Этнические новости от 20 января

Краснодарский край

Выставка матрешек, расписанных семьей художников Бедрак, открылась в краеведческом музее Армавира. В экспозиции представлена компания красноносых матрешек-пьяниц, цыганский табор и даже Колобок со свитой. В каждом наборе – от 3 до 32 кукол. Самая маленькая – всего 5 миллиметров.

Москва

Вышла книга «Этнокультурное наследие народов Севера России». Она подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России». В статьях отечественных и зарубежных авторов предпринята попытка осмысления роли историко-культурного наследия в современном мире аборигенных народов Севера, в том числе в формировании новых идентичностей, символов, устремлений. Книга рассчитана на специалистов-этнологов и широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой народов Севера.

Республика Коми

Республиканский фестиваль «Дух семьи, продолжающий жить» начнется в Сыктывкаре 22 января. В нем примут участие представители шести семей, которые расскажут о своем роде: Вокуевы, Хозяиновы, Матвеевы, Кучеренко, Чупровы и Беляевы. Конкурсанты выступят с музыкальными номерами – исполнят русские народные песни, представят фрагменты народных гуляний, обрядов и обычаев, а также поучаствуют в турнире семейной игры в бараньи кости.

Республика Карелия

20 января в Петрозаводске в Центре национальных культур и народного творчества Республики Карелия открывается фотовыставка вепсского поэта, журналиста и переводчика Николая Абрамова «Отраженье веси белой». Она посвящена вепсам – потомкам летописного племени весь. Среди экспонатов: портреты, пейзажи, репортажные снимки. География фотосъемок – вепсские края Карелии – Шёлтозеро, Шокша, Рыбрека, Петрозаводск.

Франция

Известный французский исследователь чукотского языка Шарль Венстен при участии Винсена Бене, сотрудника парижского Института восточных языков и цивилизаций, открыли в Интернете сайт, посвященный изучению чукотского языка. Сайт состоит из разделов на французском и русском языках и содержит лексический словарь по 37 разным темам (погода, олень, чувства и ощущения, еда и др.) на четырех языках: чукотском, русском, английском и французском. Разработчики просят коллег – носителей языка посмотреть на эту работу с критической точки зрения, чтобы выявить возможные ошибки, и без колебания передавать Шарлю Венстену свои предложения для исправления и обогащения этой работы. Адрес сайта: http://charles.weinstein.free.fr/chukches/index.html