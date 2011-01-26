Возвращайся

Быть в России успешным и обеспеченным человеком опасно. Игорь Изместьев доказал это на своем примере. Уже четвертый свой день рождения он справляет в неволе.

О деле Игоря Изместьева и обстоятельствах, которые привели его на скамью подсудимых, «Аргументы неделi» рассказывали в подробностях. И нет нужды снова вспоминать об этом. Яркий мужчина, успешный бизнесмен, богатый человек, самый молодой сенатор в России – слишком многим «серым» и жадным людям он стоял поперек горла. Его постарались выдавить из бизнеса, разрушили его политическую карьеру, заставили покинуть страну. Но и этого оказалось мало.

Его обманом выманили в сопредельное государство, арестовали с нарушением закона, без всяких обвинений посадили за решетку, томили там несколько лет без суда. А когда этот суд состоялся, ничего, кроме чувства стыда, он не вызвал. Столь разношерстный букет обвинений – от неуплаты налогов, попытки подкупа и хулиганства до заказных убийств и терроризма – недвусмысленно говорил, что Игоря Изместьева посадят. Не мытьем, так катанием, не за одно, так за другое. Рассыплется одно обвинение – придумают второе, третье, четвертое. Но на свободе его не оставят.

И все равно мы надеялись, верили в чудо и честный суд. Напрасно.

Следствие и передача дела в суд бесконечно затягивались, грубо нарушались все нормы делопроизводства, Игоря Изместьева всячески пытались лишить права на суд присяжных, судья игнорировал показания свидетелей защиты, а ключевых и вовсе не вызвал на слушание. Зато показания свидетелей обвинения – матерых уголовников, бандитов и убийц – судья принимал безоговорочно на веру. Игоря травили в средствах массовой информации. Ему не давали ни малейшего шанса на справедливость. В итоге случилось то, на что и рассчитывали его враги, – судья подписал циничный и постыдный приговор – пожизненное заключение.

Страшно подумать, что творится сейчас в душе Игоря Изместьева. Такое позорное судилище должно было убить в нем веру в людей. Но мы знаем – он не сломался. Он сильный человек и никогда не теряет надежды. Он был таким всегда. И никаким судьям, никаким тюрьмам не под силу его сделать другим – слабым, безвольным, смирившимся, таким, каким хотят видеть его враги. Он не доставит им такого удовольствия. Свобода живет у человека в сердце. Как говорил один мудрец – свободный человек и в тюрьме свободен.

Те, кто приложил все силы, чтобы упрятать Игоря Изместьева за решетку, думали, что сломают его одиночеством. И тут они тоже просчитались. У Игоря осталось много друзей и бывших коллег, которые не отвернулись от него, даже несмотря на то, что быть другом опального политика очень опасно и вредно для карьеры. За него молятся те, кому он помог, когда был в силе. А многим он и вовсе спас жизнь. Этим людям все равно, что про Игоря говорят лжецы. Они слишком хорошо знают, кто он на самом деле. Ведь его дела говорят за себя лучше, чем может сказать любой, самый красноречивый адвокат.

28 января Игорю исполняется сорок пять лет. Самый прекрасный, самый плодотворный для мужчины возраст. До боли обидно, что этот день рождения он снова встретит в тюрьме. Говорят, о человеке можно судить по его врагам. Чтобы заиметь таких могущественных врагов, как у Игоря, человек должен быть воистину выдающимся. Игорь именно такой.

Один мудрец говорил – дай Бог иметь силы изменить то, что ты изменить можешь, мужество смириться с тем, что ты изменить не в состоянии, и мудрость отличить одно от другого. Но мы все же пожелаем ему именно силы. Ничего еще не закончилось. Борьба продолжится до тех пор, пока бьется сердце и легкие гонят воздух. Игорь не привык сдаваться. Не сдастся и сейчас.

Игорь! Поздравляем с Днем Рождения, любим, верим в разум и профессионализм Верховного суда. Ждем. Шансы есть.