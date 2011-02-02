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«Маяк» смотрит в будущее

№ 4(245) от 03.02.2011 [ «Аргументы Недели » ]

«Маяк» смотрит в будущее

Российский радиоэфир переживает бум. На FM-диапазоне можно услышать все что душе угодно: классику, джаз, рок, поп… Огромной популярностью пользуется и народная музыка.

Большим успехом в этом направлении можно считать передачу на государственной радиостанции «Маяк» «Народный продюсер». По воскресеньям, в самое удобное время – 17 часов 05 минут, – здесь подводят итоги за неделю. 30 января второе место получила лирическая песня Марка Котляра «Я давно хотел тебя спросить…». Услышать ее смогли и мамы, и папы, и дети: станция-то государственная с таким старым добрым названием «Маяк»!

[фрагмент эфира программы "НП. Неудержимые: Выпуск №7" от 30.01.11]

Приведем текст песенки – все же она стала серебряным призером.

Я давно хотел тебя спросить,
Почему ты перестала ноги брить?
И подмышками не бреешь тоже,
На кого же станешь ты похожа?

Мы с тобой встречаемся полгода!

И ни капли не похож я на урода!
Только почему, ответь мне ты,
Не даешь залезть к тебе в трусы?!

И тут она в ответ гы-гыкнула

            в усы,

Так, что на спине прохладно стало!

Приспу‑спустила до колен свои

             трусы

И между ног небритым чл...ом поболтала!

 

От увиденного встал в недоуменье

И затряслись от ужаса колени,

Потому что вдруг увидел я

У нее пи...юн длинней, чем у меня!

 

И еще меня вопрос все мучит,

Кто кого теперь обязан будет

            дрю...ть?

Вроде бы я все же парень ей...

Но у нее и толще, и длинней!

Поздравляем исполнителя и радио «Маяк» с таким успехом. Хотелось бы услышать отзывы об этом «хите» от детишек и внуков руководителей ВГТРК, их жен (мужей) и родителей этих руководителей. Как они оценивают эффективность вложений государства, полученных от наших налогов, в такую музыкальную культуру. Желающие послушать текст «вживую» с комментариями ведущих «Маяка» могут сделать это на сайте «АН».

P.S. Свои отзывы могут прислать и депутаты, и министры культуры, и композиторы, и даже воры в законе.

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