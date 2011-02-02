//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Программа Хлопонина набирает силу

В русские деревни переселяют кавказцев

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Александр ИВАНОВ ]

Программа Хлопонина набирает силу

…Под колесами «форд-фокуса» мягко стелется «Минка». Автомагистраль Москва – Минск – не самая худшая трасса в России. Включаю радио. Как всегда, говорят немного о погоде и все «о них», точнее, о славных делах любимого руководителя:

«Владимир Путин сообщил, что в текущем году на Северном Кавказе будет реализовано 37 крупных проектов с общим объемом инвестиций 400 миллиардов рублей. Он напомнил, что в течение ближайших 10 лет на Северном Кавказе планируется создать не менее 400 тысяч новых рабочих мест.

– За 2010 год в округе произошло снижение безработицы на 86,7 тысячи человек. Однако общая зарегистрированная безработица пока очень высокая – 381 тысяча, – врывается в эфир ставший за десять лет почти родным голос премьера. – За последние три года туда направлено более 91 миллиарда рублей...»

Кто заселит «смоленскую Швейцарию»?

Переключаю волну. Хочется более веселых песен. Сейчас сойдет и Надежда Бабкина с ее народным творчеством. Ведь мы едем в русскую глубинку: Кардымовский район Смоленской области. Именно там власти проводят эксперименты по заселению мигрантами российских деревень.

Тамошние места для большой «показухи» выбраны не случайно. Еще при Брежневе туда возили иностранные делегации, показывали передовой совхоз-миллионер. Вроде бы и российская глубинка – 360 километров от Москвы, но не тьмутаракань. Эту местность не зря зовут «смоленская Швейцария». Холмы, речки, луга – красотища кругом! Еще с советских времен везде на дорогах остался лежать асфальт. Так что знаменитое стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» уже устарело.

Кстати, благодаря дорожникам-ингушам и трасса Москва – Минск в Смоленской области выглядит намного лучше, чем в Московской. Это вам любой дальнобойщик подтвердит. И днем и ночью кавказцы работали на совесть. Мосты через смоленские речки построены, полотно дороги без выбоин и ухабов, а во дворах придорожных молодок прибавилось черноволосых сорванцов. В местных школах скоро будет не один-два ученика‑метиса. У половины класса – горские корни. Ведь, как со страхом говорят коренные жители Смоленщины, «грядет новое нашествие». Ходят слухи, что вслед за дорожниками, мостостроителями и ремонтниками с кавказских вершин на смоленские холмы переселится армия скотоводов и земледельцев.

Впрочем, как всегда бывает, слухи оказались несколько преувеличенными. Вместо миллионов чеченцев, ингушей и дагестанцев стать переселенцами в российских деревнях в ближайшее время смогут лишь сотни тысяч. Что, согласитесь, тоже немало.

Авторитетное мнение

«За»

Абдул-Муталип Богатырев, экс-полномочный представитель Республики Ингушетия в Свердловской области, лидер ингушской диаспоры:

Идея сама по себе хорошая. В Ингушетии 57% безработицы – это страшно. От этого происходят и теракты, и все остальное, это социальный протест. Фактически идет война. Люди обозленные. молодые крепкие парни готовы работать даже за 5–10 тысяч рублей, но они не имеют этой возможности. Мои племянники этим летом работали на стройке, получили по 5 тысяч рублей, и радовались.

А что будет через 5, 10, 15 лет? Россия – наша общая страна. Как на лодке: если три человека встанут на нос или на корму, она перевернется. Все равно придется расселяться, разъезжаться, где-то жить и работать.

Это снимет вопрос безработицы. Никакого терроризма, ничего не будет. В 60–70‑х годах 73% населения Чечено-Ингушетии выезжало на заработки. Вплоть до того, что в селе курицу некому было зарезать – у мусульман это только мужчина может сделать, а ни одного мужчины не оставалось.

Народ обозленный, скученный. Конечно, надо их вывозить, расселять компактно. А сейчас эти пустующие земли китайцы захватывают. И не только на Дальнем Востоке. Пусть лучше наши граждане выезжают. Сразу несколько вопросов решилось бы – вопрос демографии, вопрос толерантности, терроризма и так далее. Заселили в депрессивный район, поставили заниматься сельским хозяйством или еще чем-то. Люди бы прижились, работали.

«Против»

Николай Рыжков, председатель комиссии Совета Федерации по естественным монополиям:

Категорически против переселения жителей Северного Кавказа в Центральную Россию. Такие вопросы не решаются спонтанно, без согласования с представителями принимающей и отправляющей сторон. Местные жители вправе заранее знать о своих потенциальных соседях. А что, если люди не хотят, чтобы рядом с ними поселился, хотя бы даже и временно, кто-то чужой, представитель другого этноса? Вот и повод для обострения межнациональных отношений.

Кто даст гарантию, что, получив подъемные, он поедет работать? Не думаю, что реализация этой программы – эффективный путь трудоустройства жителей Северного Кавказа.

Почему русский в семь раз дешевле?

Четыре часа пути, и мы у цели. Машина проезжает мимо памятника погибшим в Великой Отечественной войне землякам и по колдобинам заползает в поселок Каменка. Здесь еще во времена Горбачева пытались расселить 428 турок-месхетинцев. В конце 80-х годов они бежали из Ферганской долины, спасаясь от резни братьев-узбеков. Тогда в целях пропаганды им сразу дали новые квартиры в каменных двухэтажных домах. Сейчас все в развалинах. Из разбитых окон когда-то приличных квартир: с канализацией, водопроводом, газом, центральным отоплением – чернеют голые стены. На балконах растут березки и маленькие рябинки…

Турки-месхетинцы не выдержали русских холодов и уехали в те края, где растут дыни и виноград. Говорят, большинство с помощью многочисленных правозащитников добралось аж до американской Калифорнии.

По Каменке сейчас бродят не толпы мигрантов, а соображающие на бутылку русские мужики. В магазине заметили, что берут они не местную водку «Смоленский бриллиант», а азербайджанский портвейн «777». И не потому, что не патриоты. Просто местная водка стоит 110–130 рублей за поллитровку, а «сталинский заряд» – 0,7 литра бормотухи – всего 40 рублей. «Фуфырик» моющего средства или настойки боярышника еще дешевле. Этим почти «химическим оружием» успешно уничтожается русское население Нечерноземья. Только за двадцать лет в России исчезло двадцать тысяч сел и деревень. Страшная статистика!

Справка «АН»

В прошлом году в России стартовала программа по переселению кавказцев в регионы Центральной России, инициированная полпредом Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Центральным областям предложено принять на работу до 500 тыс. жителей из Кавказского региона. Эта мера объясняется нехваткой рабочих рук (в основном в агропроме и строительстве) в коренных русских областях. И их избытком на Кавказе, где безработица вдвое больше среднероссийского уровня. По замыслу авторов программы, она может на 10% ограничить потребность в рабочей силе из-за рубежа.

Едем в одну из таких мертвых деревень. Словно по иронии судьбы, зовется она Городок. Сейчас там нет ни единого жителя. Только разрушенные дома. А ведь почти семь десятков лет не было войны. От трассы всего пять километров по асфальтовой дороге, и «форд‑фокус» въезжает на плотину. Ее построили совсем недавно новые хозяева этих мест. Скупили у местных бабушек свыше 500 га пахотных земель, лугов и лесных угодий. За сотку давали (вы не поверите, всего лишь 100 рублей). Теперь здесь охотхозяйство. Летом будет водохранилище, где станут разводить рыбу.

Местность казалась абсолютно безлюдной только на первый взгляд. У деревни Замощье нашу машину остановил смуглый человек. Он улыбнулся всеми тридцатью двумя золотыми зубами и по-хозяйски спросил, что мы делаем на этой земле? С чем пожаловали в его хозяйство? Пока беседовали, мимо нас старик и девушка гнали стадо овец и баранов. Златозубый закричал им:

– Не растеряйте отару!

Обедали в местной шашлычной со звучным названием «Престиж плюс». Баранины почему-то не было, и мы взяли свинину на косточке. Шашлык готовил сам хозяин, тоже бывший житель Кавказа. Это было настоящее объеденье. Шашлычное мастерство не пропьешь даже в русской глубинке.

…У здания местной администрации на столбе висело объявление: «Приглашаю красивых молодых девушек без комплексов на высокооплачиваемую работу. Заработок в месяц 50–60 тысяч рублей». Местный десятиклассник Рома пояснил, что возле трассы приезжие южане открыли сеть небольших гостиниц, громко названных отелями. Для обслуживания дальнобойщиков, понятно, нужны «жрицы любви».

Парень сказал, что некоторые ребята завидуют одноклассницам. Им ведь даже такой работы здесь не найти. Сейчас тут все делается только для кавказцев. Им при переезде дают на руки 57 тыс. рублей, а еще оплачивают билеты, суточные. При этом, по официальной статистике, на одного жителя Нечерноземья приходится 1900 рублей дотации в год. А на одного жителя Ингушетии – 14 тыс. целковых. В семь раз больше. Плюс программа переселения. В чьи карманы прольется этот «золотой дождь»?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Политика

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату в переговорах по Украине не существует. По словам главы государства, следует поддерживать то, о чём они договорились изначально.

//В мире

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//Политика

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

//Происшествия

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

//Общество

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию.

//Новости партнеров

//Хайтек

В системе Google произошёл массовый сбой

В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

//В мире

Нетаньяху объяснил поведение жены

Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записал видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

//Новости СМИ2

//Общество

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

//Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

//Спорт

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва).

//Общество

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

"Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации", - написал на своей странице в Fаcebook известный журналист Андрей Караулов.

//Политика

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

//Происшествия

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

//В мире

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

//Происшествия

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова.

//Шоу-бизнес

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой.

//В мире

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

//Шоу-бизнес

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
2

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
3

Нетаньяху объяснил поведение жены
4

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева
5

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры