Этнические новости от 3 февраля

Иркутская область

5 февраля в Иркутском архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» отпразднуют праздник Белого месяца – Сагаалган. В программе – обряд «очищение огнем», хоровод вокруг костра (ёхор), катание на шкурах с гор, выступления ансамблей «Аянга» и «Улаалзай». Желающие смогут принять участие в народных играх и спортивных состязаниях, приобрести сувениры, попробовать блюда традиционной национальной кухни и принять участие в конкурсе по поеданию поз. Сагаалган, праздник Белого месяца, или Новый год по лунному календарю, – главный праздник у бурят. Считается, что в конце зимы — начале весны с новолунием начинается новый восточный год.

Краснодарский край

В Краснодарском городском Центре национальных культур прошел семинар по изучению положений Европейской Конвенции по правам человека для лиц, вовлеченных в оказание правовой помощи цыганам. Собравшимся представили обзоры правовых и социальных проблем цыган в России, основных международных механизмов, предназначенных для защиты прав человека.

Красноярский край

В рамках краевого Закона «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе» в этом году впервые предусмотрены социальные выплаты на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимого малоэтажного дома. Такие дома получат 13 семей оленеводов, охотников-промысловиков из Чиринды, Эконды, Юкты, Кислокана, Тутончан, Учами, Нидыма, Стрелки-Чуни, Чемдальска, Мирюги и Ошарово. Весной модульные конструкции будут отправлены караваном по реке в Эвенкию. Смонтируют дома уже летом. Если опыт окажется удачным, в 2012 году на эти цели будет выделено гораздо больше средств.

Республика Удмуртия

Творческий коллектив Детской школы искусств №13 г. Ижевска «Дэмдор» показал премьеру удмуртской музыкально-этнографической фантазии «Дауръёс пыр» («Сквозь века»). Основой сценария послужили детские фольклорные произведения и календарные обряды удмуртов: песни, игры, танцы, загадки, потешки. Главная идея постановки – показать уникальность и ценность древней народной культуры.

Республика Татарстан

В Казани прошел фестиваль молодых исполнителей кряшенской народной песни «Туым Жондозы» – «Рождественская звезда». Гран-при присудили Эльвире Камаловой – солистке Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Берменчек».