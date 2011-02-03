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Куда подевались русины

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Подготовил Павел ЗЫКОВ ]

Куда подевались русины

В таблице национального состава населения России перед самым многочисленным народом – русскими стоят русины. Данные прошлогодней переписи еще не обработаны, а вот предыдущая – 2002 года – показала, что русинов всего 97 человек. Давным-давно русинами называли все население Древней Руси. В «Повести временных лет» русины упоминаются наряду с «руський», «людий русских» в том смысле, что речь идет о людях, относящихся к Руси. Где ж теперь найти русинов? Этот вопрос «НА» задал Андрею ФАТУЛЕ, заместителю председателя Русинского землячества «Карпатская Русь».

- Интересно сравнить данные переписи населения Подкарпатской Руси довоенного периода и Закарпатской области настоящего времени. Так, в 1930 году, при переписи населения Русинского автономного края, включенного в состав Чехословакии по решению Сен-Жерменского договора 1919 года, полумиллионное население русинов составило – 62,6% от общего числа населения Подкарпатской Руси. Далее шли венгры, евреи, румыны, чехи, немцы, затем украинцы, русские. Примечательно, что украинцы составляли менее одного процента от населения Подкарпатской Руси. Таким образом, после присоединения Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) к советской Украине, русинское население составляло более 400 тысяч человек. При этом не стоит забывать, что после войны рождаемость значительно возросла, и до 1960 года естественный прирост населения составлял 13,6 тысячи человек ежегодно. Во многих семьях было от трех до шести, семи детей. В сельской местности, кроме сел, в которых проживали венгры или румыны, русины составляли от 90 до 100% населения. Другими словами примерно 75% сельского населения края были русинами.

– А какова демографическая пропорция сейчас?

– Сегодня картина выглядит иначе: 80,5% – украинцы, за ними идут венгры, румыны, русские, цыгане, словаки и немцы.

– Куда же подевались русины?

– Например, у моих родителей было семеро детей. У соседа, двоюродного брата отца по фамилии Славянин, – девять. Испокон веков все были русинами. Один мой брат Мирон родился при чехах, второй Николай в декабре 1939 года – при венграх, а я – в 1946 году на Украине, в СССР. У братьев в свидетельствах о рождении написано: русины. В моем – украинец.

Вспоминаю, как отец то ли шутя, то ли с печалью произнес: «Получили мы, сынок, твое свидетельство о рождении, заглянули туда и поняли – вчера нас было в семье пятеро русинов (родители, двое сыновей и бабушка), а с твоим рождением русинов не добавилось, а убавилось до нуля, все стали украинцами». И с тех пор до сегодняшнего дня так происходит со всеми русинами, проживающими в Закарпатской области. Кстати, подавляющее большинство населения там по-прежнему говорит на родном русинском языке.

Отдельный народ

В середине XIX в. русинами называли население Карпатской Руси. После Второй мировой войны Советский Союз присоединил к Советской Украине автономную республику Подкарпатскую Русь, ныне это Закарпатская область Украины. Современные энциклопедии относят закарпатских русинов, как к украинцам, так и к отдельной от них этнической группе. В то же время часть самих русинов считает себя отдельным народом. В 2009 году в Будапеште даже проходила международная конференция «Опыт и проблемы национального самоопределения русинов».

– Какие отношения связывают этот славянский народ с Россией?

– Сегодня закарпатцы-русины, искусственно превращенные в украинцев, проживают и у нас. Многие из них, увы, не знают, что еще со времен Петра I русины верой и правдой служили Российской империи. Одним из первых был Иван Алексеевич Зейкан – дипломат и переводчик при императоре Петре Алексеевиче. Можно упомянуть и другие имена: Иван Семенович Орлай – доктор медицины, гофмедик царского двора, издатель первого в России медицинского журнала «Всеобщий журнал врачебной науки»; Михаил Андреевич Балудянский – первый ректор С.-петербургского университета, профессор, ученый в области права и политической экономии. Список можно продолжить до наших дней. К слову, этническим русином являлся митрополит Лавр, бывший предстоятель Русской православной церкви за границей. Впрочем, нисколько не удивлюсь, если Украина и его назовет украинцем. Всеукраинская перепись перенесена с этого на следующий, 2012 год. Интересно, что она покажет? Но я надеюсь, что в России во время недавней переписи населения русины вспомнили своих родителей, дедушек и бабушек и осознанно назвали себя, как и положено коренным закарпатцам, коротким, но емким словом – русин.

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