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Слабая экономика – причина криминализации Кавказа

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЖИРИНОВСКИЙ ]

Слабая экономика – причина криминализации Кавказа

В своем Послании Федеральному Собранию в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев отдельно остановился на проблемах Северного Кавказа и мерах по преодолению социально-экономического отставания региона.

 «У нас пока очень тяжело идут экономические проекты, – сказал президент, напомнив, что именно из-за этого проистекают проблемы безработицы, преступности на экономической почве, взяточничества. – Все это необходимо искоренять, но не столько правоохранительными мерами, сколько экономическими методами».

Социально-экономические проекты, о которых говорил Дмитрий Медведев, – это именно то, что сейчас крайне необходимо на Северном Кавказе. Ведь для России развитие Северного Кавказа является важнейшим приоритетным проектом.

Сегодня заместитель председателя Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ говорит о том, как можно изменить ситуацию на Северном Кавказе, повысить качество жизни людей, сделать регион по-настоящему привлекательным для инвестиций, для реализации перспективных бизнес-проектов. Но улучшить инвестиционный климат можно не только путем создания новых финансовых стимулов для развития экономики и привлечения средств инвестиционного фонда Российской Федерации, государственных банков и частных инвесторов для реализации промышленных и инфраструктурных проектов, но и совершенствованием системы государственного управления и законодательной базы.

- Юг России. Этот неблагоприятный во многих отношениях, но нуждающийся в поддержке регион обращал на себя внимание депутатов фракции ЛДПР на протяжении всего минувшего года.

Неоднократно и в стенах парламента, и в телерадиоэфирах мной поднимались вопросы экономического развития южных регионов России. Твердо убежден, что необходимо предпринять ряд действенных мер, для того чтобы Северный Кавказ ассоциировался не с бандитизмом и криминалом, а с туризмом и лучшими сельскохозяйственными товарами и продуктами. Ведь есть же на что там посмотреть. Домбай, Пятигорск, север и юг Дагестана, Каспий, Эльбрус, кавказские дольмены, Чегемские водопады, каньоны реки Белой, наскальный лик Христа в Архызе, Голубые озера, Казбек, замок-крепость «Вовнушки», Теберда – это далеко не все прекрасные места с замечательным климатом, красивой природой. Почему бы не строить курорты, пансионаты, бунгало, обеспечивать безопасное проживание – люди будут ездить, отдыхать, общаться. Будет спокойствие, никаких акул, как в Египте, никаких революций, как в Тунисе. Все в границах России, никуда ехать не надо. Отдыхать лучше дома, тем более что Россия уникальная страна и выбор у нас есть. Никаких загранпаспортов не нужно, таможенных досмотров, путешествуй и отдыхай по всей стране, во всех климатических зонах, без проблем с пересечением границ, получением виз и разрешений на въезд.

Однако, к сожалению, многие регионы до сих пор дотационные, и в связи с тем, что развитие и становление частного малого и среднего бизнеса идет не такими темпами, какими хотелось бы, – нет инвесторов для развития туризма и создания качественных зон отдыха. Соответственно, растет и стоимость отдыха внутри страны, которая никак не может конкурировать с предлагаемыми услугами зарубежных курортов. Поэтому нужно не только развивать малый и средний бизнес, но и не мешать саморегулированию участников рынка, в том числе животноводческого и сельскохозяйственного.

Почти весь Кавказ, а это Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край – благодатные экологически чистые места. Среднегодовая температура – 9 градусов. Относительно мягкая зима. У народов, проживающих на этих территориях, развиты животноводство, скотоводство, сельское хозяйство, там почти круглый год фрукты и овощи растут; так давайте дадим развиваться тем, кто хочет строить бизнес, создавать рабочие места, наполнять местные бюджеты и развивать инфраструктуру. Дадим населению Кавказа возможность делать то, что они умеют делать хорошо. Пусть беспрепятственно создают коллективные фермерские хозяйства или индивидуальные предприятия семейного типа, ведь на Кавказе многие большие семьи занимаются одним общим делом. Выращивают овощи, фрукты, хлеб, забивают скот и с соблюдением всех санитарных норм продают в центральные регионы России. А мы давайте все это будем закупать у них.

Для активизации подобного механизма нужно немало усилий, но надо только начать: на федеральном уровне ввести специальный сертифицирующий орган по экологической сертификации товаров и продукции, которые при соответствии этому экологическому стандарту маркируются специальным экологическим знаком качества, защищенной биркой или маркой, которая учтена в специальном реестре. К примеру, будет «Федеральный стандарт экологии», и он будет разбит по округам, чтобы таким образом показать потребителям, что продукция или товары, отмеченные этим знаком:
мясо, фрукты, овощи, – чистые, без всяких добавок, выращенные в благоприятных экологических условиях, нашими людьми. И для таких качественных товаров введем налоговые послабления в части уплаты налога на прибыль на период, пока продукция будет соответствовать заявленным требованиям. И у нас на прилавках появятся товары российского производителя с отличительной маркой – «экологически чистые». Они составят конкуренцию любой другой иностранной продукции, заполонившей российский рынок. Покажем потребителю, как выбрать экологически чистые продукты и мотивируем российских производителей соблюдать высокое качество продукции и товаров не только за счет традиционного принципа «репутации имени», но и за счет чисто экономического эффекта по снижению налогообложения в части налога на прибыль.

Промыслы и ремесла – также неотъемлемый элемент экономического развития южного региона. Кузнечное ремесло, чеканка, ювелирные украшения, оружейное ремесло, предметы украшения интерьера, ковры, производство шелка, обработка рога, кости, золотошвейное и войлочное ремесла, изготовление одежды и обуви. Посмотрите сколько на Северном Кавказе центров ремесла! К примеру, в Российской армии, во вновь создаваемой полиции нужно холодное оружие – пусть в том же Кизляре Министерство обороны и МВД сделают заказ на ножи, кортики боевого назначения для нужд армии и полиции. Прекрасные есть заводы по производству холодного оружия.

Или же построить на Северном Кавказе фабрику по пошиву тулупов. Не дубленок, зачастую не подходящих нам по климату, которые раньше покупали в Германии или бывшей Югославии, а обычных тулупов, которые пограничники будут носить, МЧС и пожарные, словом, те, кто работает на государство.

Другой аспект – хорошо это или плохо, но многие употребляют алкоголь. Не обязательно гуляют до последнего рубля, но в праздничные дни ставят на стол крепкие напитки. По оценкам социологов и данным опросов, все больше импортные вина и коньяки. А как же российское виноделие?! Вот Кизляр. Очень редко в магазинах можно встретить коньяк, к примеру, поставщика Московского Кремля Кизлярского коньячного завода, в то же время армянский везде стоит. Но Армения – зарубежное государство. Вопросов к качеству продукции из Еревана нет. Хороший коньяк, однако импортный. А где свой, российский: кизлярский, дагестанский? Везем почему-то из Греции, Франции и т.д. Конечно, прежде чем начать активно помогать Северному Кавказу, нужно навести порядок, особенно в алкогольной отрасли. Северный Кавказ – традиционная зона виноделия, это может быть вспомогательной отраслью для бюджетов республик данного региона, но надо навести порядок и установить четкие правила.

Сейчас на Северном Кавказе стремительно развиваются частное предпринимательство, частный бизнес. Это хорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, видны недостатки. Так, у правительства Дагестана перед новым годом был ряд вопросов к частным компаниям, занимающимся производством ликеро‑водочной продукции. Вот, к примеру, ООО «Ликеро‑водочный завод «Кизляр», как оказалось, выпускает некачественную коньячную продукцию, не соответствующую требованиям ГОСТа, которая впоследствии реализовывается на рынках страны. К тому же завод не платит налоги в полном объеме. К 2011 году  в бюджет республики и страны не поступило налогов в сумме около 3,5 млрд. рублей. А если подобное происходит не только в Дагестане, но и в других северокавказских республиках? О какой экономике Северного Кавказа можно тогда говорить?

Чтобы открыть палатку и торговать картофелем, с фермера дерут три шкуры, заставляют собирать кучу справок, несмотря на то, что это выращено им самим, а тут целый частный завод в Дагестане инспектируют ФСБ, МВД, налоговая, все находят нарушения – но завод работает и продолжает нарушать законодательство. Если отчисления не поступили в налоговые органы, в казну государства, то в чьих карманах они осели? Кто лоббирует эти «серые» схемы? Ведь подобными деньгами могут финансироваться бандитизм, терроризм, криминал одним словом!

Предприятия должны платить налоги и акцизы государству, иначе неизбежны черный нал, двойная бухгалтерия и пустой бюджет страны. Хотим мы этого? Хотим ли мы, чтобы простые люди в России, на Северном Кавказе и в других регионах страдали? Нет! Мы этого не хотим!

Необходимо дать северокавказским народам возможность самим обеспечивать свой регион и близлежащие области качественной продукцией. Дотации для данных регионов никто не отменяет, но жители Северного Кавказа могут внести огромную лепту в развитие и процветание своего региона. Это ведь наша с вами страна, и этот край имеет большой потенциал, который нужно развивать. Очень надеюсь, что вскоре Северный Кавказ станет не дотационным, а округом-донором, помогая себе и соседям развивать нашу общую Великую страну – Россию. Чтобы русские и весь многонациональный народ Российской Федерации – все могли жить в мире, спокойствии и материальном достатке.

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