельщиков продолжает настаивать на уходе тренера Кононова из команды. Противостояние тренера и фанатов комментирует для «АН» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

//Происшествия

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Стало известно, что подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в саратовском супермаркете передали под наблюдение врачей. Отмечается, что мужчина 1988 года рождения состоит на учёте психоневрологического диспансера.

//Новости СМИ2

//В мире

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Высказывания Евгения Петрова, ведущего ток-шоу «60 минут», вызвали ажиотаж в украинском сегменте интернета. Телевизионщик показал в эфире трейлер украинской кинопродукции, посвященной Донбассу и назвал ее «каким-то срамом».

//В мире

На Украине появились нелепые предупреждения при цитатах российских СМИ

На Украине появились нелепые предупреждения при цитатах российских СМИ

Украинские масс-медиа начали снабжать цитаты российских СМИ странными предупреждениями, больше вызывающими улыбку. Они похожи на истерику.

//Армия

Минобороны показало первый полет нового беспилотника "Альтиус-У"

Минобороны показало первый полет нового беспилотника "Альтиус-У"

Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У". Отмечается, что вес летательного аппарата составляет шесть тонн. На кадрах видно, как тяжёлый беспилотник совершает манёвры в воздухе.

//Общество

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству

В Краснодарском крае состоялось заседание Арбитражного суда, который поставил точку в отношении дела о судьбе прибрежного участка земли близ города Анапы. На нём располагалась дача бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.

//В мире

Латвия: Минздрав против курильщиков

Латвия: Минздрав против курильщиков

В Латвии существует штраф за курение в неположенном месте – 15 евро. Минздрав решил бороться с курильщиками, и собирается увеличить сумму до 100 евро. Существует 20 мест, в которых нельзя курить: на территориях школ, на остановках общественного транспорта, в присутствии ребенка

//В мире

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Названы вероятные кандидаты на отделение от Украины вслед за Донецком и Луганском

Следующими за Донбассом кандидатами на отделение от Украины являются Закарпатская и Львовская области. Такую точку зрения озвучил проживающий в Белоруссии киевский журналист и блогер Максим Равреба.

//Новости партнеров

//Общество

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Знаменитое “Ласточкино гнездо» закрыли на целый год

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на Аврориной скале в поселке Гаспра, закрыли для посещения до следующего года. Объект передается заказчику от Министерства культуры РК под реконструкцию.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали Оксану Федорову за "мешковатый костюм"

Пользователи сети раскритиковали телеведущую и модель Оксану Федорову за "мешковатый костюм" и слишком "грубую" обувь. Новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке во вторник, 20 августа.

//В мире

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что гордится отсутствием олигархов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одним из главных достижений страны можно считать отсутствие олигархов, которые могут «рулить страной».

//Общество

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

На Украине опять критикуют артистов, выступающих в России

Крымчанки, участницы дуэта AnnaMaria Анна и Мария ОПАНАСЮК подверглись в социальных сетях критике из-за намерения принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который последние годы проходит в городе Сочи

//Общество

Россия заняла первое место в мире по доступности такси в сравнении с личным автомобилем

Россия заняла первое место в мире по доступности такси в сравнении с личным автомобилем

Как пишет телеграм-канал «Экономика цифровой эры», россияне, за год проезжающие меньше 5,4 тысячи километров, могут полностью отказаться от личных машин, так как им выгоднее передвигаться на такси.

//В мире

В Рио-де-Жанейро мужчина захватил заложников в автобусе

В Рио-де-Жанейро мужчина захватил заложников в автобусе

В бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина захватил заложников в автобусе. Происшествие случилось сегодня рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
5

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры