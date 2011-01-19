Армянский хаш

Этот густой суп, напоминающий жидкий холодец, любим на всем Кавказе. «Сезон» сытного хаша открывается поздней осенью и тянется вплоть до наступления теплых дней. А так как блюдо готовится долго, хозяйки начинают заниматься им практически ночью. Зато, уверяют армяне, тарелочка наваристого хаша, съеденная с утра, способна насытить на целый день.

Тщательно обработанные и промытые 5–6 часов в холодной воде говяжьи или бараньи ноги (в Армении их в сетках на сутки клали в горные ручьи, в проточную воду) нарубить, залить водой и поставить на слабый огонь.

Рубец, также очищенный и промытый, отварить отдельно до исчезновения специфического запаха, после чего нарезать маленькими кусочками и добавить к варящимся ногам, как только те начнут закипать.

Варить хаш не менее 7 часов на умеренном огне, не допуская сильного кипения, снимая пену, пока мясо не начнет само отделяться от костей и рубец не станет совершенно мягким. Лишь тогда суп следует посолить и сдобрить измельченным чесноком. Подавать в горячем виде с сухим лавашом, базиликом или любой другой пряной зеленью.