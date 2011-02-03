Свет Бога моего

Недавно в столичном еврейском досуговом центре «Шаарей Цедек» состоялась выставка работ скульптора Эллы Адамовой.

- В детстве меня дразнили жидовкой, сарой и брынзой, – говорит Элла Адамова, – приятного в этом мало, даже если такие слова произносит ребенок 8–10 лет. Став взрослой, я ощутила необходимость понять, кем же были мои предки? Поэтому, докопавшись до Ветхого Завета, стала изучать Древний Египет, откуда народ Израиля вышел под водительством Моисея…

Никакого религиозного воспитания я не получила, так что теперь пытаюсь узнать все, что связано с религией в той мере, в какой мне это позволяет моя профессия. Считаю, что Бог есть, и Бог – источник всего. Эта мысль мне близка и очевидна.

Элла Адамова родилась в Хабаровске, куда послевоенная служба привела ее отца-фронтовика. Вскоре семья перебралась в Москву. Обычные мытарства, знакомые тысячам и тысячам людей, небольшая комната в коммуналке. Отец Эллы, инженер, архитектор, учил девочку резать по дереву; любимой игрушкой ее был перочинный ножик. В семь лет она знала уже, что станет скульптором. Потом была художественная школа на Кропоткинской. В ГИТИС она поступила, когда великий кукольник Сергей Образцов набирал курс режиссеров и художников кукольных театров.

Пятнадцать лет Элла работала по специальности. Сама лепила и формовала головы кукол, причем персонажи были объемные, иной раз больше человеческого роста, способные работать «на повороте», как выражались актеры.

Но в последние годы Элла Адамова, член Московского Союза художников, участница выставок в Москве, Париже, Эдинбурге и Берлине, редко обращается к куклам. Ее больше увлекает керамика – в этой технике она создает подсвечники, вазы, скульптурки животных.

Свои пластические идеи в керамике Элла начала воплощать в мастерской при берлинской еврейской общине. А затем отправилась в Израиль. Земля Обетованная поразила воображение художника: могла ли она представить, что пустыня так прекрасна и красочна! И по возвращении в Берлин родились две философско-художественные темы. Одна из них – серия Вавилонских башен.

Башни Эллы Адамовой мало похожи на ту, что изобразил фламандский художник Питер Брейгель-старший. Создавая серию, скульптор смешивала разные сорта глины, добиваясь эффекта мрамора с характерными узорами, теплой цветовой гаммой, напоминающей многоцветье израильской пустыни. Эти конические башни скорее походят на горы с тропинками на неровных склонах. Вьющиеся по спирали, эти тропы задают определенный ритм, неспешный, плавный. И исподволь наводят на мысль о том, как долог и труден путь человека к совершенству, к постижению истины. Самое удивительное, что башни Эллы Адамовой это… еще и вазы – в них вставляются сосуды для воды, куда можно помещать растения.

…Паломничество в Землю Израильскую вызвало к жизни еще одну тему. Иврита Элла не знала, но перед нею постоянно возникали буквы еврейского алфавита, загадочные и привлекательные.

Письмена эти чрезвычайно выразительны. Элла ощутила, что буквы иврита словно просятся быть воплощенными в объеме, в трехмерном пространстве.

Логика подсказывала: буквы должны являть собою не просто ряд из алфавита, а составлять слово, наполненное философским смыслом. Какое же слово? Ответ нашелся легко: Элиор, что означает «Свет Бога моего»…

На иврите это слово состоит из шести букв. Они неудержимо стремятся перетечь из графики в пластику, превратившись в шесть пространственных объектов из шамота. Шесть букв-ваз, сплав красоты и пластичности, энергетики древних букв и неиссякаемого интереса скульптора к ритмам и воздуху трехмерного пространства.

Произведения Эллы Адамовой заставляют размышлять об основополагающих вопросах человеческого бытия. И вместе с тем вызывают глубокие эстетические переживания, ибо, навеянные древними и вечными темами, воплощены современно и артистично. Скульптор творит в собственной системе координат, в которой смело и равноправно уживаются традиции – и осознанное пренебрежение канонами.