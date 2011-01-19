Националисты городских окраин

На прошлой неделе была предпринята попытка повторить события конца прошлого года, когда радикально настроенная русская молодежь громила центр Москвы и перекрывала федеральные трассы. В Интернете (особенно в блогах) до сих пор обсуждаются реальные и вымышленные преступления, где внимание пользователей акцентируется на национальной принадлежности возможных правонарушителей. Между тем акции русских правых в центральной части города удивительны лишь своей массовостью.

«Национальная география» Москвы сегодня в основном зависит всего лишь от одного фактора – цены на квадратный метр жилой площади. Похоже, скоро в столице могут появиться свои бедные «национальные окраины».

Журналистская работа предполагает частые поездки по Москве, и я невооруженным взглядом вижу, как растет градус национальной нетерпимости по мере приближения к самым «дешевым» районам города. Там, где оседают наименее платежеспособные мигранты из Азии и с Кавказа.

Когда-то советская власть проводила осознанную политику «перемешивания» населения в Москве. А существовавшие до революции немногочисленные национальные кварталы: татарский, армянский, грузинский были расселены. В память о них остались лишь названия улиц.

Последствия той политики видны и сегодня. Практически в каждом районе мегаполиса есть как дома эконом-класса (олицетворение 60-х – недоснесенные хрущевки), жилье времен массовой индустриальной застройки 70–80-х гг. прошлого столетия, так и новые элитные жилые кварталы. Ни о какой социальной и тем более национальной однородности населения там и речи быть не может.

Однако рыночные отношения в жилищной сфере постепенно меняют эту гармоничную картину. Наиболее дешевый юго-восток – Текстильщики, Кузьминки, Капотня или Выхино – стал территорией активного каждодневного соприкосновения коренного населения с выходцами с Юга. Здесь медленно вызревает непривычная для москвичей двухобщинная структура общества: «коренные москвичи» и «южане».

Подтверждение своим субъективным визуальным наблюдениям нахожу в результатах исследований Ольги Вендиной из Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, датированных 2004 годом! Ученые еще тогда зафиксировали увеличение с 5 до 15% доли национальных меньшинств на юге и юго-востоке Москвы за период с начала 90-х прошлого века.

Интересно, что данное правило подтверждается и другим примером. Выстроенный в начале XXI века на северо-западе Москвы район-анклав Куркино стал, как и задумывалось московскими властями, зоной компактного проживания среднего класса. И уже как житель Куркино могу утверждать, что группировок по национальному признаку в районе нет вообще. Национальные чувства у куркинцев есть, но потенциально конфликтная среда в виде бедности отсутствует.

Выходцы из Средней Азии не составляют тут сколько-нибудь значительной доли населения, кавказцев меньше, чем на юге и юго-востоке, зато в среднем больше москвичей еврейского происхождения. И это не только визуальные «уличные» наблюдения, но и анализ национального состава групп детских дошкольных учреждений, куда ходят мои собственные дети.

Большую часть населения района составляют москвичи в первом поколении, которые не формируют собой общности «коренных жителей» города. А национальное самосознание этих новых москвичей не выходит за рамки отдельной семьи. Например, знакомая семья евреев из Куркино решила поддержать свою этническую идентичность, устроив своего сына в еврейский национальный детский сад. И это несмотря на то, что возить туда ребенка им теперь приходится через пол-Москвы.